“Hemos hecho dos catastros (de pymes afectadas por las manifestaciones), que suman cerca de 15 mil personas y 15 mil empresas y tenemos una serie de herramientas que estamos poniendo a disposición de esas personas, que tiene que ver con subsidios, con créditos blandos, con orientación, con acompañamiento. Y frente a la pregunta de su estábamos o no preparados para esto… Creo que no. No estábamos preparados para este nivel de violencia que hemos visto en las calles y tampoco estábamos preparados frente al impacto emocional que ha significado toda esta crisis para nuestra país”. Así comenzó “Partamos por conversar: cómo llegamos a la crisis”, un conversatorio de Piensa Digital con las palabras de Lucas Palacios, Ministro de Economía, en un diálogo sobre pymes y empresas, en medio del estallido social, donde la micro, pequeña, mediana y gran empresa se han visto afectados por incendios, saqueos y bajas en las ventas.

Reunidos por Piensa Digital de La Tercera, junto al ministro estuvieron el empresario y expresidentes de la Asociación de Bancos, Jorge Awad; la senadora e integrante de la Comisión de Economía del Senado, Ximena Rincón; la exdirectora de la Bolsa de Comercio de Santiago y directora ejecutiva de Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolffersdorff; la socióloga y decana de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magdalena Browne; y el vocero de La Vega Central, Arturo Guerrero. Ellos seis conversaron sobre cómo se llegó a este movimiento social que partió el 18 de octubre pasado y cómo ha repercutido en los emprendimientos y negocios.

En una conversación moderada por la directora de radio Zero, Bárbara Pezoa, von Wolffersdorff aseguró que “el Estado está totalmente desconectado y francamente, nosotros trabajamos en anti corrupción, anti abuso, en transparencia del gasto fiscal. Soy testigo directa de una resistencia enorme frente al cambio, mientras nosotros perdimos 100, sabiendo que en Europa la normal es mil: avanzamos 1 y ese es el llamado, ahora, al sector público y al Estados también a entenderlo y ojalá trabajar junto a la sociedad civil en el tema anticorrupción, par que avancemos de verdad”.

Para el microempresario Arturo Guerrero, todo pasa por una actitud de cambio, “y esa actitud parte, primero que nada, con intentar mirar al otro en igualdad de condiciones”. Una idea compartida por la senadora Ximena Rincón, quien instó al diálogo: “No escuchar a nuestros interlocutores, a pesar de que muchos de nosotros tenemos contacto diario. Creo que a partir de lo que dice don Arturo (Guerrero), tenerlos más sentados en la mesa, en la elaboración de políticas públicas”.

Mientras, el empresario Jorge Awad hizo un llamado a cambiar los paradigmas respecto a los negocios: “Si seguimos hablando de la pyme sin hablar de la responsabilidad de una empresa, creo que estamos en un mundo donde no se conectan. Cuando a mí me dicen ‘mire, la única responsabilidad social de una empresa es la maximización de las utilidades, ¿qué voy a discutir cuando me están diciendo que la empresa no es para los ciudadanos, sino para los consumidores?”.

Para la socióloga Magdalena Browne, finalmente, el asunto pasa también con ver que “el Estado está para el impuesto, muchas veces, y poco para el apoyo”. Y, como el resto del panel, señaló que el escenario anterior al 18 de octubre no es un lugar al que se pueda regresar y que Chile está cambiando y es el momento de entrar en un diálogo.