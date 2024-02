Nuestra experiencia detrás de una librería de autoras mujeres

“Todo comenzó en una comida familiar en la que conversamos sobre los libros que nos encantaban. Hablamos de El clan del oso cavernario (Jean Marie Auel), de Orgullo y Prejuicio (Jane Austen), de Todos deberíamos ser feministas (Chimamanda Ngozi Adichie) y de Harry Potter (J. K. Rowling). Ahí nos dimos cuenta por primera vez, que todos nuestros favoritos habían sido escritos por mujeres.

Pese a eso, cuando hicimos el recuento de cuántas mujeres habíamos leído en nuestras vidas, nos dimos cuenta de que no les habíamos hecho justicia: hasta ese momento habíamos leído muchísimos más libros escritos por hombres. En el colegio solo habíamos leído a Isabel Allende y en las librerías por las que pasábamos solo un tercio de los libros que aparecían en las vitrinas eran de mujeres. Con los premios nacionales de literatura pasaba lo mismo.

Dijimos ¡no puede ser! Nos pusimos a pensar que sería lindo fomentar libros escritos por mujeres con diversidad de temáticas y acceso a todas las regiones. Y en medio de la pandemia, en 2021, creamos una tienda de libros digital: Autoras Librería.

A medida que volvimos a la presencialidad y comenzamos a crecer con nuestro catálogo, decidimos arrendar un espacio y así ofrecer un showroom y un lugar para retiros. Hoy contamos con este espacio en El Golf. De todas formas nuestro foco sigue siendo la presencia digital y la creación de contenido online.

Además, en noviembre de 2022 lanzamos La Ejemplar, nuestra suscripción literaria de autoras. Es una membresía donde todos los meses recibes un libro de curatoría propia, muchas veces una novedad exclusiva para suscriptores y acceso a un taller de profundización sobre ese libro en general dictado por las mismas autoras. Por ejemplo, cuando enviamos el último lanzamiento de Mariana Enriquez, ella estuvo en el taller.

En La Ejemplar también enviamos complementos literarios como marca libros, regalos sorpresas, libreta de apuntes, descuentos en la librería y obviamente ser parte de una comunidad de miembros que cada mes comenta y reflexiona en torno a los libros que vamos leyendo. Ya llevamos más de un año con la suscripción y ha sido muy lindo ver cómo esta comunidad de lectoras y lectores se interesa en descubrir y leer autoras de todo el mundo y comentar y participar de forma muy constante en la reflexión en torno a la literatura escrita por mujeres.

El proceso de generar una amplia comunidad de lectoras y lectores toma muchísima dedicación y pasión. Es lento y un trabajo muy meticuloso de entender y crear el contenido que realmente es valioso para esta comunidad. Por eso mismo es que siempre estamos creando contenido nuevo y nuevos formatos de cómo mostrarlo.

Ahora estamos muy activas con un podcast que se llama Hablemos de autoras. En cada capítulo hablamos de la vida y obra de autoras que nos gustan mucho aquí en la librería y la verdad es que a las lectoras les ha encantado. Sabemos que aún queda mucho por crecer y queremos llegar a muchas más personas.

Siempre hemos intentado que el contenido que se genera y lo que le entregamos a la comunidad sea en torno a las autoras y los libros y no seamos nosotras necesariamente la cara visible. Esto nos hace sentir muy cómodas. Y nos preocupamos de recalcar que nosotras no somos expertas y ninguna de las dos estudió literatura o algo similar –somos diseñadora gráfica e ingeniera comercial–, por lo que lo que creamos lo hacemos desde la vereda de dos personas comunes a quienes les encanta leer y descubrir buenos libros.

Creemos que es esto precisamente lo que atrae mucho a la comunidad: el poder sentirse identificadas con dos hermanas a las que les encanta hablar de libros, pero también escuchar de ellos.

Los favoritos

En este proceso de crear una librería y una comunidad, hemos podido identificar también cuáles son los libros favoritos del público.

Hay autoras que nunca han dejado de ser las favoritas, y lo lindo es que provienen de distintas partes del mundo y de distintas épocas: Virginia Woolf, Mariana Enriquez, Hiromi Kawakami, Alice Munro, Chimamanda Ngozi Adichie, Alejandra Pizarnik, las hermanas Brontë y también chilenas como Alia Trabucco.

Hemos tenido el privilegio de poder incluir a algunas de estas autoras en nuestra suscripción, como pasó con el lanzamiento de Porque demasiado no es suficiente (Editorial Montacerdos), de Mariana Enriquez, y el lanzamiento de cartas inéditas de Virginia Woolf, (Escríbeme, Orlando, Editorial Banda Propia).

Además, nosotras mismas nos hemos sorprendido con las autoras mujeres. Sin duda una de las sorpresas más gratas que nos llevamos el último año fue la de una autora viñamarina, Ilda Cádiz, pionera de la ciencia ficción en Chile. La elegimos para nuestra suscripción de septiembre con el objetivo de reivindicar su trabajo de bajo reconocimiento pero de gran escritura, aunque con cierto temor a que la gente fuese reacia a leer ciencia ficción. Nuestras suscriptoras y suscriptores quedaron igual de fascinados que nosotras por la profundidad y emotividad de sus cuentos y se llevaron una hermosa sorpresa al leerla.

Dentro de esta misma línea, El papel tapiz amarillo, de Charlotte Pekins, y Antología de Relatos Periodísticos, de Alfonsina Storni, también han sido rescates realizados por editoriales chilenas que nos han conmovido y sorprendido tanto a nosotras como a nuestros lectores.

¿Cómo definiríamos nuestro vínculo con el mundo de la lectura y la escritura hoy? Bueno, si bien es parte del trabajo, la lectura siempre ha sido y será un goce para nosotras. Tanto por la membresía como por nuestro podcast, necesitamos llevar un ritmo de lectura constante y exigente. Esto nos ha permitido ampliar nuestro espectro literario y seguir encontrándonos con la literatura y nuestro propósito. A través de los talleres también nos hemos dado cuenta de que esta relación con los libros no tiene por qué ser un vínculo individual, sino que a través de nuestra comunidad podemos compartir sensaciones, experiencias y apreciaciones que las páginas nos entregan.

Si tuviéramos que resumir la experiencia de lo que es crear una librería de autoras mujeres, ciertamente la expresión sería ‘un gran desafío’. Todos los que estamos en la industria del libro sabemos que día a día hay que buscar formas de reencantar a las personas con la literatura. Respecto a vender libros de autoras mujeres, estamos cada día más convencidas de la necesidad de exponer y difundir su literatura. No deja de sorprendernos la cantidad de mujeres cuyas obras alguna vez cambiaron paradigmas literarios pero que hoy no solo no son conocidas, sino que tampoco editadas o traducidas. Seguiremos con nuestro propósito de darlas a conocer, pues estamos convencidas de que todas y todos pueden sorprenderse con sus escritos y deleitarse con sus maneras de ver el mundo.