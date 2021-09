Renueva tu cartelera

Sábado 20 de agosto de 2011

La Negra Ester.

Una de las piezas más clásicas del teatro chileno, La Negra Ester, tiene nueva protagonista y en Matucana 100 debuta una innovadora pieza de teatro documental.

Por Carola Solari.

La nueva Negra

Por más de 22 años, La Negra Ester, emblemática obra escrita por Roberto Parra que llevó a su esplendor el falleci- do director Andrés Pérez, ha tenido la impronta de la actriz protagonista: Rosa Ramírez. Pero llegó el momento de ceder el paso a otra intérprete para este histórico personaje, y fue la misma Rosa Ramírez quien eligió a su sucesora: Claudia Pérez (Los Treinta, Infieles). "Rosa me llamó para decirme que quería dejar de hacer a la Negrita y me había elegido a mí. Me sentí honrada, fue un regalo, porque es una obra que es un patrimonio cultural de nosotros". El traspaso ha sido con cariño y cuidado. Rosa trabajó personalmente con Claudia cada detalle y la nueva actriz interpretó el papel de la prostituta de San Antonio por primera vez en septiembre del año pasado. Sin embargo, las funciones con este significativo cambio en el elenco han sido pocas y ahora Pérez volverá a calzarse el traje de la Negra Ester en las funciones que se harán este septiembre. En la escena final, Rosa Ramírez sube al escenario y se puede ver a las dos Negritas juntas: la legendaria y la heredera. 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre. Funciones de jueves a domingo a las 20 horas; lunes, a las 18 horas. En el Teatro Nescafé de las Artes.

Territorio descuajado

Su bisabuela era una Machi. Por eso es que Paula González Seguel, directora y actriz de la compañía teatro Kimen, ha tenido tanto interés en trabajar con la memoria y el testimonio vivo de las mujeres mapuches. En 2008, la dramaturgia de Ñi pu tremen (Mis antepasados), el primer montaje de la compañía, surgió de las entrevistas que realizó a mujeres mapuches que habitan la periferia de Santiago; pero no solo tomó sus historias sino que subió a un puñado de ellas al escenario. Ahora, en Territorio descuajado, –segundo montaje que contó con el apoyo de la Conadi y el Fondart regional–, la protagonista es Elsa Quinchaleo, una mujer mapuche de 65 años, que emigró a Santiago en su juventud y que hoy vive en la comuna de El Bosque. En el montaje Elsa tiene una disputa por unas tierras con una hermana, conflicto que permite reflexionar sobre el problema territorial del pueblo mapuche. Hasta el 28 de agosto. De jueves a domingo en la Sala Bunster de Matucana 100.

La propuesta teatral de la compañía Teatro Kimen es muy documental. La escenografía de la obra es una réplica exacta de la casa de Elsa Quinchaleo, la mujer mapuche de 65 años que protagoniza Territorio descuajado, sin ser actriz.