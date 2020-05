Acuerdo transversal: Oposición acusa al gobierno de no respetar diseño de trabajo acordado y piden que rectifique

Una serie de conversaciones han sostenido durante esta jornada presidentes de partidos de la oposición con los ministros del Interior y de Hacienda, Gonzalo Blumel e Ignacio Briones, respectivamente. ¿La razón? Transmitirle su molestia al Ejecutivo por lo que, a su juicio, han sido un cambio en las reglas del juego en el diseño de trabajo acordado ayer para sacar adelante el acuerdo transversal, al cual convocó el lunes el Presidente Sebastián Piñera.

Así, en el encuentro virtual de ayer entre los secretarios de Estado con los personeros de la oposición y del oficialismo, fijaron los primeros lineamientos: delimitaron el acuerdo a tres temas que corresponde a protección social, reactivación económica y estrategia fiscal; establecieron un plazo de dos semanas para zanjar el pacto; y consensuaron un diseño de trabajo el que quedó radicado en las comisiones de Hacienda del Congreso, en el que cada partido tendrá a un representante. Asimismo, si bien no habrá una instancia adicional, se acordó que se contará con el apoyo de expertos y técnicos que establezca cada colectividad.

Pese a eso, tan solo un día después de haber establecido el primer marco de trabajo, en la centroizquierda acusan al Ejecutivo de modificar las reglas del juego, lo que, a juicio de algunos, pone en riesgo las tratativas. Esto, porque sostienen que ayer en la tarde, en una reunión que encabezó Briones con senadores de la Comisión de Hacienda, anunció algo diferente a lo acordado y transmitió que se incorporaría al diputado Pepe Auth (Independiente) a las conversaciones, lo que, a criterio de la oposición, es una designación “a dedo”.

Además, algunos en la centroizquierda recalcan que el acuerdo quedó radicado solo en las comisiones de Hacienda, que fue una de las razones, aseguran, por la cual el gobierno no incluyó a todos los partidos de la oposición en la reunión que realizaron ayer.

“Es raro que excluyan a los liberales porque no tienen integrantes en la Comisión de Hacienda e inviten a un diputado que no es de esa comisión porque es amigo de Briones”, comentan en privado en la centroizquierda.

De todas formas, no hay una versión única en la oposición sobre lo acordado, porque, según otra fuente de la coalición opositora, se estableció que los partidos que no tuviesen representación en la Comisión de Hacienda podrían enviar a un parlamentario no perteneciente a las tratativas. Y que, en ese sentido, lo que estaría incumpliendo Briones es que comenzó a realizar una selección personal y son los partidos quienes tienen que elegir a sus representantes.

En la oposición, además, lamentan que se haya impuesto el nombre de Pepe Auth porque, dicen, que él integra la bancada de la DC y esa colectividad ya designó a al diputado José Migue Ortiz y que, por lo tanto, no puede haber una sobre representación.

Además, en la oposición transmiten inquietud sobre le rol que tendrán los técnicos debido a que, recalcan, que lo que se acordó es que estarían para respaldar el trabajo de los parlamentarios designados por los partidos.

“En la reunión de ayer no acordamos ni validamos una mesa técnica. El diálogo debe ser directo entre ministro y parlamentarios. Cada quien se podrá asesorar con quienes estime, pero eso es muy distinto a tratar de establecer un diálogo o construcción de propuestas directamente entre técnicos”, aseguró el presidente del PR, Carlos Maldonado.

Además, sostuvo que “el ministro Briones, que participó en la reunión, sabe perfectamente lo que acordamos y eso es lo que debe ejecutar. Parte mal si empieza a cambiar el diseño para hacer lo que él quiere y no lo que se le mandató”.

En ese sentido, agregó: “Este es un diálogo entre el gobierno y las fuerzas políticas, representadas por sus parlamentarios que integran las comisiones de Hacienda. Briones no puede pretender designar a dedo a sus interlocutores”.

En tanto, su par del PPD, Heraldo Muñoz, manifestó que "espero que el gobierno respete la metodología acordada. De lo contrario, será una mala señal. Quedó claro que no se establecería una comisión técnica de economistas designados por los partidos”.

Y añadió: “Las únicas designaciones de los partidos corresponden a nuestros respectivos representantes parlamentarios en las comisiones de Hacienda. Y estos serán asesorados por quienes cada partido estime. En el PPD ya estamos trabajando con el senador Lagos Weber, quien nos representa en la mesa con el ministro de Hacienda".

Por su parte, el timonel de la DC, Fuad Chahín, indicó que “de un principio no quedó claro quién eran los invitados, el ministro primero anunció que era a todos, después solo las comisiones de hacienda. Pero resulta que en la reunión de ayer estaba el PRI que ni siquiera tiene representación parlamentaria y estaba Evópoli que no tiene a nadie en la comisión de Hacienda. Entonces yo creo que aquí no puede haber invitados de primera y de segunda”.

En esa línea, señaló que “parece que los técnicos y dirigentes políticos de Chile Vamos son los de primera y nosotros los de segunda y eso creo que afecta la confianza que es importante fortalecer en esto". De todas formas, Chahín recalcó que “no me parece que sea motivo para retirarse de la mesa ni mucho menos, pero el gobierno tiene que ser claro y transparente cuando invita a dialogar y que la metodología y las reglas estén bien definidas, no que las amolden al juicio del ministro de Hacienda, a mí eso no me parece".

En tanto, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, afirmó que “es una pésima señal que en menos de 24 horas el Gobierno cambie la forma de trabajo acordada con los presidentes de los partidos en la reunión de ayer. Si no se cumplen esos acuerdos tan simples, ¿qué podemos esperar respecto a los acuerdos de fondo? Estas actitudes profundizan la desconfianza y el escepticismo ante un Gobierno que acostumbra escuchar muy poco. Para que el diálogo sea fructífero siempre se deben cumplir los compromisos”.

Por otro lado, el senador Carlos Montes, quien es el representante en la Comisión de Hacienda del PS, manifestó que “en la reunión del Senado se agregaron cosas. Me extrañó porque no me habían advertido de eso. Se supone que estábamos implementando lo que se había conversado con los presidentes de partido”, agregando que “están instalándose cosas confusas porque aquí sin lugar a dudas no son los técnicos los que van a definir, son el equipo que se definió de parlamentarios, que tenemos que elaborar esa propuesta y nos haremos asesorar por técnicos”.

Además, agregó: "Lo de Pepe Auth me extrañó porque él no es de la Comisión de Hacienda. Entonces no dije nada porque me pareció raro".

Con todo, en la oposición esperan que el gobierno respete lo acordado y que no cambien las reglas del juego. Asimismo, si bien dicen que no hay reuniones agendadas para iniciar el trabajo con el gobierno y Chile Vamos, esperan que comience el lunes.

En este escenario, es que, además, de manera paralela, los partidos opositores han tenido sus propios encuentros y conversaciones para ver cómo avanzar en el acuerdo. Esta mañana, por ejemplo, el PPD tuvo una reunión virtual con economistas que asesorarán al partido y el senador Ricardo Lagos Weber, quien es el representante de la colectividad para el acuerdo. En esa cita, según fuentes de la tienda, abordaron las prioridades en materia de protección social que tiene que contener el pacto.

En Chile Vamos, en todo caso, también transmiten que esperan que el gobierno respete lo acordado en cuanto a los temas y diseño de trabajo.