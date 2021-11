¿Se pueden atenuar las manchas en la piel?

La aparición de manchas en la piel tiene diversos orígenes. Mientras hay algunas que son inevitables ya que responden a factores genéticos que hacen que la piel sea más propensa a generarlas, los cambios hormonales provocados durante el embarazo o por la ingesta de anticonceptivos por ejemplo, también hacen que aparezcan. Sin embargo, hay otras que sí se pueden prevenir. ¿Cómo? evitando la exposición al sol.

“Al hablar de manchas en la piel lo primero que debemos tener clarísimo es que el uso de factor solar es indispensable. Voy a ser súper reiterativa en esto porque no es broma: el factor solar debe usarse todos los días, en invierno y verano, y se debe complementar su uso con anteojos de sol y sombrero. La célula tiene memoria y el sol se va manifestando a medida de que envejecemos. Esa exposición de los 18 años, inevitablemente se verá reflejada a los 32″, explica la cosmetóloga Isidora Cousiño (@cosmetologa_ic). Y aclara que es por eso que cualquier producto cosmético que se use sin combinar con factor solar, va a producir manchas. “Puede que no lo haga de manera inmediata, pero sí aparecerán con el tiempo”, agrega.

Por otra parte, el uso de cremas o productos con ingredientes como retinol o ácido glicólico, salicílico o láctico debe evitarse durante el verano. “Son productos fotosensibilizantes, esto quiere decir que dejan nuestra piel muchísimo más expuesta al daño solar. Es por eso que solo lo debiesen usar quienes son muy rigurosos con el uso de factor solar, aplicándolo en la mañana y repitiendo cada dos horas durante el día”, aclara Isidora.

Aunque el mercado ofrece una amplia variedad de productos que van desde cremas hasta peelings o tratamientos con láser, es importante recalcar que en la mayoría de los casos estos ayudan a atenuarlas, no así a desaparecer. “Hay que tener mucho cuidado con los tratamientos ya que en general las manchas se reactivan con la exposición solar. Si bien cada vez existe más tecnología para tratarlas, éstas solo funcionan si hay un cuidado riguroso detrás”, explica la cosmetóloga.