Elon Musk desarma Twitter y da los primeros pasos en su nuevo proyecto

Fue una advertencia que hizo meses atrás, con la adquisición de Twitter, pero que aún no se concretaba. Twitter Inc. dejó de existir ayer de la mano de Elon Musk, pero no desapareció del mapa, sino que el empresario decidió fusionarla con X Corp, el nuevo plan del magnate para impulsar una mega aplicación en la que los usuarios puedan hacer de todo.

Fue el mismo propietario el que dio ciertas señales que sirvieron de confirmación en la plataforma cuando a eso de la madrugada de ayer —a las 3:00 A.M.— escribió escuetamente “X”.

La primera vez que Musk mencionó a “X, la aplicación de todo”, fue el 4 de octubre pasado, pero la vinculación con la letra y firma viene desde mucho antes. Más allá de su obsesión con la X y cómo la añade a algunas de sus empresas, e incluso a su propio hijo con la cantante Grimes, Elon cofundó X.com en 1999, un banco online. ¿Qué se ha sabido de los nuevos planes del también dueño de Tesla y SpaceX?

Elon Musk confirmó la fusión de Twitter en X Corp publicando "X" en su cuenta de la plataforma. La empresa madre partió el 9 de marzo, y el 16 la red social ingresó a ella.

“X”, que de hecho ya tiene sitio web, pero en la que el contenido se reduce a tan solo una equis en una esquina, pasaría a ser lo que hoy en día están aspirando algunas de las más grandes e importantes aplicaciones del mercado, que es transformarse en una denominada superapp, en la que los usuarios puedan hacer prácticamente de todo: desde las compras del supermercado, adquirir tickets para el cine, chatear con sus contactos o publicar un feed de historias —como en Twitter—, entre otras tantas posibilidades. Algunas, como Alipay, permiten incluso reservar bicicletas en China.

X Corp, la nueva firma que recibe a Twitter entre sus filas, tomó forma el 9 de marzo en Nevada y absorbió a la red social seis días después. Los planes que tiene Musk entre manos aún no están claros y, muy fiel a su estilo, sus mensajes crípticos tampoco dejan entrever qué es lo que viene para la plataforma, e incluso si mantendrá su nombre o logo.

De hecho, hace algunos días, el propio empresario cambió el símbolo de la versión web, en una especie de mofa a la criptomoneda Dogecoin, pero que entrega ciertas luces sobre cómo el dueño está deconstruyendo la marca.

El 4 de octubre pasado, Musk publicó que la compra de Twitter era el paso para crear su propia superapp, teniendo como referencia a la china WeChat.

Para poder imaginarse qué es lo que se está fraguando en la mente del multimillonario, hay que remitirse a sus planes previos de compra de la red social. De acuerdo con oyentes de las conversaciones, Musk habría dicho que sus planes eran armar una superapp —que después él confirmó—, que tendría como referencia a la china WeChat —la más grande en su país, que es un equivalente a WhatsApp, en la que los ciudadanos hacen gran parte de su vida—.

Sumado a eso, también hay que tener en cuenta que X.com —la ahora “web en blanco”—, es el banco digital con el que dio pie a lo que sería PayPal.

De todas maneras, Musk no se ha vuelto a referir al respecto, pero desde el último cambio temporal que hizo en la plataforma —el logo Dogecoin—, que removió unos días después, se puede concluir que sumará criptomonedas a su nuevo modelo y que podría concretar dentro de poco.

De hecho, cuando hizo la remoción del pájaro azul, colgó un tuit suyo de hace unos meses, en los que se le sugería cambiar al ave por el perro. En estas semanas comentó, citando esa publicación, “Como lo prometí”. Es de esperar que, bajo esa misma tónica de ironías constantes, progresivamente y “por goteo” se vayan reflejando los cambios en la red social. Eso sí, mientras sucede, la reputación de Elon va cada vez más en picada.