El golpe del cuarto retiro a la campaña de Sebastián Sichel

La aprobación el martes pasado del cuarto retiro del 10% del fondos previsionales en la Cámara Baja tiene varios efectos y lecturas, pero uno de los más evidentes es el golpe que propinó al liderazgo del candidato de la alianza oficialista sobre sus propios parlamentarios. Desde el comienzo de la discusión, Sebastián Sichel fue enfático no sólo en manifestar su rechazo a la idea, sino en advertir a los parlamentarios de que sufrirían consecuencias en caso de alinearse con la oposición. Consecuencias que a 18 diputados de Chile Podemos Más no les importaron o al menos no fueron suficientes como para convencerlos de votar en contra. Este desaire al abanderado presidencial del sector llega a coronar semanas de críticas y roces entre los partidos y el comando de Sichel, en un panorama donde la incertidumbre sobre la campaña parece instalada.

¿Cuáles fueron las esquirlas del bombazo legislativo en la candidatura presidencial oficialista?