Mujeres que impactan, Paola Gateño: “Deseo que la estética oncológica sea un derecho y no un privilegio”.

Desde pequeña Paola Gateño sintió vocación de servicio social: con solo 14 años apadrinó a niños con cáncer y luego trabajó apoyando los proyectos humanitarios de infraestructura de Humanity Project (HUMP). “El área social es parte de mi vida y es parte de todo lo que hago. Creo que si uno entrega, tiene que entregar siempre lo mejor”, comenta.

Pero también la motivaba lo artístico, pues desde niña tomó cursos de arte y le encantaba pintar con óleo. Con esas dos pasiones en mente, ya de adulta, Paola realizó cursos de arte y estética en España, donde estudió la carrera Estética Oncológica, algo que le permitió aprender a trabajar pieles afectadas por los tratamientos del cáncer. Y fue a raíz de eso que hace varios años creó. Sólo por tu sonrisa y a nivel internacional Crossing borders, un programa social gratuito en Chile cuyo objetivo está puesto en atender a mujeres con cáncer de mamas:su reconstrucción areolar, camuflaje de cicatrices y recreación de cejas y pestañas.

En 2017 la iniciativa la llevó a formalizar el programa social y crear la Fundación de Estética y Micropigmentación Paramédica y Oncológica (Fempo), presente hoy en Santiago como sucursal para América; y en Barcelona para Europa. “Han sido beneficiadas con nuestra labor centenares de mujeres, con más de 5 mil procedimientos realizados en esta cruzada de amor”, cuenta Paola, quien fue reconocida por esa labor en 2019 por la Fundación Mujer Impacta.

“Esta técnica de reconstrucción de areola-pezón produce un gran impacto a nivel de opinión pública y mediática, porque lo que puede lograr la reconstrucción de una areola tiene un significado distinto en cada mujer. Para algunas puede ser el final de un proceso o el término de un ciclo y el ver zanjada su enfermedad, para otras puede ser volver a sentirse sanas, como eran antes de padecer esta enfermedad”, cuenta. “Muchas mujeres me han dicho que con esto no solo curaron cicatrices físicas, sino también las de del alma; me hablan de la alegría que sienten al mirarse nuevamente al espejo; e incluso me han hablado de la alegría y tranquilidad que le da a sus hijos ver la areola “dibujada”, que eso los hizo sentir que no morirán”.

Actualmente Paola Gateño lidera la fundación y propone una ley: “deseo que la estética oncológica sea un derecho y no un privilegio. Hay que entender a la estética desde una mirada integral, es decir, que desde un cuerpo fragmentado una paciente pueda volver a reconstruirse desde el alma, algo que va más allá que la reconstrucción de la autoestima y el bienestar de la paciente. Lo que nosotros hacemos como fundación, y nuestro pilar fundamental en la labor diaria es una reconstrucción personal, de un núcleo familiar, de un volver a sentirte sana. Ver zanjada su enfermedad”, sostiene.

“Con la fundación devuelvo de forma gratuita un don que me dio la vida y junto al arte y mi ética. Eso me hizo crear un método Global Pattern a nivel mundial, que es el secreto de la excelencia de esta profesión y que se trata de ver al paciente como un todo, de forma integral y no solo por su enfermedad. Entenderlo desde sus falencias, penas, miedos, temores, emociones. Ver al paciente como una persona que estos tiempos se hace necesario fortalecer y rescatar como sociedad”.