Muy suave, muy cómodo, por Rita Cox

Paula 1189, Especial Felicidad. Sábado 19 de diciembre de 2015.

Kika Neumann

"Hace años sigo el trabajo de la diseñadora Kika Neumann, pero lo conocí realmente cuando en 2013 me hice con ella un vestido azul, de seda italiana. Fue una experiencia memorable de principio a fin: transmitirle lo que quería, mis inseguridades, escuchar su consejo experto, las pruebas, elegir juntas los accesorios y, finalmente, sentirme una diosa y en mi propia piel cuando lo estrené. En la foto, un modelo de su nueva colección". www.kikaneumann.cl

Amo el algodón

"Una tela rasposa torturándome todo el día puede transformarme en una muy mala persona. Por eso amo el algodón, suave, preciso, combinable. Austero y lujoso a la vez. A rayas, un vestido mini playero de Tricot ($ 9.990). Luego, mi infaltable de la temporada: la línea de poleras de algodón pima de Basement, Falabella. Me gusta el modelo de cuello redondo y manga hasta un poco más arriba del codo ($14.990 c/u)".

La camisa de Carolina Herrera

"La camisa blanca de Carolina Herrera es más que perfecta. Da igual el modelo, es rica en contacto con la piel y se ajusta como ninguna. Su fórmula debiese ser tan o más rastreada que la de la Coca-Cola". En Distrito del Lujo, Parque Arauco.

Nude y dorado

“Los zapatos de Bárbara Briones (izquierda, $120.000, www.barbarabriones.com) son guantes para los pies, además de tan bellos que podría contemplarlos y no usarlos jamás y eso ya me haría feliz. De estos dorados, de Hush Puppies, me enamoré. Además de lindos y actuales, permiten elevarse unos centímetros y descansar de los tacos altos ($ 79.990)”.