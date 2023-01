Startups: Cómo funcionará el nuevo programa de fondos de riesgo de Corfo

El ecosistema startup crece a un ritmo como nunca antes. Progresivamente, cada vez son más iniciativas las que se van sumando, unicornios que van apareciendo o empresas con una alta escalabilidad en su modelo. Pero nunca es suficiente: cada vez se vuelve más necesario un esquema en el que estas puedan sostenerse y reunir recursos para su propio desarrollo.

En ese contexto, los fondos de capital de riesgo han tomado una gran relevancia y diversas instituciones trabajan sobre esa base. Por ejemplo Corfo, que en diciembre, durante el Chile Day realizado en Londres, anunció su proyecto Venture Capital Chile, con el que pretender mejorar la difusión de los programas de capital de riesgo de la institución a un grupo mayor de inversionistas, lo que facilitará el acceso de nuevos actores internacionales al sector.

En Chile, de acuerdo con Francisco Meneses, gerente de Inversión y Financiamiento de Corfo, el desarrollo de la industria de capital de riesgo permite a las firmas con alto potencial de crecimiento acceder a financiamiento para proyectos de expansión, y supone un apoyo de nuevos socios en temas relevantes para esa compañía, como gestión comercial, financiera o estratégica. “No se trata de una industria que solo provee financiamiento a startups o scaleups, sino que también genera incentivos para que los inversionistas participen como socios de estas empresas”, plantea el ejecutivo.

En los últimos años, dice Meneses, los indicadores de la Asociación Latinoamericana de Venture Capital han identificado a Chile como el país de mejores condiciones para el desarrollo de esta industria en la región. Eso sí, en esos análisis se muestra que el tamaño del sector a nivel nacional, comparado con el PIB local, sigue siendo pequeño. “Sumar inversionistas internacionales generará externalidades positivas, como una mayor diversidad en los fondos de inversión, con enfoque en nuevos sectores, y así podremos aportar a la diversificación de nuestra matriz productiva, al generar nuevas oportunidades de financiamiento y crecimiento a nuevas empresas, más innovadoras y tecnológicas”, acota.

Una optimista puesta en marcha

La iniciativa, relata Meneses, surgió tras una reunión con la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), hacia julio pasado. Ahí se llegó a la conclusión de que si bien Corfo lleva años apoyando el mundo del capital de riesgo, en su alero no había una marca que visibilizara ese trabajo.

Para desarrollar esta estrategia, se impulsará trabajo público-privado junto a las asociaciones que conforman a los actores locales, como la ACVC y la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión. En cuanto a los sectores públicos, quieren sumar a InvestChile “para así promover la industria nacional en diversos países y atraer nuevas administradoras o inversionistas extranjeros, de forma directa o mediante joint ventures con actores locales”, afirma Meneses sobre las medidas que informarán durante las próximas semanas.

A partir de 2023 se promoverán incentivos para la estructuración de nuevos fondos de capital de riesgo en otras áreas relevantes a nivel nacional, como proyectos en la línea de descarbonización, capital de riesgo que utilice ScaleX en la adquisición y venta de portafolios o financiamiento con enfoque de género, entre otros.

Para fines de 2021 Corfo lanzó ScaleX, una de sus más recientes herramientas, que abre el camino a diversas startups hacia la Bolsa.

En la actualidad hay cincuenta fondos vigentes que tienen el apoyo de Corfo, a través de cuatro instrumentos con los que pueden hasta triplicar los aportes hechos a privados en fondos de capital de riesgo. Con la marca que lanzaron, pretenden continuar en un camino hacia la consolidación del modelo, “manteniendo este apoyo, pero sumando incentivos adicionales a aquellas inversiones en áreas estratégicas de interés públicos y que son parte del modelo de desarrollo productivo sostenible que impulsa el Gobierno”.

De hecho, en el Chile Day de Londres firmaron el primer fondo de inversiones para proyectos de H2V por US$ 300 millones. De ellos, US$ 20 millones tendrán apoyo Corfo. La proyección para 2023 es lograr compromisos por US$ 300 millones de nuevos fondos.

En caso de que alguno de los proyectos no despegue, Meneses dice que es importante tener claro que las líneas de crédito son entregadas a los fondos de inversión y son estos, en última instancia, los responsables de devolver a Corfo el préstamo una vez que concluyan los plazos acordados. “Con este mecanismo, los fondos pueden materializar inversiones riesgosas en una lógica de portafolio, en donde buenas inversiones pueden amortiguar las pérdidas de empresas que no despeguen”, comenta.

Ecosistema de apoyo

Durante estos años, la corporación ha instalado diversas herramientas en la industria que han servido para levantar iniciativas locales, pero también para apoyar a aquellas internacionales que buscan un socio en el territorio nacional. Start-Up Chile ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del sector, pero recientemente sumaron también ScaleX. ¿Cómo confluirán estos proyectos con Venture Capital Chile?

“Nos faltaba una conexión más potente para que las startups se graduasen y levanten financiamiento con los privados”, destaca Meneses. “Start-Up Chile provee la oferta de startups de base tecnológica que están en búsqueda de inversión, mientras que Venture Capital Chile representa la demanda, a través de fondos de inversión y capital de riesgo internacionales que quieren establecerse en Chile para invertir en este tipo de emprendimientos”, añade. Mientras, ScaleX es para la fase siguiente, en la que startups y scaleups pueden optar para salir a la Bolsa para acceder a más capital y continuar el proceso de expansión.

De hecho, en los últimos días Corfo anunció la apertura de postulaciones para el programa Growth & Scale, que otorgará un fondo de hasta $75 millones a las empresas que quieran ingresar a ScaleX. Como la iniciativa está liderada por la Bolsa de Santiago junto a la Corporación, todas aquellas firmas que quieran dar el salto, deben de ser evaluadas por los organismos y los equipos de especialistas. Start-Up se encargará de la evaluación y admisibilidad, y estas tres herramientas públicas se prestarán para impulsar así al sector.