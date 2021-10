Tiempo libre: Esta semana recomendamos una cuenta de Instagram de bordados, un libro y unas bolsas reciclables estampadas

Ojos chinos: Para amantes del bordado

“Descubrí esta cuenta de Instagram hace algunos meses y ya no sé cuánto de mi tiempo lo he pasado mirándola, una y otra vez. Es que me encanta bordar, y suelo seguir cuentas de bordado, pero ésta es realmente una obra de arte. Paula Huenchumil Labraña, la artista textil que está detrás, trabaja el bordado en organza y mediante trazos con hilos, lineas y sombreados, crea imágenes hermosas y muy realistas. Tal como si el hilo fuese tinta y la aguja, un delicado pincel. La mayoría de los bordados que publica no están a la venta, pero con mucho tiempo de anticipación, se le puede encargar alguno. Y en algunas ocasiones ha publicado algunos talleres. La encuentran en @_ojos__chinos”. (Por: Patricia Morales)

Libro: La surca y la huella. Mujeres en Chile: hitos ilustrados xilográficamente (1880-1980)

“Cualquier recopilación histórica sobre las mujeres en Chile, además realizada por una mujer, es una significativa tarea, pues contribuye a contar nuestros hitos desde la propia visión de las mujeres. Por otra parte, complementar los hechos con trabajos xilográficos, le confiere aun mayor relevancia, por el rescate del oficio y su puesta en servicio a la hora de narrar y apoyar la construcción de un discurso histórico femenino. Esto es lo que hace Casandra Luan en este libro, publicado recientemente por la editorial Victorino Lainez, en el que destaca a mujeres que han nadado contra la corriente desde sus distintos espacios y desempeños. Ya sea en el campo de las artes y letras, de la música o cualquier otro, otorgando un lugar importante a mujeres que en sus determinados contextos han sido castigadas por oponerse a los estereotipos promovidos en función de un ideal femenino. Lo encuentran en editorialvictorinolainez.cl”. (Por: Patricia Morales)

Bolsas reciclables LOQI

“Conozco la marca LOQI hace tiempo y siempre me ha gustado porque sus bolsas, bolsos y estuches son de muy buena calidad, resistentes, lavables –que teniendo niños es requisito número uno– y con lindos diseños. Pero hace poco conocí su nueva colección de bolsas National Geographic, que me encantó. Se trata de estampados con los trabajos del fotógrafo Joel Sartore, especialista en documentar especies en peligro de extinción. De hecho, una parte de los ingresos de cada venta será donada a promover el trabajo de científicos, exploradores y educadores de la National Geographic alrededor del mundo. Tengo la de búho y es preciosa. Las encuentran en Librerías Contrapunto: contrapunto.cl”. (Por: Patricia Morales)