Nicole Verdugo, presidenta del WOI 2024: “Debemos buscar maneras para que la transformación digital y la Inteligencia Artificial no sigan aumentando la brecha de género”

Procesos como la transformación digital y la incorporación de la Inteligencia Artificial han venido a cambiar el mundo. Herramientas que bien usadas pueden facilitarnos muchas cosas del día a día, plantean también importantes desafíos en la sociedad. Es en ese contexto que el Women Open Innovation 2024 busca ser un espacio en el que se abra la conversación sobre cómo estos avances repercuten en nuestra sociedad y tender puentes que aporten a que su aparición no signifique un aumento de la brecha en la participación femenina en el mundo laboral. Idealmente todo lo contrario.

Además de ser la presidenta del Women Economic Forum, de la Cámara de Mujeres y Negocios y experta en temas de género, Nicole Verdugo organiza este encuentro que este año realizará su tercera edición. Un espacio que convoca a expertos de diferentes áreas a que se vinculen y conversen con el fin de visibilizar realidades actuales y poner sobre la mesa temáticas que puedan generar más instancias de participación para las mujeres. “Lo que buscamos con WOI es mostrar la realidad e incrementar la participación de mujeres en innovación. Compartir las oportunidades del desarrollo económico en escenarios públicos, privados, en la sociedad civil, en startups, la academia, emprendimientos. Tener una conversación que involucre a mujeres y niñas, ya que las más chicas deberán tomar una decisión a futuro en cuanto a qué dedicarse y deben estar preparadas”, dice Nicole.

¿Puede la Inteligencia Artificial afectar más a las mujeres que a los hombres?

Uno de los temas más importantes que hablaremos en el WOI será cómo la Inteligencia Artificial impacta en el mundo del trabajo. Hoy tenemos que mirar la transformación y reconversión de las mujeres en temas de transformación digital e Inteligencia Artificial y buscar oportunidades a futuro. La IA nos va a afectar a todos, pero más a las mujeres, a quienes siempre nos han dicho que somos malas para las tecnologías o que en las carreras STEM somos peores, pese a que los resultados de las mujeres en esas carreras son mucho mejores que los de los hombres. Es importante cambiar el foco y ver que efectivamente hay mucho talento, que para la IA se necesitan mujeres, sobre todo porque está creada principalmente por hombres blancos. Es urgente que le demos diversidad a la data que la alimenta y para eso se debeinvolucrar a las mujeres.

¿Qué papel juega la formación y la educación en el empoderamiento de la mujer en el mundo de los negocios?

Es fundamental. Y es que todavía hay sesgos culturales que se reproducen en las salas de clases y que hacen que se perpetúen ciertos pensamientos y se privilegie a los hombres por sobre las mujeres a la hora de elegir empleados. Además, aún hay estigmas en cuanto a los roles que hemos tenido como cuidadoras, así, carreras como pedagogía, enfermería o gastronomía son más evidentes para nosotras que ingeniería, astronomía o computación. Por otra parte, creo que falta estimular el pensamiento crítico dentro de la sala de clases. Como docente, no saco nada parándome a decir cosas que los alumnos pueden encontrar en Google. Hay que incentivarlos a que sean capaces de cuestionar, de pensar, de opinar.

¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres cuando intentan entrar al mundo laboral?

Creo que hay varios. Primero, hay algo que tiene que ver con el área financiera. Con esto me refiero a que no tenemos las mismas facilidades que los hombres incluso para abrir una cuenta en el banco. Esto es porque no somos dueñas de patrimonios y porque el 80% del presupuesto de la mayoría de las mujeres está invertido en la educación, formación y habilitación de sus casas. Los hombres en cambio, piensan más en la inversión, en la compra de una casa o auto.

Otro gran desafío tiene que ver con los roles de cuidado, una de las berreras más importantes que tenemos las mujeres con los hijos y con los enfermos y personas mayores. ¿Por qué nosotras? Porque ganamos menos y porque hay un sesgo de que lo hacemos mejor. Son cosas que están tan culturalmente arraigadas, que nosotras mismas lo creemos y reproducimos este rol.

¿Qué estrategias crees que podrían ayudar a las mujeres a empoderarse?

Las comunidades son fundamentales porque estando solas, no lo hacemos. Por otra parte, es importante que haya políticas públicas de inclusión que muestren esto como una oportunidad de mejora en rendimientos, productividad, permanencia, etc.

Si bien no creo que haya una receta única, sí pienso que los distintos actores tienen que estar permanentemente impulsando esto para que las comunidades al interior de las empresas jueguen un papel importante en ámbitos que antes estaban masculinizados. Lo mismo desde la academia, trayendo conocimiento.

¿Cómo crees que ha evolucionado la percepción de las mujeres en el mundo empresarial en los últimos años?

Creo que estamos viendo cada vez a más mujeres participar en roles de toma de decisión. No es menor que tengamos a Rosario Navarro como presidenta de la SOFOFA y que posiblemente Susana Jiménez sea la próxima presidenta de la CPC. Esto nos muestra que hay un cambio de paradigma. Creo que cada vez más estamos viendo que las mujeres sí somos importantes en la conversación estratégica de los directorios de las empresas.

¿Cómo crees que se puede fomentar una cultura empresarial más inclusiva en todas las etapas?

Creo que hay dos imágenes que, aun cuando puedan parecer súper repetidas, son muy importantes porque no se están incorporando desde lo empresarial. Una es la equidad, y es que no hemos tenido las mismas oportunidades. Muchas veces para llegar a un directorio se pide como requisito haber sido gerente general de una empresa que facture equis plata o cinco años de experiencia en otro directorio. Ahí entramos en la eterna discusión de qué viene primero, si el huevo o la gallina. ¿Cómo vas a tener experiencia si no te dan la oportunidad?

Por otro lado, uno de los temas relevantes es el trayecto, un suelo pegajoso que no permite avanzar al siguiente nivel.