Películas ambientadas en lugares idílicos para viajar sin salir de casa

Aunque las autoridades crearon un permiso de vacaciones que permite que personas puedan viajar y cambiar de escenario durante el verano, muchos prefieren no usarlo para seguir cuidándose como lo hicieron durante todo el año pasado. Además, el permiso es único y quien lo usa no puede volver a salir de vacaciones hasta el 31 de marzo, al menos, por lo que los viajes de fin de semana quedaron en el pasado. Una forma entretenida de viajar sin tener que salir ni sacar permisos, es viendo películas ambientadas en lugares increíbles, ciudades antiguas y playas paradisíacas. Bonus track si además lo haces comiendo algo que te lleve a ese lugar, y así tener un viaje sensorial más completo.

La Playa

La destination movie por excelencia, al menos para los millennials. Claro, los protagonistas liderados por Leonardo DiCaprio terminan en un problema no menor, pero se trata de una producción que ha causado tanto furor y ha influido en tantas decisiones de compra de pasajes, que en 2019 Tailandia anunció que Maya Bay, la playa exacta que aparece en la cinta, estaría cerrada hasta 2021. En el contexto de pandemia no recomendamos entusiasmarse con la idea de ir, porque el gobierno local ya anunció que aunque abra, el ingreso no podrá ser tan masivo como hasta hace unos años.

Recomendamos preparar un salteado thai de carne y vegetales. Encuentra la receta aquí.

Medianoche en París

La capital francesa es una ciudad capaz de encantar a todo el mundo. Hay arte, gastronomía, historia, y una cultura que vale la pena conocer. Pero si no has podido viajar a verla en persona -o si es que fuiste pero no has podido volver-, una alternativa económica y adecuada a la situación actual es ver esta película de Woody Allen. El hotel Le Meurice, el jardín de Monet y el museo Rodin son solo algunos de lugares que aparecen en la cinta que dan cuenta de lo mejor de París y el halo que la rodea.

Mejor todavía si la ves comiendo un rico tártaro de filete a la francesa. Aquí te contamos cómo prepararlo.

Perdidos en Tokio

Perdidos en Tokio se grabó casi totalmente en los barrios japoneses Shinjuku y Shibuya, conocidos por sus colores vibrantes y su vida 24/7. En Shibuya se encuentra el hotel donde los protagonistas se alojan, y el bar que ofrece una de las mejores vistas de la capital nipona, mientras que en Shinjuku está el templo que la protagonista Charlotte visita al principio. Además por ahí se puede llegar a distrito Kabukicho, conocido por su vida nocturna y entretenimiento.

Un bowl de sushi puede ser la compañía perfecta para esta película. Acá está la receta.

Antes del amanecer

Viena es el tercer protagonista de esta película tan venerada por los románticos. Quienes no conocen esta ciudad austriaca que parece haber quedado congelada en el tiempo, podrán hacerlo al mismo tiempo que revisan las escenas de esta ya mítica historia de amor. Viajando a través de la pantalla podrás ir al Museo del Palacio Albertina, al café Sperl, el Cementerio de los sin nombre y muchos otros lugares imperdibles en un paseo por la ciudad.

En este link podrás encontrar la receta de una tarta de manzana similar al strudel vienés.