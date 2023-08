María Constanza Flores, la influencer de los sismos

A María Constanza Flores siempre le interesaron los terremotos. Cada cierto tiempo se acuerda de sí misma muy, muy chica, preguntándole a sus papás cuando temblaba, cuáles eran sus recuerdos de terremotos anteriores. ¿Qué sintieron entonces? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron?

Pese a eso, nunca había pasado por su cabeza la idea de “cuando grande quiero estudiar los terremotos”. Jamás.

Ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. En los primeros dos años de plan común, tuvo ramos como álgebra, cálculo, física y economía, y después María Constanza (más conocida entre sus cercanos como Tati) tuvo que tomar la decisión sobre cuál sería la carrera elegida. ¿Se inclinaría por una ingeniería o una ciencia?

Durante esos dos años se fue informando. Preguntó a colegas mayores sobre las distintas carreras. Solucionó inquietudes con sus profesores. Así, conoció la Geofísica. Le dijeron que Chile era un laboratorio natural para estudiarla. Que se dividía en dos: hacia arriba (la ciencia atmosférica, el cambio climático, la contaminación) y hacia abajo (la tierra sólida, la sismología o la geofísica aplicada). Que contribuía, entre otras cosas, a la ubicación adecuada de obras civiles y prevención de desastres naturales. Que también optimizaba procesos de exploración y extracción de minerales, agua y energía. Que en el país se necesitaban más geofísicos (...).

A Tati le fascinó la idea. Entró a Geofísica, esa carrera aún muy poco conocida y que en Chile solo es impartida por la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción.

Acercarse a la sismología

Como la Universidad de Chile comparte edificio con el Centro Sismológico, es un paso prácticamente natural el de estudiar sismología. Pero María Constanza recién se acercó a ese universo en su práctica profesional.

Se trataba de una investigación sobre Magallanes, una zona donde hay otras placas tectónicas que interactúan y que lo hacen más lento de lo que que la mayoría de los chilenos está acostumbrada con la Placa de Nazca y la Sudamericana. En Magallanes están metidas la de Nazca, la Antártica y la Scotia. Además, tiene la falla activa Magallanes-Fagnano. Pero en la región tiembla poco, la densidad poblacional es menor que en otros sectores de Chile y hay muy pocas estaciones sismológicas ahí por lo mismo.

Consciente del ruido que hay en la zona y de las dificultades de ver los sismos en las estaciones, Tati encontró una forma de identificarlos mejor entre todo el viento que interfería en la identificación de los sismos. “Encontré muchos, muchos, muchos sismos en la falla Magallanes-Fagnano. Me pareció muy importante, porque en Chile siempre hablamos de la falla de San Ramón, porque hay un interés económico y poblacional, mucha gente expuesta a riesgos en esa zona. Pero allá en Magallanes también hay gente y la región también podría verse afectada. Para mí fue un motivo de orgullo descubrir esto”, comenta.

Fue cuando se dio cuenta: sí, realmente le gustaba la sismología.

La niña que se preguntaba por los terremotos todavía estaba ahí.

Las redes sociales

A sus 28 años, María Constanza es hoy conocida como la influencer de los sismos. Es divulgadora científica y conocida como @srta.replica en Instagram, donde reúne a más de 25.000 seguidores.

Desde que estaba en la universidad hacía divulgación, especialmente participando en ferias y actividades en representación de su carrera. Hablaba con adolescentes de tercero y cuarto medio que tenían dudas vocacionales como ella a esa edad. Y de cómo la Geofísica la atrajo.

“Siempre pensé que la Geofísica tenía que ser un poco más mostrada porque hay muchas cosas para estudiar desde la Geofísica en Chile. Y cada cierto tiempo pienso: ¿por qué nadie habla que la Maisa Rojas, ministra del Medioambiente, es profesora de Geofísica? ¿Por qué siempre dicen que es “climatóloga”? Por eso creo que hay que ponerle más empeño en que se conozca más la Geofísica. Esa es una de mis banderas de lucha”, comenta.

Durante la pandemia, entre el aburrimiento, el encierro y ver a otras mujeres jóvenes, como Tere Paneque, Fran Astrónoma y Rocío Ormazábal haciendo divulgación científica, Tati pensó que hacía falta hacer algo similar con la sismología. Cada vez que temblaba su celular se llenaba de mensajes con preguntas sobre el tema, entonces tenía la seguridad de que era algo de interés público.

“Yo sentía que podía no solamente responderles a ellos que me escribían porque me conocían, sino que a un montón de gente más”, recuerda. “Además, me daba cuenta que por mucho que seamos un país súper sísmico, uno de los países más sísmicos del mundo, no necesariamente somos de los países más informados respecto a sismos”, añade.

Pese a eso, había un recelo de parte de María Constanza en crear la cuenta, quería proteger su vida privada y su información personal. La decisión final por hacerla se dio por una reflexión de género: mostrarse en ese rol, siendo mujer, siendo una mujer joven, siendo una mujer cercana: “Supe que eso ayudaba mucho a otras mujeres a verse reflejadas”.

Hoy, concluye, uno de sus pilares es mostrarse a sí misma tal cual es para poder llegar a otras mujeres: “no necesariamente para seguir el mismo camino que yo, pero sí para ver que el mundo de las ciencias no es algo terrible, ni es solo para hombres. También estamos todas nosotras en esa vereda”.