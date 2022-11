Las tres historias de innovación premiadas en InspiraTEC 2022

Desde 2016, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño organiza anualmente los Premios InspiraTEC, instancia enfocada en celebrar algunas de la propuestas más valiosas lideradas por mujeres en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés).

Desde el año pasado, las tres categorías premiadas son Joven Inspiradora, Emprendedora STEM y Empresaria STEM. Estos proyectos son seleccionados por un jurado especializado luego de un proceso de convocatoria abierta.

A continuación te mostramos los tres proyectos ganadores de este año:

Joven Inspiradora: Diana Alcota por TAI

Technovation Girls Chile es una organización que busca impulsar el interés de niñas y adolescentes chilenas por el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación digital, a través de instancias de educación y participación.

Durante el año pasado, en uno de sus programas virtuales, Diana Alcota (17 años) de Copiapó y Magdalena Araya (16 años) de Santiago desarrollaron un proyecto que bautizaron como TAI y que enfocaron como respuesta a algunos puntos de los objetivos de desarrollo sostenible que estableció la ONU en 2015.

La idea era generar un plataforma, orientada hacia estudiantes de enseñanza media, que difundiera oportunidades de desarrollo en tecnología, aprendizaje e innovación (de ahí sus siglas). Esta solución nace a partir del diagnóstico de que los escolares no siempre toman conocimiento de que hay instancias disponibles para ellos para formarse en áreas STEM.

Diana Alcota tiene 17 años y es de Copiapó. Buscar oportunidades en el mundo STEM para los escolares de regiones es una de sus motivaciones.

Datos de competencias, organizaciones, talleres, cursos, herramientas e información sobre referentes estarán disponibles en la plataforma, que al ser premiada en InspiraTEC 2022 recibe un importante espaldarazo para concretarse.

“Podremos concretar de manera más ágil el proyecto, pues algunos de los premios se basan en mentorías y generar redes, que es justamente lo que necesitábamos”, dice Diana Alcota que, por ejemplo, recibirá apoyo de Claro empresas en tecnología de almacenamiento y otros ámbitos relacionados.

Según ella, la solución que propone TAI, que se suma a otras iniciativas similares, se hace cargo de dos de los problemas más habituales en torno a las STEM: la falta de modelos a seguir y la malinterpretación que hay sobre sus temáticas. En la misma línea, haber obtenido el premio también es un avance en estos temas.

“A nivel personal, este premio significa que todo en lo que he participado, hasta el más corto y sencillo curso, tuvo su valor. Siento que a través de ser finalista o ganadora, puedo inspirar a las demás chicas y adolescentes de regiones, a que se atrevan a salir de su zona de confort, y que si bien hay limitaciones, también existen oportunidades, aunque no las conozcan”, señala.

Precisamente, venir de región es otra de las motivaciones en el trabajo de Diana, que ha podido observar la diferencia de oportunidades que hay con respecto a la capital, las que se suman a la brecha de género que hay en el mundo STEM.

“El mundo es exigente, y las injusticias con razón de tu género siguen existiendo sobre todo a la hora de conseguir un trabajo o ser remunerado por este. Sin embargo, en mi caso, las mayores dificultades que he tenido han sido geográficas, algo a lo que la pandemia logró aportar pues varias organizaciones empezaron a realizar competencias o cursos de manera online, que ahora se hacen online o híbridas y no solamente presenciales”, señala.

Actualmente, TAI está desarrollando su plataforma a través de una página web, una cuenta de Instagram y una app, mientras que a nivel personal, Diana Alcota planea postular al programa internacional Youth Ambassadors.

Emprendedora STEM: Bernardita Díaz por SustrendLab

En 2018, Sustrend, una consultora técnica experta en sustentabilidad, adaptabilidad al cambio climático y economía circular que ya tenía tres años de experiencia, decidió crear su propio departamento científico tecnológico para desarrollar soluciones propias enfocadas en sus objetivos.

Uno de sus proyectos emblemáticos hasta la fecha surgió a partir de la promulgación el año pasado de la Ley REP, que obliga a las empresas que importan neumáticos a recolectar y reciclar al menos el 90% de ellos, algo que se ha convertido en uno de los principales desafíos de la industria

Bernardita Díaz, Gerente General y Cofundadora de SustrendLab, ha encabezado el desarrollo del T-Phite, compuesto extraído de los neumáticos que puede ser utilizado en baterías de litio.

En ese contexto, uno de los métodos que más se ocupa en Chile para reciclar estos elementos es la pirólisis, que a través de una descomposición térmica del neumático produce acero, aceite y carbón black. Los dos primeros pueden ser reutilizados fácilmente, pero el tercero es difícil de comercializar ya que su origen impide que cumpla con las normas internacionales.

“Comenzamos a darnos cuenta de que si bien se estaba entregando alternativas a neumáticos de transporte de carga y mineros, no se estaba dando una solución en toda su trazabilidad, ya que se estaba generando un residuo sin salida al mercado”, explica Bernardita Díaz, gerente general y cofundadora de SustrendLab, ganadora de InspiraTEC 2022 en la categoría Emprendedora STEM.

La solución fue transformar el carbón black en un tipo de grafito, llamado T-Phite, que puede ser utilizado en baterías de litio, pudiendo reemplazar al mismo material que normalmente es extraído a través de extracción minera o compuesto de manera sintética con procesos químicos.

Si el ámbito STEM suele ser mayoritariamente masculino, intentar difundir una innovación tecnológica en el rubro de los neumáticos fue un desafío aún mayor. “Ese es un mundo que está dominado por los hombres, pero no he tenido experiencias difíciles como mujer. Creo que si bien hubo un proceso de validación, siempre tuve el equipo, amigos y familia que me apoyaron, así que fue todo más fácil”, dice Díaz.

Con respecto al premio, Díaz señala que es más que un triunfo personal. “Más que para mí, es un reconocimiento a todo el equipo y todo el trabajo que llevamos haciendo hace cinco años, por lo que lo veo como un espaldarazo a que vamos por buen camino”, dice, mientras adelanta que preparan una ronda para levantar capital y concretar otros proyectos de transformación de residuos.

Empresaria STEM: Cristina Acuña por Idea-Tec

Cristina Acuña y Constanza Cifuentes, fundadoras de Idea-Tec, estudiaron química. Desde que empezaron a ejercer su profesión sintieron que tenían que reivindicarla. “Era una carrera poco visible y a veces incluso que a la gente no le gustaba. Hasta el día de hoy mucha gente dice que los químicos son malos, como si las sustancias químicas fueran siempre un problema, cuando la visión nuestra es que en realidad la química está en todo”, explica Acuña.

Su primera respuesta a ese problema fue crear un Colegio de Químicos que procuraba darle visibilidad a emprendimientos o empresas que estuvieran usando la química para entregar soluciones beneficiosas para la sociedad.

Cristina Acuña y su socia, Constanza Cifuentes, se sintieron cuestionadas cuando comenzaron con Idea-Tec: “Nos subestimaban harto. Nos preguntaban más de la cuenta, teníamos que dar mil explicaciones", cuenta Acuña.

Al poco tiempo, ese esfuerzo les quedó corto y en 2014 decidieron que lo mejor que podían hacer era que ellas crearan una empresa de estas condiciones. Desde el primer minuto, su objetivo fue buscar un residuo que fuera difícil de reciclar e idear una transformación química que permitiera reutilizarlo.

Así dieron con el plumavit. Luego de tres años de investigación y habiendo incursionado en pegamentos y barnices en base a este material, lograron dar con un proceso que lo convertía en pintura. Lo primero que comenzaron a comercializar fue pintura para piso, pero en la actualidad ofrecen también pinturas para muro, para metal y sello para piso de hormigón.

Cristina Acuña considera que ganar el premio InspiraTEC significa un reconocimiento a este recorrido y valora el hecho de dar a conocer a mujeres que se desarrollen en estos rubros. “Es muy importante que para las niñas y jóvenes haya referentes mujeres que les permitan verse y poder reflejarse a futuro y decir: ‘Si ella pudo, ¿Por qué yo no?’. Hoy el mundo STEM se está perdiendo a una tremenda cantidad de mentes femeninas que pueden hacer aportes enormes, es un derroche”, dice.

El entusiasmo de la química por esta instancia se debe en gran parte a que en Idea-Tec han vivido en carne propia el machismo del mundo STEM. “Cuando empezamos a tratar de vender sí pasaba que nos subestimaban harto. Nos preguntaban más de la cuenta, teníamos que dar mil explicaciones, alguna vez nos preguntaron dónde estaba nuestro jefe o que de dónde habíamos sacado la idea. Parecía imposible que fuera idea nuestra, cosas por el estilo en la que uno se da cuenta que al parecer nunca puede ser suficiente”, cuenta.

En la actualidad, junto con estar ampliando su oferta de pinturas, Idea-Tec también busca desarrollar nuevos productos en otros ámbitos. “Uno de nuestros pilares es trabajar desde la ciencia para encontrar ideas nuevas”, cierra.