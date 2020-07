Trucos para que el maquillaje se vea perfecto

Por mucho que seamos buenos y buenas a la hora de maquillarnos o hayamos visto los mejores tutoriales y paso a paso, es indudable que si nos maquilla un experto, aunque sea usando los mismos productos, el resultado será mejor ¿Cómo lo hacen? El maquillador Marcelo Bhanu revela sus secretos.

“Es evidente que la experiencia y la práctica ayudan enormemente en la aplicación de productos, en los acabados que le puedes dar al maquillaje o en cómo mejoras el uso de las brochas a la hora de aplicar pigmentos y polvos en distintas zonas del rostro, pero con estos trucos podrás conseguir un maquillaje cada vez más perfecto y de excelente nivel”, adelanta el artista.

Delineado interno

Es una técnica que se ve dolorosa, molesta e incómoda porque consiste en introducir un lápiz o pincel en la parte interna del globo ocular, pero sirve, principalmente para hacer que la línea interna de las pestañas superiores se vea definidas. Además, las pestañas se van a ver más tupidas y más densas, ya sean naturales o postizas. Es ideal hacerlo con delineador negro o café oscuro en formato de lápiz o que sean lo suficientemente cremosos para que se deslicen de mejor forma y se mezclen, logrando ese efecto ahumado o difuminado que se da en las miradas intensas. Sirve tanto para el maquillaje de día como para el de noche.

Punto de luz en el lagrimal

Este truco es útil para conseguir que la mirada se vea más abierta. Hay que buscar un color que sea lo más similar posible al del propio lagrimal, de tal forma que marque una diferencia sin notarse tanto. Al usar un punto de luz, que puede ser una sombra del tono de la piel con algo de glitter por ejemplo, se consigue una mirada más descansada y a nivel óptico se disimulan ojeras.

En crema y con los dedos

Los productos cremosos son mucho más fáciles de usar y quedan de forma muy natural cuando se aplican usando los dedos dando golpecitos o suaves toques sobre la piel. Así, los colores no quedan tan intensos y se funden rápidamente, dando un aspecto natural. Hay muchos productos en crema multifuncionales, que se pueden usar sobre los labios, mejillas y ojos por igual, aportando un look monocromo que a la vez se ve natural. La idea con estos trucos, y con el maquillaje social de día, es que se vea que tienes algo distinto, pero que no puedan descubrir realmente qué es.

Aplicación de máscara de pestañas

Es uno de los primeros productos de maquillaje que aprendemos a usar pero, ¿lo usamos bien? La manera correcta de aplicar la máscara es haciéndolo desde la raíz, y así concentrar la mayor cantidad de producto en esa zona, rellenando los espacios entre pestañas y logrando un efecto tupido. Es importante aplicar poca cantidad para permitir que se seque rápidamente y así poner otra capa. De esta forma evitas excesos, grumos y un acabado sucio.