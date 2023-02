La startup de Antofagasta que ayuda a las pymes a ordenar sus finanzas

Matías Montaña y Nicolás Ríos tienen una larga historia de amistad. El emprendimiento los unió aún más. Después de una serie de proyectos, entre ensayo y error, concluyeron un punto clave: la organización de las propias finanzas, particularmente cuando se está comenzando, es la mejor opción para evitar cualquier tipo de deudas y generar liquidez.

Así vio la luz ItSave, como una plataforma enfocada en conocer el flujo financiero de micro y pequeñas empresas, y ayudarlos así al manejo responsable de los dineros.

A Montaña lo invitaron a su primer emprendimiento en 2011. Era para distribuir una bebida energética, pero tiempo después tuvieron problemas financieros y transformaron la iniciativa en una botillería. “En ese negocio nos iba bien y vendíamos, pero siempre teníamos deudas y no sacábamos dinero para nosotros”, recuerda el geógrafo de profesión. Después de eso, en 2013 vino Carrete Seguro, que consistía básicamente en servicios de transporte para quienes salieran por las noches, pero que abandonaron para privilegiar los estudios. “Si hubiésemos sido más visionarios, quizá hoy estaríamos a la altura de Uber o sus competidores”, cuenta entre risas.

“En todos los emprendimientos, el factor presente era la mala administración financiera”, acota. La botillería aún la tienen en Antofagasta y con la pandemia las ventas bajaron, por eso sintieron que debían buscar una solución. Llegaron al tradicional “Método de los sobres”, por el cual un usuario separa en distintos depósitos el dinero para gastar en un mes en determinado ítem: por ejemplo, arriendo, pago de cuentas, etc.

La plataforma de ItSave está orientada a micro y pequeños empresarios que requieren gestionar de forma eficiente sus finanzas.

Cada vez que hablaban con emprendedores, la queja y el desahogo era el mismo: las deudas y la mala administración financiera. Pensaron en entregar asesorías, pero se verían limitados. ¿Por qué no replicar el mismo modelo de los sobres con tecnología? Justo estaba el boom de las startups, recuerda Matías Montaña, pero no sabían nada más que la metodología y comenzaron con lo que tenían a su alcance.

Iniciaron la digitalización en Excel para finales de 2020, y junto a Ríos se pusieron a buscar desarrolladores e ingenieros informáticos en la red. El resto ya es historia. Desde ahí pasaron a un periodo de incubación con Fundación Mi Norte, con quienes tuvieron su primer acercamiento al modelo de negocios. Luego, postularon “miles de veces” a CORFO sin resultado, y encontraron una primera acogida en USQAI, de la Universidad Católica del Norte, con quienes se adjudicaron un Semila Inicia por $15 millones en septiembre de 2021.

Luego, postularon a la segunda generación de Aster, en la que participaron entre mayo y septiembre de 2022, cuando se realizó un Demo Day en el que fueron seleccionados como una de las iniciativas más destacadas. Les entregaron US$ 12.500 y otros US$ 20 mil correspondientes al premio Follow On del proyecto. Justo después de eso, les notificaron la adjudicación de un Semilla Expande de CORFO, por $45 millones.

Al servicio de los que comienzan

A la fecha, ItSave cuenta con unos ocho clientes, pero entre marzo y abril esperan contar con unos 100.

¿Cómo funciona la plataforma? El servicio está enfocado en las micro y pequeñas empresas, con un límite máximo de ventas de unos $80 millones mensuales. “No es que no podamos ir con los demás, pero estamos enfocados en ellos, y las empresas que vendan más pueden cotizar, a ver si están adentro de lo que estamos haciendo”, precisa Montaña.

Para acceder a su servicio, los usuarios deben ingresar al sitio web y crear una cuenta. Para ello se le consultarán datos de la empresa, como información del SII, Rut, razón social y otra información sobre quien está ingresando. Luego, se le realizará un cuestionario sobre los costos y distintas realidades de la empresa: cuánto venden a la semana, el arriendo, cuánto derivan a pago de sueldos, entre otros.

El dashboard de ItSave muestra seis categorías clave para el desarrollo del negocio y que analiza su inteligencia artificial.

Luego, los usuarios tendrán que conectar su cuenta bancaria y la del SII. “La inteligencia artificial hace lo suyo y entrega un primer diagnóstico sobre lo que se debería vender de forma mensual o lo que se debería acumular para comprar nuevamente algunos insumos, por ejemplo, y así están separados los centros de costo en el documento”, explica.

Seguido de eso, cada vez que los usuarios ingresen a la plataforma verán un dashboard en el que se les mostrará información sobre los ingresos semanales, presupuesto y sugerencias sobre qué cosa, por ejemplo, comprar; un resumen sobre los saldos de cada centro de costos y una clasificación hecha automáticamente por la IA sobre los movimientos bancarios.

Actualmente, ItSave cuenta con dos planes, el primero orientado a las empresas que venden hasta $30 millones mensuales, mientras que el segundo para las que alcanzan los $80 millones.

Entre abril y junio pretender lanzar su primera aplicación móvil. Hasta ahora, la herramienta está alojada en servicio cloud AWS y no es aún una app. El desarrollo lo iniciarán a mediados de marzo, para poder lanzarla en la fecha estipulada. Además, para inicios del segundo semestre tienen planificada la búsqueda de inversionistas para levantamiento de capital.

Desarrollo colaborativo

Eso sí, acota Matías Montaña, hoy el desarrollo de su plataforma lo realizan más en conjunto con sus clientes, considerando las distintas inquietudes y necesidades que estos puedan tener. “Nos pasó hace poco y costó que dos clientes no siguieran con nosotros: vimos que estábamos desarrollando lo que, en su momento, buscábamos y queríamos, pero no lo que el cliente necesita”, dice el geógrafo.

“Tuvimos problemas con no considerar a tiempo la visión de los clientes, y perdimos uno o dos meses de avances, lo que podría haber sido uno de los más grandes errores que podríamos haber cometido”, agrega Montaña. Para cumplir el objetivo de captar unos cien clientes, dice que tienen como meta estar llamando a unos 300 potenciales mensuales. “De esos, probablemente no consigamos más de diez, y por eso estamos activando campañas a través de distintas plataformas”, confirma.

Además, si bien ahora están en Antofagasta, la idea es llegar a todo Chile. Para el futuro, obteniendo el levantamiento de capital, uno de los desafíos, afirma Montaña, es el proyecto de internacionalización de la firma, con la mirada puesta en México. “Lo hacemos porque siempre nos dolió mucho a nosotros y, si hubiésemos tenido esto antes, nuestra vida como emprendedores habría sido mucho más simple: si podemos ayudarle a alguien ahorrando tiempo para su negocio, significa que funcionó”, plantea.