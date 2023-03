Mirada Paula: Una mirada íntima al Circo Yoga

“Salir de casa a tan temprana edad, para estudiar una carrera artística, hizo que me convirtiera en una “porfiada” con mis intereses. Los desafíos siempre han sido atractivos para mí, sobre todo cuando son categóricos en darme un no como respuesta, siempre estoy buscando las formas en que aquello que es poco probable ocurra. El circo me ha enseñado de eso, de que no existe un imposible, he visto trucos que a simple vista son imposibles de hacer”.

Astrid Roldán Figueroa ; Elevarte Mirada Paula Revista Paula Santiago 9 marzo 2023

“El arte me abrió las perspectivas, las formas de mirar y de sentir, me entregó herramientas que contribuyen al circo, hizo que me volviera a enamorar de las disciplinas más exigentes y más formales como la gimnasia y adaptarlas a mis disponibilidades, de entender que el movimiento también puede ser suave, blando y sensible”.

“Experimentar la actividad desde otros lugares, el baile, la danza, sin hacer hincapié en la técnica pero si en el goce ha hecho que pueda liberarme mucho más en estas disciplinas. Ser honesta con mi sentir. El movimiento es una herramienta de autoconocimiento muy relevante, hace que el espíritu se eleve, que se fortalezca. Me he permitido seguir mi intuición, vincularme con personas que admiro profundamente. Quizás es un don, pero la perseverancia lo hace todo en la práctica”.

