AC a Tohá: comisión elige a Araya (PPD) como presidente y empieza a correr el plazo para que ministra responda los cargos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, supo en Antofagasta quién será el presidente de la comisión que revisará la acusación constitucional en su contra, que este miércoles sesionó por primera vez.

Siguiendo el diseño fijado por La Moneda, la jefa de gabinete estuvo durante toda la jornada acompañando al Presidente de la República, Gabriel Boric, en la Región de Antofagasta, donde priorizaron anuncios de seguridad.

Antes de partir, desde el aeródromo de Tobalaba, la secretaria de Estado se refirió al libelo impulsado por los diputados del Partido Republicano que deberá responder en 10 días más.

“Por más que se diga lo que se diga, a mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional. Nuestra pelea está en otra parte, la pelea del gobierno está en otra parte, la pelea de los chilenos está en otra parte. Es una pelea contra la inseguridad, contra la violencia, contra los delitos”, sostuvo.

La ministra señaló que, a su parecer, “las personas deben estar muy cansadas de vernos en este tipo de peleas, porque saben que nos va mejor y tenemos más resultados cuando trabajamos de otra manera, cuando logramos construir un trabajo común, cuando se avanza con unidad, cuando se construyen acuerdos, cosas como las que hemos hecho con las leyes de las 40 horas, con Papito Corazón, con cumplimiento tributario, con el royalty”.

“Eso mismo es lo que queremos y lo que hemos buscado hacer en seguridad, y no vamos a apartarnos de eso (…) con motivo de esta situación en el Parlamento”, sostuvo.

La ministra añadió, no obstante, que responderá “en todo lo que corresponde”. “Hay un abogado que fue dado a conocer ayer, que se va a encargar de estar contestando las consultas, respondiendo los requerimientos de la comisión, y nosotros concentrados en lo que nos corresponde, que son las tareas de seguridad”, indicó.

10 días

Al inicio de la primera sesión la comisión -integrada por Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (AH), Guillermo Ramírez (UDI), Jaime Araya (ind.-PPD) y Marta González (ind.-PPD)- determinó que la presidencia recaerá en el diputado Araya.

9 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME ARAYA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Además, se acordó solicitar a los comités evaluar si funciona el Congreso en Santiago, considerando las necesidades de la comisión.

La reunión de la comisión estuvo marcada por la insistencia de los republicanos de asistir a la comisión, pese a no integrarla. El punto generó discrepancias, ya que la comisión priorizará conocer la contestación de la ministra Tohá, quien ya fue notificada y presentará sus descargos en 10 días.

Tras salir de la comisión, Araya brindó un punto de prensa en donde abordó la situación. “Nosotros no tenemos obligación de funcionar sino hasta que la ministra contesta. Vamos a esperar la contestación, pero también hay un solicitud del Partido Republicano en orden a ser escuchados antes. Nosotros vamos a evaluar esa situación, pero lo que debemos decir con mucha claridad es que ellos pueden estar muy tranquilos, que vamos a escuchar con mucha atención y vamos a revisar con toda la detención y la seriedad que se merece una acusación constitucional contra la ministra del Interior”, recalcó.

En esa línea, agregó que “el reglamento establece que mientras no está contestada la acusación, se recomienda que no se puede entrar al fondo de la discusión. Por lo tanto, si va a venir el Partido Republicano a exponer el fondo de la acusación, que entiendo que es la petición que hacían, eso es antirreglamentario y por lo tanto nosotros le solicitamos que tuvieran paciencia. Nosotros no vamos a definir porque tenemos que esperar que conteste la ministra para decir si accedemos o no a entrar al fondo”.

Reunión con Piña

Hasta el cierre de esta edición la ministra del Interior no tenía agendada la primera reunión con el abogado Juan Ignacio Piña, que la representará en el libelo en el Congreso.

Está pendiente también que la secretaria de Estado y su equipo se reúnan con los equipos de la Secretaría General de la Presidencia para establecer la estrategia con que el gobierno abordará el libelo en el Congreso.

Aunque existe una baja posibilidad de que la acusación ingresada por los republicanos prospere, en el Ejecutivo miran con atención que los parlamentarios de Chile Vamos han asegurado que están dispuestos a apoyar la iniciativa aun cuando el texto también critica la gestión en seguridad del expresidente Sebastián Piñera.

En el proceso la gestión del ministro Álvaro Elizalde será fundamental para evitar que al interior del oficialismo surjan voces críticas a la gestión de la ministra del Interior, que ha mantenido una relación tensa con el Congreso en los últimos meses.

De hecho, el mismo diputado Araya se cuenta entre los parlamentarios que han vertido juicios a la gestión de la ministra. “No comparto el enfoque de la ministra del Interior. No corresponde minimizar ni normalizar las cifras de homicidios cometidos. Son cifras que no teníamos y que ahora tenemos”, dijo cuando la ministra del Interior planteó que el balance de los homicidios en Fiestas Patrias era “similar” al de años anteriores.