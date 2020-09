11 de Septiembre: Piñera llama a los chilenos a “trazar los caminos hacia un futuro mejor” y a no legar “las mismas divisiones y odios que tanto daño causaron en el pasado”

El Presidente, Sebastián Piñera, envió un mensaje de unidad a los chilenos en una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando se dio fin al gobierno de Salvador Allende. Y pidió recordar esta fecha en forma pacífica.

Discurso que realizó desde La Moneda acompañado de todos los ministros de su comité político.

El Mandatario comenzó su mensaje señalando que "sin duda hasta hoy persisten distintas visiones e interpretaciones respecto a las causas que provocaron ese quiebre de nuestra democracia. Y también es verdad que los hechos de ese 11 de septiembre y las consecuencias posteriores aún producen dolorosas divisiones y desencuentros entre los chilenos”.

“Hoy queremos recordar esa ruptura de nuestra democracia; no para revivir las mismas viejas divisiones y odiosidades; no para repetir los mismos errores del pasado; sino que para aprender las lecciones y enseñanzas de ese pasado y permitir que esas lecciones y enseñanzas puedan guiar e iluminar los caminos de todos hacia un futuro mejor”, agregó.

En ese sentido el jefe de Estado aseguró que "igual como la pérdida de nuestra democracia fue una dura derrota, un gran fracaso de toda una sociedad, la forma ejemplar en que recuperamos la democracia fue un gran triunfo y un gran logro de todo nuestro país. Pero lo importante, qué lecciones podemos aprender del casi medio siglo que ha transcurrido desde el 11 de septiembre del 73 y el día de hoy son muchas las lecciones y las enseñanzas”.

En ese sentido el Mandatario aseguró que “dentro de ellas quiero destacar algunas, que a veces se nos olvidan. Primero, el valor, el respeto y el cuidado que le debemos a nuestra democracia y Estado de Derecho. El compromiso total y absoluto con la protección de los DD.HH. de todos, en todo tiempo, todo lugar y toda circunstancia. Tercero, el valor del diálogo, la colaboración y los acuerdos entre quienes pensamos distinto para poder resolver los problemas que nos afectan a todos y para poder aprovechar las oportunidades que nos esperan a todos”.

"Cuarto, el valor de la unidad, la amistad cívica, la tolerancia; la tolerancia con las ideas y el respeto con los adversarios. Quinto, el valor de la responsabilidad, de la probidad y de la prudencia en todas las materias que son de interés público. Y también el valor del esfuerzo y el trabajo bien hecho para poder lograr frutos fecundos y el valor de la paz y el orden público y el imperativo de condenar la violencia, de forma clara y categórica, cualquiera sea su origen, causa o naturaleza”, complementó.

“3 de cada 4 chilenos no habían nacido el 11 de septiembre del año 1973. Los que sí vivimos ese periodo tenemos la obligación de recordar para aprender, pero también de levantar la vista para avanzar. Quienes no habían nacido, que era la inmensa mayoría, en ese tiempo tienen la responsabilidad de construir mejor la historia, con más unidad, amistad cívica, sin violencia y mayor capacidad de diálogo, colaboración y acuerdos. Porque la gran diferencia entre el pasado y el futuro es que el pasado ya está escrito, no lo podemos cambiar; lo maravilloso del futuro es que está abierto y podemos tomar los pinceles entre todos y trazar esos caminos del futuro”, aseguró.

En ese sentido Piñera hizo “un llamado a todos nuestros compatriotas a tomar los pinceles y trazar los caminos hacia ese futuro mejor. Pero para ser fecundos y no tener solo buenas intenciones, y poder cumplir esa misión, no tenemos derecho a legarles a nuestros hijos, nietos y generaciones que vendrán las mismas divisiones, los mismo odios y rencores que tanto daño nos causaron en el pasado”.

Y añadió que “por esa razón creo que es muy importante hoy, en que apreciamos signos, síntomas, de divisiones, violencia, intolerancias, de atropellos a la democracia y el estado de derecho y a nuestras instituciones, recordar que la unidad, la paz, el diálogo, la colaboración y los acuerdos, son hoy más necesarios que nunca”.

Para concluir que “una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. Y nunca debemos olvidar, que a pesar de todas nuestras diferencias, es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. A todos nos une un profundo amor por Chile y la pasión por construir una Patria mejor (...) Por todo eso invito a mis compatriotas a recordar, con reflexión, madurez y en forma pacífica, hechos que ocurrieron hace 47 años atrás”.

Plebiscito

Así mismo, el Jefe de Estado envió un mensaje de cara a lo que será el plebiscito constituyente del 25 de octubre próximo, para lo cual quedan 44 días.

“Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los chilenos queremos modernizar, perfeccionar, cambiar nuestra Constitución, porque una constitución tiene que ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección de los países para poder resolver de forma civilizada nuestras diferencias y poder avanzar juntos hacia el futuro”, indicó Piñera.

En ese sentido reforzó que “nuestro gobierno respeta las dos opciones o los dos caminos entre los cuales los ciudadanos de nuestro país tendrán que optar el 25 de octubre próximo".

"Pero nuestro Gobierno no es neutral respecto al plebiscito. Tenemos dos firmes y claros compromisos, que los hemos asumido de forma pública y transparente desde el primer día y que los vamos a cumplir. Primero: organizar un plebiscito transparente, informado, participativo y también seguro para que todos podamos participar con tranquilidad, seguridad, sin poner en riesgo nuestra salud y seguridad personal. Pero un segundo compromiso: contribuir y hacer todo nuestro esfuerzo para que Chile pueda avanzar hacia una Constitución que recoja y promueva los valores más profundos de nuestra sociedad, que recoja y resguarde los principios y tradición democrática de nuestro país y que incorpore y proteja los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos”, cerró el Mandatario.