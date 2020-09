El último envenenamiento de un opositor a Putin

Hace 3 horas

El líder opositor, Alexei Navalny, habla a los manifestantes de una protesta en Moscú en 2018. Foto: AFP

Alexei Navalny no es el primer crítico del presidente Vladimir Putin en ser envenenado, y en cada uno de esos episodios las condenas internacionales no parecen haber evitado el atentado siguiente. A principios de la semana fue sacado del coma inducido en el hospital en Berlín a donde llegó después de presentar los graves síntomas del envenenamiento en Moscú. Los doctores dicen que Navalny está respondiendo a estímulos verbales, pero aún es muy temprano para evaluar las secuelas permanentes del atentado. Mientras, para la OTAN y para el gobierno alemán, no existe ninguna duda de que Navalny fue envenenado con Novichok, un agente neurotóxico altamente letal.