Volver a clases después de la pandemia

Si los niños, niñas o jóvenes tienen expectativas de logros muy altas durante este año, es necesario conversar sobre sus razones y evaluar la realidad. Muchos adolescentes se auto imponen metas muy altas y luego se comienzan a desmotivar durante el año por no poder alcanzarlas. Con esto no me refiero a que no tengan expectativas de sí mismos, pero es importante poder guiarlos no solo en que se propongan metas, sino en el camino para alcanzarlas e indagar en el sentido de éstas. Ya que no podemos desconocer que para algunos las notas toman un rol tan central, que se hace necesario cuidar que eso no termine generando depresiones o trastornos de ansiedad debido a su auto exigencia. No debemos olvidar que seguimos con efectos negativos sobre nuestra salud mental producto de la pandemia, y si bien podemos sentirnos más seguros y libres, la experiencia vivida sigue teniendo efecto en nosotros.