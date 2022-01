Empresarios, ejecutivos y emprendedores recomienda qué ver y leer este verano

“Las chicas del cable” y “La Fiesta del Chivo”

En 2019 la española Nuria Hernández se convirtió en la primera mujer en tomar el mando de Unilever Chile en 80 años y asumir el cargo de gerenta general. Desde ese entonces, ha tenido que enfrentar distintos desafíos en el país, uno muy distinto a su tierra natal. De hecho, para las recomendaciones de qué ver y leer durante el verano, son principalmente títulos que evocan al país europeo. “Son obras que, además de transcurrir en lugares muy queridos de mi vida, nos ayudan a trasladarnos a otras épocas y contextos -de una forma muy entretenida aunque a veces también dramática-, donde la vida particularmente de las mujeres no era tan fácil y más dura que hoy”, dice ella.

En TV, ella recomienda la serie española “Las Chicas del Cable” (Netflix) y recuerda que la ficción transcurre en el Madrid de los años 30 y muestra la vida y dificultades de cuatro mujeres de orígenes diversos, “que quieren abrirse paso en una sociedad todavía muy machista y cerrada a la modernidad, pero que empieza a dar grandes pasos para definir su futuro. Un sinfín de emociones que permiten imaginarse la vida de España en esa época y la lucha por los derechos de todos”.

Para leer, se inclina por “La Fiesta del Chivo”, de Mario Vargas Llosa, que igualmente que la ficción de Netflix, transcurre en la primera mitad del siglo XX, en este caso en República Dominicana, bajo la dictadura de Rafael Trujillo. “Habiendo vivido en este país, puedo decir que el libro ilustra muy bien la sociedad y forma de vida de los dominicanos y, una vez más, te traslada a una época y contexto en el que muchos tuvieron que luchar a diario por defender sus derechos fundamentales, arriesgando incluso sus propias vidas. La figura de las hermanas Mirabal, su sufrimiento y lucha, me marcó profundamente y lo recomiendo”, afirma Nuria Hernández.

La serie "Las chicas del cable", que tiene cinco temporadas en Netflix, se ambienta en Madrid de los años 30, con cuatro protagonistas lidiando bajo una época muy machista.

“Silicon Valley” y la autobiografía de Phil Knight

Matías Muchnick es CEO y cofundador de NotCo, por lejos una de las startups locales que más vitrinas ha logrado en el mundo y de mayor presencia internacional. El chileno dice que su libro favorito es “The hard thing about hard things”, de Ben Horowitz. En el texto, describe Muchnick, el autor cuenta en primera persona lo que significó para él emprender, empezar desde cero y lanzar una compañía, que luego fue pública, le fue bien y vendió. Además, como después creó uno de los venture capital más importantes y exitosos de la historia de Silicon Valley.

El autor repasa la dificultades de emprender, desde liderar una compañía en un mundo de startups con los altos y los bajos, con decisiones duras “y los errores que cometemos”. Todo, desde una perspectiva emocional y que acerca mucho más las temáticas. “Entonces, cuenta cómo se sentía él y las constantes ganas de vomitar que tenía cundo se enfrentaba a temas increíbles. Dio vuelta una compañía y estuvo al borde de morir un sinfín de veces. Uno, como emprendedor, también va sintiendo eso”, dice Muchnick.

El confundador de NotCo dice que, en muchas ocasiones, se enfrentan a la toma de decisiones y el liderazgo de una compañía de alto crecimiento es justamente eso. “Son tomas de decisiones todos los días y en cada momento, eso duele y tiene un montón de repercusiones internas en lo emocional y eso tiene este libro, la empatía de alguien que está liderando desde el plano profesional, pero sobre todo desde el plano emocional”, afirma Muchnick, sobre el libro, quien dice que “es entretenido y rápido de leer”.

Su segundo recomendado para este verano es el libro “Nunca te pares”, de Phil Knight -fundador de Nike-, y que cuenta cómo fue haciendo su camino “con las ideas más locas del mundo” y sorteó todo tipo de dificultades para hacerse un lugar en la industria.

"Silicon Valley" sigue a cuatro amigos que, tras crear un algoritmo, deben enfrentarse a lo bueno y malo de la industria de la tecnología.

Muchnick también recomienda el podcast de Joe Rogan. Siempre tiene invitados “de alto calibre”, de distintos sectores y, como ventaja, acuden sin límite de tiempo y se les da el espacio para que hablen lo que quieran transmitir, de la forma que quieran hacerlo. Eso sí, el CEO de NotCo dice que tiene tres capítulos favoritos. Y enumera. El primero es de Elon Musk, donde relata quién es él, cómo piensa y ve el futuro; luego, el de Jordan Peterson, un doctor en psicología clínica, que abarca la filosofía desde la psicología; y el último es con Brian Cox, “un físico muy interesante y elocuente, que te hace cuestionar cosas parecen simples pero son súper complejas, y los tres me volaron la cabeza”. El podcast está disponible en Spotify.

Respecto a series de TV, Matías Muchnick da cuatro recomendaciones. La primera que menciona es “Silicon Valley” (HBO Max), con seis temporadas y de las más elogiadas por los crítucos. “Porque para aquellos que no han estado ahí o tienen expectativas, la retrata perfectamente... Lo bueno y lo malo, y es súper bueno, porque a veces la gente solo escucha lo positivo y lo negativo queda debajo de la alfombra”, destaca Muchnick, y dice que como ventaja, la ficción lo hace de una manera cómica, aunque la realidad no sea así.

Otra de sus ficciones recomendadas es la primera temporada de “True detective” (HBO Max). “Es muy buena y linda, aunque súper dura, desde el sentido de análisis, de ponerse una pausa y de escuchar en una actuación y en un contexto de detectives las distintas perspectivas de la vida de dos personas que hacen lo mismo”, precisa el ejecutivo.

Añade a su lista la miniserie “Chernobyl” (HBO Max), porque “habla de lo humano en un contexto de crisis” y la serie “Peaky blinders” (Netflix), sobre una pandilla de gansters que asciende hasta convertirse en los reyes de la clase obrera y que culminará con su sexta temporada y una película.

“Historia de Chile” y “Diez años en La Araucanía”

Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), está leyendo tres libros en paralelo y va alternándolos. El primero, dice, es “Historia de Chile”, de Alejandro San Francisco; seguido por “El libro negro del comunismo chileno”, de Mauricio Rojas; y también “Impuestos justos para el Chile que viene: Diagnósticos y desafíos tributarios para un nuevo pacto fiscal”, de Cristóbal Otero y Jorge Atria.

“Estoy con ellos por una razón muy simple. Estando en la CPC, se debe leer mucho con respecto a temas que son atingentes al diario vivir del país. Por otro lado, eso te permite entender los procesos que nos rodean”, plantea Sutil. A esos libros, dice que está a punto de terminar de leer es “Pensión y salud, la solución”, de Carlos Hidalgo.

Comenta que anteriormente estuvo un par de años leyendo a José Bengoa, Pedro Cayuqueo, Claudio Gay y algunos textos sobre La Araucanía, como “Diez años en La Araucanía”, de Gustavo Verniory. “Me leí una serie de libros de diferentes autores con respecto a la historia de la zona, y estuve prácticamente un año haciéndolo, para poder comprender el conflicto actual, porque he estado trabajando bastante con algunas comunidades mapuche. Entonces, siempre es bueno conocer desde diferentes miradas lo que acontece para formarse una buena impresión”, acota el empresario.

Añade que otros textos que a su juicio también son importantes de leer, “porque son una mirada distinta”, son “El economista callejero” y “La fatal ignorancia”, ambos de Axel Kaiser.

“Succession” y “El fin siempre está cerca”

Dan Carlin es uno de los podcasters más reconocidos en la actualidad. Con su “Hardcore history” ha ganado premios y lo califican como uno de los podcasts de historia más destacados. Pero Carlin ha cosechado fama también por su libros. Raúl Sapunar, Gerente General de Sonda, destaca justamente “El fin siempre está cerca”. “El título, un tanto apocalíptico, lo dice todo... Es un relato ameno de la historia y la decadencia de las civilizaciones que nos entrega una enseñanza para los diversos desafíos que se vienen en el futuro”, plantea el máximo ejecutivo de la firma en el país.

Respecto a series, dice no ser un gran consumidor, pero agrega que le han entretenido “Suits” (Netflix) y “Succession” (HBO Max), ambas producciones relacionadas a la vida empresarial y de negocios en Estados Unidos. “Son excelentes producciones y con un muy buen desarrollo de sus personajes”, acota Sapunar.

La serie "Succession" emitió su tercera temporada en 2021 y fue uno de los hitos televisivos del año.

“Patria” e “Historia de Chile: 1891-1994″

Thierry de Saint Pierre, gerente general de Idemia y presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI AG) es un aficionado por la historia. Actualmente, el doctor en informática está releyéndose “Historia de Chile, 1891-1994. Política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios”, de Cristián Gazmuri, y que considera un libro entretenido e interesante. “Con estos libros uno se da cuenta que existen ciclos que se van repitiendo... Por ejemplo, el período de Pedro Aguirre Cerda se parece mucho a lo que sucede hoy y es como si se estuviese repitiendo. Es un libro que ayuda mucho a comprender lo procesos actuales y se lee fácil”, plantea.

Otro que está leyendo, por primera vez, es “Guerra y paz”, de Lev Tolstói. El libro cuenta, básicamente, la historia de la invasión de Napoleón a Rusia. Eso sí, el autor no escatima en detalles y cuenta con total precisión cómo funcionaba la aristocracia y nobleza de ese país, que estaba totalmente desadaptadas frente a un rápido y estratégico Napoleón que los derrota. “Es primera vez que lo leo, pero me gustan las descripciones súper largas de cada cosa... Solo las batallas y escenas de cazas, por ejemplo, son de más de diez o veinte páginas. Es un clásico y justamente eso me motivó, porque no lo había leído y es mejor aprovechar la pandemia”, dice De Saint Pierre.

Uno de los libros que terminó recientemente, y que no duda en recomendar, es “Patria”, de Alberto Fernando Aramburu. El texto -que inspiró la exitosa miniserie del mismo nombre en HBO, que también recomienda ver- cuenta la historia de dos familias amigas en el País Vasco que se enfrentan por la ETA y, cuando uno de los hijos toma las armas, comienza el conflicto entre ellas, quedando una de cada lado. “A pesar de ser ficción, hay todo un contexto político e histórico muy relevante. El relato es muy bueno y la serie salió durante la pandemia”, explica el líder gremial.

La serie "Patria", adaptación del libro homónimo de Fernando Aramburu, se estrenó en plena pandemia. Previo a su debut, generó polémica, pero luego fue aclamada por la crítica.

Otro libro que le gusta y terminó hace unos meses es “El primer hombre”, de Albert Camus. Una novela autobiográfica que sigue la historia de su familia. “Como son franceses que migran hacia Argelia y el padre muere en la guerra, él se queda con su mamá solo. Retrata perfectamente su vida, pobre y a fuerza de esfuerzo y con el apoyo de un profesor logra terminar la escolaridad en un buen liceo y termina devolviéndose a Francia y sigue sus pasos en la vida”, desarrolla.

En el plano televisivo, el presidente de ACTI AG recomienda cuatro ficciones. Parte con “The Eddy” (Netflix), porque es “entretenida, tiene muy buena música y esa tensión del género policial”. Menciona también la exitosa comedia francesa “Ten percent” (Netflix), que sigue a una agencia que gestiona actores de cine y que el 10% al que hace alusión el título es la comisión que ellos cobran. La producción sigue los pasos de los cofundadores una vez que el fundador original muere.

“Borgen” (Netflix) es otra ficción que recomienda, “una serie bien hecha y con muy buenos diálogos” y sigue a una mujer que, por una sorpresa del destino, termina siendo la primera Primer Ministro de Dinamarca sin ser smayoría absoluta y debe aprender a lidiar con todos los conflictos políticos. Finalmente, y a modo de clásico, dice que una de sus grandes favoritas es “The wire” (HBO Max), considerada una de las mejores series estadounidenses de todos los tiempos.

“La ganancia es primero” y “Aquí no hay reglas”

Carlos Aravena, CEO y cofundador de Políglota, recomienda varios libros. “La ganancia es primero”, de Mike Michalowicz, es el primero que menciona y que califica como un texto que enseña a identificar la rentabilidad de la empresa para hacer inversiones inteligentes. Otro de los títulos en su lista es “Aquí no hay reglas”, de Reed Hastings y que habla de la cultura laboral de Netflix en todos los ámbitos, “que le da poder al equipo para tomar las decisiones claves y todo de una forma honesta y de gran nivel”.

Incluye a su lista “Delivering Happiness: ¿Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios?”, de Tony Hsieh, y que está basado en la historia de Zappos, una de las empresas más importantes en el servicio de post ventas y cuidado al cliente. Eso sí, precisa que su libro favorito, por sobre todos, es “Nunca te pares”, la historia de Phil Knight -también destacada por Muchnick- y que califica como “la mejor autobiografía de emprendimiento que he leído”.

El fundador de Nike, Philip Knight, tiene una de las autobiografías más destacadas por la comunidad emprendedora. "Show dog" -o "Nunca te pares"- sigue la historia de vida del creativo, hasta hacerse un lugar en la industria.

“Black Mirror” y “7 hábitos de la gente altamente efectiva”

Houm es una proptech que rápidamente ha tomado protagonismo y viene de cerrar en grande su año 2021: la startup chilena que utiliza la inteligencia artificial que ayuda a arrendar y vender propiedades, logró una ronda de inversión Serie A, por US$ 35 millones, la más alta conseguida por una startup local en esa fase. Tras esa ella está Benjamín Labra, CEO y cofundador de la empresa, quien recomienda el libro “7 hábitos de la gente altamente efectiva”, de Stephen Covey.

“Creo que es un libro distinto y muy interesante para alguien con ganas de emprender, ya que habla principalmente de cómo ser lo más eficiente posible”, dice Labra. “El texto habla de cómo ha ido cambiando el concepto de éxito, lo importante de tener hábitos y cómo lograr los siete más importantes para el autor”, plantea el empresario.

Respecto a series de TV, dice que una de la que más lo marcó, “y que te hace pensar”, es “Black Mirror” (Netflix). “Cada capítulo independiente es algo diferente, que te da una enseñanza y obliga a replantearte ciertas cosas. Es una crítica a la tecnología y los peligros que corremos en la sociedad al no cambiar ciertos comportamientos y anhelos humanos. Es algo diferente, original y muy interesante”, plantea, sobre la ficción que se estrenó hace poco más de una década y se transformó en un éxito de inmediato y pasó a ser material de culto.

Si bien "Black Mirror" se estrenó hace poco más de diez años y es poco probable que tenga una nueva temporada, la producción sigue siendo objeto de culto y fanatismo.

“Empieza con el porqué” y “Cobra Kai”

Son varios los textos pendientes, pero las ganas continúan, dice Agustín Alfonso, gerente general de Rosen, pero el primero en su lista es “¿Quién sostiene tu escalera?: La decisión más importante”, de Samuel Chand y Cecil Murphey. Un texto de liderazgo enfocado en esas personas “que tienen en sus hombros grandes responsabilidades de liderar y que son los que están detrás de las cosas”. Según comenta el ejecutivo, cuenta cómo un líder se puede afirmar y tener ese soporte “tan necesario para mantener y proyectar ese rol de liderazgo que siempre es tan complejo”.

Uno de sus autores preferidos, precisa, es Simon Sinek, un gran referente actual en el mundo del liderazgo y negocios. “Empieza con el porqué”, uno de los fundamentales de Sinek, es uno de los títulos que tiene pendientes. “Es muy inspirador y siempre te hace reflexionar y cuestionarte... El texto versa trata que la importancia, más allá del objetivo, es tener el foco puesto en el cómo y el porqué se hacen las cosas. El gran propósito es lo que tiene que ir detrás. Así como tan importante es el objetivo, es fundamental el recorrido”, explica Alfonso.

"Cobra Kai", dice Agustín Alfonso, gerente general de Rosen, ha sido una "buena forma de conectar generaciones" viendo la producción original y la serie actual.

En series recomienda “Billions” (Netflix), no solo porque le parece muy entretenida, sino porque también cree que ahí se pueden encontrar liderazgos y “maneras de aglutinar y sacar adelante diferentes proyectos y trabajar en equipo”. Y para ver en familia destaca “Cobra Kai” (Netflix) y que estrenó su cuarta temporada. “Ya vimos en familia las tres anteriores, y ha sido una buena forma de conectar generaciones viendo la saga original y ahora esta nueva historia”, afirma Alfonso.

“Ted Lasso” y “El obstáculo es el camino”

Eduardo della Maggiora, CEO y fundador de Betterfly, recomienda el libro “El obstáculo es el camino” (The Obstacle is the way), donde el autor, Ryan Holiday, plantea que los obstáculos no son sólo instancias en el camino que debemos vencer: también pueden ser una fuente de inspiración y una herramienta para convertir las crisis en oportunidades, y los reveses en escalones para el éxito.

Para ver, Della Maggiora se inclina por la exitosa y premiada serie “Ted Lasso” (Apple +), “porque muestra la importancia de las personas en los equipos. Habla sobre cómo los obstáculos se pueden transformar en algo positivo y cómo los enfrentamos impulsarnos a hacer el bien”.

En cine, el CEO de Betterfly menciona un título antiguo, pero que siempre le gusta destacar: “La Vida es Bella”. “A 25 años de su estreno, sigue siendo mi película favorita”, sincera.