Trekking: Cómo practicar el deporte al aire libre por excelencia

Sin importar en qué etapa del desconfinamiento estemos, siempre lo mejor será evitar espacios cerrados y aglomeraciones, privilegiando el aire libre y los lugares donde se puede mantener distancia social. Es por esto que el trekking se ha posicionado como una buena opción en tiempos de pandemia. Rutas hay muchas, con distintos niveles de dificultad, y se puede ir en grupos pequeños. Además, las vistas con las que te puedes encontrar, así como la flora y fauna que ofrecen, hace que el recorrido valga la pena.

Si bien pareciera que se trata de una actividad sencilla, para la que solo se necesita poder caminar , lo cierto es que nunca está de más tomar algunas precauciones básicas para evitar accidentes.

Equipo adecuado

Aunque en teoría cualquier par de zapatillas sirve, existen alternativas confeccionadas especialmente para el senderismo, cuya tecnología permite un buen agarre de la superficie y ayuda a evitar caídas. Además son de caña media, lo que asegura una mejor sujeción del tobillo y evita lesiones en esta área del cuerpo.

Un buen par de bastones puede hacer la diferencia, especialmente en caminos más complejos o senderos largos. Se trata de un punto de apoyo extra que ayudará al balance, especialmente si además llevamos una mochila pesada.

Hablando de mochilas, estas son fundamentales a la hora de hacer caminatas de todo tipo. Deben ser capaces de llevar hidratación suficiente, así como ser lo suficientemente livianas y ergonómicas para no molestar. Para distancias cortas, una de 10 litros de capacidad es suficiente, mientras que si se va a estar haciendo senderismo durante varios días, se pueden usar mochilas de hasta 60 litros. Todo va a depender del trayecto.

Desde el Club de Senderismo de Valencia recomiendan fijarse que la mochila tenga las siguientes partes fundamentales: cinturón lumbar, hombreras, cinta pectoral, cintas de ajuste, respaldo, depósito para funda impermeable, bolsillos laterales, porta objetos y asa superior.

La hidratación es fundamental, y mientras que hay mochilas que cuentan con depósitos de agua integradas, hay otras donde será mejor que lleves la botella aparte, en el porta objetos lateral.

Hidratación

La cantidad de agua que necesitemos va a depender del trayecto, su duración y dificultad, además de la época del año en que nos encontremos. Pero como recomendación básica, desde De trekking señalan que un correcto consumo es de máximo cada 20 minutos y en sorbos pequeños. Eso sí, recuerdan que a mayor altura mayor es la deshidratación porque el aire es más seco. Es por esto que si pasas los 4.000 metros, tu consumo de agua debería ser mayor que en un lugar más bajo.

No te confíes por las bajas temperaturas. Que no tengas calor no quiere decir que puedas andar deshidratada.

Planifica

Aunque suene sencillo, salir de trekking no es algo que se deba decidir esa misma mañana. Lo mejor es prepararnos con tiempo, para poder considerar las distintas variables que puedan surgir. Es bueno fijarse en el clima, los mejores horarios, el nivel de dificultad del sendero, y revisar si es que tenemos todos los implementos necesarios.

La mayoría de parques nacionales y cerros cuentan con organizaciones detrás que pueden entregar información útil para cada caso.

Extras (que no son tan extras)

Considerando que el trekking incluye horas bajo el sol- en invierno y en verano- no puede faltar en la mochila un protector solar, el cual debiera ser reaplicado, al menos, cada una hora, debido a que la transpiración y el roce pueden hacer que su efecto decaiga. Asimismo, no está demás llevar un gorro cómodo y de material respirable y de rápido secado.

Respecto a este último punto, siempre son útiles las primeras capas deportivas, que no acumularán transpiración y evitarán que te enfríes en el camino,

Independiente de si vas a hacer trekking en grupo o no, siempre deberías comunicarle a alguien que no hará el paseo contigo, a dónde irás, cuándo irás y con quiénes irás.

Grupos de trekking

Si no te sientes cómoda con emprender una aventura senderista por tu cuenta, existen grupos con profesionales y personas especializadas que arman grupos de trekking cada cierto tiempo. Acá algunos:

-Mujeres al cerro: La corredora de trail Francisca González (@frangibar) arma grupos de hasta 30 personas, quienes acompañadas por tres guías con experiencia en trekking suben distintos cerros @Mujeresalcerro.

-Puma Adventures: Realizan expediciones de media y alta montaña, así como travesías en la zona centro del país @pumaadventures.

-Ermitaños trekking: Organiza paseos de senderismo, hiking y distintos viajes recorriendo Chile y otros países @ermitanos_trekking.