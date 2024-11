Mirada Paula: exploración textil

Desde hace muchos años que Quena Flores se dedica al diseño textil. Empezó, de la mano de Ana María Soler, desarrollando la técnica del batik y adquirió de ella, su maestra, no solo conocimientos, sino inspiración y motivación para dedicarse a esto a tiempo completo.

“En estos años me he dado cuenta que lo mío es la experimentación, que me gusta explorar distintas técnicas y elementos. Tanto, que creo que me moriré investigando”, dice. Así es como ha dedicado años a explorar elementos como el uso de la cera, las técnicas para teñir con nudos, la aplicación del katazome (una especie de pasta) en los textiles, y la aplicación de óxidos también en diferentes piezas. “Actualmente me paseo recogiendo objetos oxidados y busco fierros con formas interesantes para estampar en telas”, cuenta. Para hacerlo, Quena hace le una serie de tratamientos que impiden que la técnica desaparezca de la ropa con los lavados“, dice.

Todas las investigaciones que hace Quena terminan convirtiéndose en un objeto. Y aunque confeccionó polleras y pantalones, todos de diseños únicos, al tiempo se dio cuenta de que no era fácil dar con lo que sus clientas querían precisamente porque cada prenda era irrepetible. E incursionó en el ecoprint, impresión de plantas y flores que pudo llevar a cabo luego de una investigación botánica y de preparar cuidadosamente la tela para que perdure el diseño.

Dedicada a crear objetos de decoración y accesorios como cojines, bolsos, colets y pañuelos, hoy está también haciendo individuales para la mesa con diseños pocos únicos donde los colores son protagonistas.

Instagram: @quenabatik