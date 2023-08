Mes de los gatos: tres Datos Paula para homenajear a estos felinos

1. The Cool Cats House: tres servicios en uno

Hotel felino, clínica veterinaria especializada en gatos y cafetería pet friendly. Todo eso convive en The Cool Cats House, una casa emplazada en Los Leones, entre Eliodoro Yáñez y Carlos Antúnez, que parece un verdadero palacio dedicado a los gatos. Esta idea nació porque en la clínica veterinaria que tenían antes, ubicada algunas cuadras más hacia el sur, los dueños veían que los tutores de sus pacientes debían esperar por una ecografía o una toma de muestra, entonces se iban a pasear o esperaban parados afuera. “Toda la vida quise tener una cafetería y la idea de esta es que sea una especie de sala de espera con atención al tutor, donde puedes estar con tu gatito, hay juegos, etcétera”, explica José Tomás Rogers, médico veterinario y uno de los dueños. El hit de la carta son los desayunos, especialmente el sándwich de palta, queso crema y salmón ahumado ($6.900) y el bowl de açaí ($3.900), batido hecho de frutas que tiene como protagonista a una pequeña baya de color morado proveniente de Brasil.

Respecto al hotel, José Tomás explica que durante la pandemia se dieron cuenta de que había aumentado mucho la tenencia de gatos y no existían muchos servicios especializados para ellos. “Para perros hay hoteles, guarderías, colegios, pero no así para el mundo felino”, dice. Y agrega: “hay ciertas dificultades en los gatos, son neofóbicos (miedo o fobia incontrolable hacia cosas o experiencias nuevas), entonces es todo un proceso llevarlo al hotel. Tratamos de que sea lo más placentero y lo mejor posible para los gatitos y sus tutores, por eso realizamos charlas educativas con especialistas”.

Av. Los Leones 1020, Providencia. De lunes a sábado de 10 a 19 hrs. Domingo de 10 a 18 hrs. www.thecoolcatshouse.com

2. Tatuajes gatunos de Victory Channel

“Me gusta dibujar mascotas porque me gusta harto hacer retratos. Desde que comencé a tatuar que hago animales. Me encanta lograr capturar su esencia y detalles que los caractericen. Cuando muestro el dibujo a mis clientes, y me dicen ‘¡es iguaaaal!’, me hace muy feliz que ellos queden felices”, dice la artista visual y tatuadora Victoria Allende.

Desde que era una niña le gustó dibujar y pintar. A sus 19 años el mundo del tatuaje comenzó a llamarle la atención. El 2012 compró su primera máquina a bobina, la que no utilizó hasta 2014. “Había conocido a alguien con quien salí un rato, él sabía tatuar y le pedí que me enseñara. Le hice un tatuaje muy chico, una botella con una X. Luego me tatué un angelito en mi pierna. Recuerdo lo mucho que me gustó sentir la piel a través de la aguja, y ver cómo entraba la tinta. Y desde ahí que no paré, comencé a tatuar a amigos, y a reconocer la piel como soporte de mis dibujos”. Victoria dice que lo caracteriza su trabajo es el trazo simple y gráfico, con detalles que aportan en la visualización final. Al momento de dibujar en su iPad suele hacer fotomontajes, recurriendo a referencias de ilustraciones y gráficas antiguas o fotografías de animales o personas.

“Supongo que mi trabajo es una extensión de cómo he dibujado la mayor parte de mi vida, y si tuviera que definir mi estilo de tatuaje, creo que entro en la categoría ‘ignorant’, que consiste principalmente en el uso de líneas simples, sin tanto relleno ni pretensiones”. Durante agosto Victoria ofrece un 10% de descuento en tatuajes de gatos. “Hice una lámina de flashes con hartos gatis y corazones, a precios increíbles, porque en Victory Channel amamos a los gatitos. También hay descuento en el precio de los retratos personalizados”, dice. www.instagram.com/victorychannel

3. Duelo animal: despedir a un gato con Espacio Amuleto

Después de haber superado su propio duelo animal cuando perdió a su perro Happy en 2019, la psicóloga clínica Rocío Saldivia se dio cuenta de que no existía mucha información ni asesoría sobre este tipo de pérdidas. De esta manera, unió sus dos pasiones: la psicología y el amor por los animales y en 2022 fundó Espacio Amuleto, iniciativa que brinda servicios y productos ahora para la elaboración del duelo de gatos y perros.

“Ten otro animal”, “era solo un gato”, “era solo un perro”, “cómo se te ocurre estar así por eso”, “cómo tanto drama por una mascota”. Estas son frases que los pacientes de Rocío, y su socia, la también psicóloga Constanza Bravo, han llevado a terapia como muestra de la incomprensión a la que se ven sometidos. “Esto los lleva a estar más ansiosos a sentirse más tristes, porque no pueden hablar de ello con libertad o con la sensación de sentirse realmente escuchados y aceptados en su dolor”, dice Rocío. Y agrega: “El duelo, cognitivamente, no distingue especies: lo que prima es el vínculo, entonces no vamos a distinguir si es un familiar o una mascota, si lo que está por medio es la vinculación y el afecto que teníamos hacia ellos. Hay personas que son más cercanas a sus animales que a un amigo o a un familiar, entonces obviamente el impacto de la pérdida es mucho mayor”.

Además de terapia y acompañamiento psicológico, en Espacio Amuleto ofrecen productos como el pet ataúd ($14.990), una caja ecológica hecha de papel germinable. Sin bolsas, sin elementos contaminantes, viene además con una tarjeta para que al enterrarlo y regarlo pueda crecer una planta. “En general las veterinarias entregan a los animalitos en bolsa o en una caja cualquiera, o sus tutores deben sacarlos en brazos o en una manta envuelto, y eso afecta muchísimo al proceso de duelo”.

También tienen cuentos de su propia autoría, como El viaje de Juanito ($12.000), una historia amor gatuno que cuenta la historia de la hija de Rocío, aplicando los conceptos de psicología y duelo para abordarlo con los niños; y un set de cartas ($20.990) para conversar en familia o en un proceso terapéutico.

www.instagram.com/espacio.amuletto