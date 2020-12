¿Qué señales nos da el cuerpo cuando estamos tomando poca agua?

Un alto porcentaje del cuerpo humano está compuesto por agua y si se quiere estar saludable hay que mantenerlo hidratado, especialmente en estas épocas de calor, ya que en verano el cuerpo tiende a transpirar más de lo común. Pero ¿cuáles son las señales que manifiestan cuando no estamos correctamente hidratados?

De acuerdo a la nutricionista de la Clínica Las Condes, Giselle Muñoz, el principal indicador de que no estamos tomando suficiente agua es la orina, ya que las diferentes tonalidades indican si la persona esta más o menos hidratada. “Dentro de las funciones que tienen nuestros riñones, una de las más importantes es eliminar los desechos que nuestro cuerpo genera a través de la orina. Si se nota que la orina es muy oscura, es porque no nos estamos hidratando correctamente”, comenta la especialista quien aconseja vigilar este aspecto.

Por otro lado, la fatiga es otra señal, ya que la falta de agua desencadena una serie de reacciones ya sea, baja la presión, ralentiza el flujo sanguíneo hasta el cerebro y aumenta el ritmo cardíaco, lo que hace que una se sienta cansada. Además, el dolor de cabeza también puede estar presente cuando estamos deshidratados, ya que nuestro cerebro necesita agua para funcionar correctamente.

“El no tomar agua no es viable con la vida y aquel que toma dos cafés o té al día como único liquido, por ejemplo, no se está hidratando. Nuestro cuerpo se manifiesta a través de todo este tipo de señales como la fatiga, el dolor de cabeza y la orina oscura. Y de esta forma lo podemos detectar”, asegura la nutricionista.

Por ende es recomendado que diariamente se tomen cerca de 1,5 o 2 litros diarios de agua, dependiendo de las actividades de cada persona ya que aquellos más deportistas deben mantenerse más hidratados. “Preferiblemente agua pura, sin agregar sabores ni endulzantes. En caso de querer añadir sabor se pueden agregar rodajas de naranja, jengibre o arándanos. También, una forma fácil para adquirir el hábito es digerir líquidos antes de cada comida”, concluye.