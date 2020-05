Cocina con ingredientes que tienes en casa: Espirales con brócoli y coliflores asados

A la cocinera Josefina Turner la cuarentena la pilló llena de planes. Para ella el año laboral comenzaba más fuerte en marzo y estaba por debutar en abril con una serie de talleres de mesa y tablesetting. “Pero después del 18 de marzo se me canceló todo y tuve mucho tiempo para pensar. La cuarentena me movilizó y me dio la oportunidad de ser más creativa que nunca para generar nuevos trabajos”, dice. Josefina comparte a diario sus recetas en su Instagram @josefinaturnerf. Siempre son platos ricos y muy bien presentados. Pero una vez que empezó el confinamiento se dio cuenta que tenía que mostrarse un poco más ella: a través de esa visibilidad seguía haciendo lo que hace mejor y además fortalecía la conexión con sus seguidores.

“Preparé una invitación a ser flexibles con la cocina, la pandemia nos ha enseñado que nada esta seguro y que debemos ser creativos para llevarla bien”, dice. Por eso pensó en ingredientes que puedan sustituirse fácilmente por otros: “Si no hay papa, hay camote, betarraga, zanahoria, todos de la familia de los tubérculos. Si no hay arroz, hay quinoa, hay mote, y así”. Para ella la cocina no se trata de resultados perfectos sino que de comida rica, novedosa y que ayude a contenernos. Especialmente en estos tiempos.

“Vengo de una familia mas o menos disgregada, mis papás están separados desde que soy chica y con mis hermanos hoy somos súper unidos, pero hubo mucho tiempo en que pasábamos mucho tiempo en casas de amigos. Admiraba esas casas en que almorzaban todos juntos y la capacidad de esas mamás de reunir a sus hijos, con amigos y parejas”, dice Josefina. “Gozaba en las casas de mis amigas donde siempre recibían con comida rica”.

Actualmente Josefina tiene cuatro hijos y junto a su marido están aprendiendo una nueva forma de vida. “Nunca nos habíamos sentado tantas veces a la mesa todos juntos en una semana. Dedicarle tiempo a la cocina para ellos ha sido enriquecedor y también nos hemos puesto como objetivo que coman de todo, con peleas de por medio, pero también he aprendido a flexibilizar y a veces preguntarles qué quieren ellos. Hemos tenido que comer más salchichas de las que quisiera y estamos juntando la hora del té con la comida para no trabajar tanto. Sólo de vez en cuando acudimos al delivery. Creo que esa flexibilidad ha dinamizado nuestro encierro”.

Espirales con brócoli y coliflores asados con cúrcuma

Ingredientes

1 paquete de espirales o cualquier otro tipo de pasta seca

200 g de brócoli

200 g de coliflor, reemplazable por zapallo italiano o berenjenas

2 cucharadas de cúrcuma, reemplazable por curry o comino

Albahaca, reemplazable por cualquier otra hierba fresca

2 cucharadas de yogur blanco sin sabor, reemplazable por crema ácida o mayonesa light

Aceite de oliva

Sal de mar

Pimienta fresca

Preparación

1. Partir los brócolis y coliflores en mitades y ponerlos en una fuente para horno con un poco de aceite de oliva, cúrcuma, sal de mar y pimienta. Dejar hornear por 30 minutos hasta que estén dorados.

2. Cocer la pasta al dente, enfriar y aliñar con el yogur, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Al final, agregar las hojas de albahaca picada fina y mezclar con las verduras horneadas.