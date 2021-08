Tiempo libre: Esta semana recomendamos un libro, un podcast y aceites esenciales para el bienestar emocional

Los eufemismos, de Ana Negri

“Este libro llegó a mis manos en el mejor momento: pleno verano y cuando me disponía a preparar las maletas para una estadía en la playa. En una semana, me lo había devorado, no solo porque es entretenido y de fácil lectura, sino que también porque su historia engancha fácilmente. Cuenta la relación entre Clara y su madre, un vínculo intenso que evidencia la complejidad de los afectos que se tejen en las relaciones maternofiliales, así como las luces y oscuridades que dibuja el pasado sobre la vida de ambas. Un pasado marcado por la dictadura en Argentina. Clara es una mujer de treinta años, que arrastra la carga emocional de las historias del exilio de su madre, desde las cuales construyó su vida. A partir de ese pasado, que aunque la atraviesa no se atreve a llamar suyo, ha levantado una vida desde su propio exilio en la soledad de un departamento en Ciudad de México. Esta es la novela debut de la escritora mexicana Ana Negri y es de la editorial Los libros de la Mujer Rota”. Lo encuentran en Loslibrosdelamujerrota.com (Por: Patricia Morales)

Podcast: Caso 63, ¿ficción o realidad?

“Desde que soy madre, me suele ocurrir que llego un poco tarde a las series, películas y podcast. Éste lo descubrí hace un par de semanas, aunque se estrenó en noviembre del año pasado. Pero si como yo, aun no sabían de su existencia, se los recomiendo ciento por ciento. Es más, confieso que un día inventé que tenía que ir a comprar y salí a dar una vueltas en el auto solo para terminar los tres episodios que me quedaban. En el diario El País, de España, lo definieron como: “Una de las series de ficción revelación en podcast”. Está protagonizado por Antonia Zegers y Néstor Cantillana, escrito por Julio Rojas, y narra —a través de 10 episodios de 12, 15 minutos cada uno— la enigmática y extraña historia de Pedro Roiter, que llega misteriosamente desde el futuro, a la vida de la psiquiatra Elisa Aldunate. Virus, pandemias, teletrabajo, estallidos sociales, mascarillas, distancia social, fakes news, todo lo impensable está ocurriendo, y en el podcast se trabaja esa sensación de que estábamos dormidos en una euforia predadora e inconsciente y que el virus nos despertó y nos remeció. El 2020, se muestra como el año donde comienza el futuro y nos deja pensando, ¿qué estamos viviendo? ¿hasta dónde puede llegar todo esto?”. Producido en Chile por Emisor Podcasting, puede escucharse en exclusiva en Spotify. (Por: Patricia Morales)

Relié, alternativas prácticas y naturales para mejorar el bienestar emocional

“Conocí esta marca hace poco, me la recomendaron porque mi hijo estaba teniendo problemas para dormir, y así llegué a Zeta, una mezcla de aceites esenciales ideal para propiciar un ambiente de tranquilidad, paz y armonía. Cada uno de sus ingredientes cuenta con propiedades calmantes que brindan de una manera rápida y natural una sensación de serenidad. Y la verdad, sirve. Así como también sus otros productos, todos fáciles de usar y elaborados con ingredientes naturales, que están pensados para complementar rutinas de sueño, estudio, trabajo, relajo, entre otras. No he probado todos, pero tienen para el estrés, para concentrarse, para fortalecer el sistema inmune, incluso uno para las cicatrices y heridas. Lo puede usar toda la familia y tienen en formato roll on y spray”. Lo encuentran en Instagram @be.relie y en @bornshop.cl y @mamasmateas. (Por: Patricia Morales)