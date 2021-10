Tiempo libre: Esta semana recomendamos una feria de arte, una línea de aromaterapia y un delivery de comida peruana

Impresionante

“Este fin de semana del 2 y el 3 de octubre se realiza en el Persa Víctor Manuel la quinta versión –originalmente programada para el 2020– de Impresionante, feria de arte impreso que reúne, desde su primera versión en el 2016, editoriales y publicaciones independientes de Latinoamérica. Esta edición, que empezó el fin de semana anterior y que ofrece una programación de intervenciones artísticas, performances y música en vivo, además de la feria en sí, recopila los trabajos de editoriales como Ediciones Granizo, Flach Tienda & Galería, Colección del Metalibro, Otra Sinceridad, Pequeño Zine Ilustrado, El Rayo Verde y ABASTO, entre otras. Dentro de las actividades programadas para este fin de semana, habrá una activación sonora del poeta y músico Martin Gubbins, música en vivo del proyecto musical Hablemos del Alma, y el lanzamiento de la colección de los fanzines Fanzinombre, de la artista multimedial Vicenta Mendoza. Más información y programación completa en el Instagram @Impresionante”. (Por: Emiliana Pariente)

Línea bergamota de Apícola del Alba

“La Colonia de Bergamota de esta marca la conocí hace algunos años y me fascinó. Soy fan de los olores cítricos, y especialmente del aroma de esta fruta, por eso lo que me gusta, es que no la mezclan con nada más. Su olor es puro. Su fragancia es muy refrescante y la uso varias veces al día porque según he leído –y comprobado– incentiva las emociones positivas y calma la ansiedad. La uso como agua colonia, aromatizador de ambiente, aromatizador de ropa, rocío sábanas, pijamas o toallas. Además hace poco probé también el aceite; pongo un par de gotitas sobre la piel del cuello y en las muñecas, y con eso siento el aroma por varias horas. Y les recomiendo también poner ojo en los nuevos productos de la línea Bebé & Mamá de esta marca, se la regalé a una amiga que tuvo guagua hace poco y le encantó, sobre todo el aceite de masajes y la crema de pañal de matico, su hija suele irritarse mucho y con esta crema ha andado muy bien. En apicoladelalba.cl”. (Por: Patricia Morales)

Delivery comida peruana

“Rocoto nació en octubre de 2010 como uno de los primeros delivery de comida peruana en Chile, con el propósito de dar a conocer y expandir al público chileno este tipo de comida. Hoy, que cumple 11 años, lanzaron un nuevo servicio para mejorar la experiencia de los clientes. Se trata de Ema, una mesera virtual que integra inteligencia artificial. “Nos queremos transformar en el Netflix de la gastronomía. Queremos que Ema sugiera platos según los gustos de cada persona y búsquedas. Con el tiempo iremos sumando nuevas funcionalidades y la instalaremos también en todos los locales del grupo de manera presencial. La idea es que con esta mesera se puedan hacer pedidos, reservar una mesa, ver el estado de un pedido, hacer reclamos, entre otras cosas”, asegura Rodrigo Parada, Gerente Comercial de la marca. Lo usé hace unos días y funcionó perfecto. Los platos llegaron a tiempo y con la calidad de siempre. Más información en @rocotodelivery”. (Por Patricia Morales)