Proyectos creativos para personas súper ocupadas

Entre las rutinas de teletrabajo, las clases por video llamada y las reuniones a través de Zoom, a muchas parecieran no quedarles tiempo si quiera para revisar si es realmente miércoles o domingo. Y mientras las redes sociales se llenan de posts con influencers luciendo sus nuevos hábitos saludables, hobbies y creaciones artísticas, el FOMO de la ola de desarrollo personal se vuelve cada vez más real.

Más allá de las presiones que podamos sentir para sumarnos a la tendencia de seres creativos en cuarentena, sumergirnos en un proyecto artístico, sobre todo en tiempos de crisis como los que se viven, es siempre una buena idea. Los efectos beneficiosos del arte en nuestra salud mental están demostrados. En un estudio publicado el 2016 por la Asociación Americana de Arte Terapia se mostró que los niveles de cortisol –la hormona asociada al estrés– se veían considerablemente reducidos en los participantes luego de realizar actividades artísticas, incluso si el producto de ese trabajo no sea precisamente una obra maestra. En otras palabras, el arte nos relaja y ayuda a liberar el estrés, aún cuando no seamos grandes artistas e incluso cuando no dispongamos de mucho tiempo para embarcarnos en enormes hazañas creativas.

Aquí, cuatro ideas de proyectos creativos para personas ocupadas: