Personas trans y plebiscito: Consideraciones para hacer valer su derecho a voto

La tarde del miércoles el Servel publicó un protocolo de actuación para casos de electores con cambio de sexo registral no incorporado al padrón electoral por cierre de actualización del registro electoral. Esto, porque existen 210 casos de personas cuya cédula no coincide con su padrón, identificados al 30 de septiembre, y un número indeterminado de casos ni identificados.

Esto, pues según la ley 21.120, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género, toda persona mayor de 14 de años puede cambiar su nombre y sexo registral. El problema es que los padrones se cierran con anticipación, y resultaría imposible actualizar en tiempo real todos los cambios al día de la votación del plebiscito.

Para Constanza Valdés, mujer trans y abogada de la agrupación Rompiendo el silencio, estas medidas no solo llegan tarde, sino que son insuficientes ya que "apuntan a un universo muy pequeño de personas, lo que habla del desinterés del Servel por hacer valer el derecho a voto de las personas trans”.

“En el mejor de los casos, los vocales de mesa van a verificar que hay una coincidencia en el RUT, y pese a que el nombre que aparece en la cédula no coincida con el padrón, se le permita a la persona votar”, dice, aunque asegura que dentro de la comunidad hay temor en que esto no suceda en todos los casos.

De hecho, aún existen personas que no han hecho su cambio de sexo registral, ya sea por la pandemia o porque simplemente no les acomoda. “Hay personas que se identifican fuera de lo binario, cuya expresión de género no coincide con la fotografía que aparece en su cédula de identidad”, explica y agrega que las personas trans no tienen la obligación legal de asistir con expresión de género acorde a la cédula, sino que pueden ir como estimen conveniente.

El problema, dice, es que existe la posibilidad de que el vocal tema que está frente a un fraude electoral o personificación de una persona. “El primer consejo es ir con la cédula de identidad vigente, nunca la antigua. Solo en caso de tener problemas, exigir que se respete el protocolo del Servel y explicar que se hizo un cambio registral que no se ve reflejado en el padrón. Si aún así el vocal negara el voto, se deben preguntar por la ubicación del funcionario del Registro Civil o del Servel y así constatar la identidad y hacer uso del derecho a voto”, recomienda la abogada.

“El principal problema sería que no tuvieran su identidad reconocida en la cédula ni en el padrón”, advierte Valdés y añade: “Esto es una barrera de entrada para las personas trans, sobre todo por la complejidad que significa revelar la identidad a un vocal de mesa y considerando el ambiente en que nos vamos a encontrar este domingo”.

Valdés es enfática en señalar que solo se debe decir que se hizo un cambio registral -o que no se ha hecho, pero que su foto y nombre no coinciden con el carnet- y no entregar mayor información al respecto, pues la ley de identidad de género indica que se trata de información confidencial y sensible.

Protocolo para casos de electores con cambio de sexo

La información entregada por el Servel establece que “en ningún caso el delegado del local revelará las identidades específicas de las personas que cambien su nombre y sexo registral. Se instruirá al presidente de dicha mesa que se debe asegurar que todos los vocales den un trato digno, igualitario y libre de discriminación cuando acuda el elector trans a sufragar (…) Además, les recordará a todos los presentes que debe tratar al elector con su nombre social y pronombres preferidos, ya que de no hacerlo importa un acto de discriminación por identidad o expresión de género”.

En el protocolo se explica que si existiera duda razonable sobre la identidad del elector, un vocal tendrá que acompañar a la persona a la oficina electoral. Se debe procurar, en todo momento, la no exposición del elector.

Dentro del documento, además, se explican conceptos útiles, basados en definiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales como Identidad de género, Expresión de género, Tránsgenero o persona trans y Sexo asignado al nacer.