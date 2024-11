“¿A qué le tememos al competir?”: Carter emplaza a Matthei a ir a primarias presidenciales

La mañana de este miércoles el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind.), emplazó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), a ir a primarias para las elecciones presidenciales.

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el exjefe comunal fue consultado sobre cómo buscará convencer a los partidos de la centro derecha de ir a una primaria, cuando ya tienen una candidata consolidada -en los sondeos- para competir en la carrera por La Moneda.

Ante la interrogante, Carter respondió que “eso es efectivo, y esta pregunta me la han hecho varias veces, y yo te contesto con otra. ¿Qué hago yo en este programa entonces, si está todo tan resuelto? ¿Para qué vamos a hacer elecciones en noviembre y diciembre, próximo año, primera y segunda vuelta, si está todo resuelto por una encuesta? O sea, ¿las encuestas son la forma en que se eligen los presidentes, los parlamentarios, los alcaldes? Tiendo a pensar que no”.

“Más allá de lo que uno pueda tener suspicacia respecto a la certeza matemática de una encuesta, yo lo único que digo es que vamos a los hechos, no a los números en particular. Si esto fuera solo testimonial, no tuviera ninguna complejidad, entonces ¿Cuál es el tema de hacer primaria? Si ya está ganada la carrera ¿A qué le tememos al competir?”, cuestionó.

Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Siguiendo con su argumentación, Carter afirmó que “la historia reciente nos ha dicho que el presidente Piñera, que es el único presidente que en democracia ha sido reelecto dos veces, fue a primarias. Las dos veces era el favorito. En la segunda, era expresidente, por tanto podría haber dicho ‘¿Cómo un expresidente que voy primero en las encuestas me hacen competir?’ Y compitió”.

Asimismo, agregó que “los chilenos esperan coherencia (...) la falta de coherencia tiene harto a los chilenos, y yo creo que Evelyn Matthei tiene que reconocer, y esto no es una crítica desleal, que hace cuatro años atrás, ella puso el grito en el cielo, usó palabras durísimas contra Joaquín Lavín, cuando no le permitieron competir en la primaria. No puedes tú, después de cuatro años, cuando fuiste capaz de incendiar Roma porque no había primaria, hoy día no querer primaria o guardar silencio para tratar de evitarla”.