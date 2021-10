Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera: exministro de Medio Ambiente reconoce error tras haber dicho que “solo falta que un decreto se firme” para que La Higuera sea zona protegida

Este miércoles se realiza la segunda doble jornada de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Una acción ingresada formalmente por la oposición el pasado 13 de octubre, por un eventual conflicto de interés en la compraventa del proyecto minero Dominga.

Durante la mañana, la comisión evaluadora conformada por los diputados Maya Fernández (PS) a la cabeza de la instancia, Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN); recibió como invitados a la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt y el exministro de la misma cartera, Marcelo Mena.

En este marco, la ministra Schmidt aclaró que el actual gobierno no recibió ningún decreto de zona marina protegida que “sólo debiera firmar el Presidente de la República”, tal como señaló Mena el pasado 5 de octubre en entrevista con Radio Duna. “Si tenemos ganas de mostrar que no hay conflicto de interés, qué impide que se concrete el área marina protegida y que solo falta que un decreto se firme”, dijo Mena aludiendo al Mandatario.

Schmidt hizo énfasis en que la zona de La Higuera no es área protegida, y que no existe ningún registro de sustentabilidad que proponga la creación de ello durante los gobiernos de Michelle Bachelet. Sí expresó que lo que se presentó es una propuesta de área marítima protegida, la que fue respondida por la gestión actual y está en proceso de análisis.

“Sí señalar que hay una zona marina de alto valor en la zona de La Higuera, un valor en cuanto a su biodiversidad, una fuente muy rica de alimentación para la flora y fauna de la zona”, agregó la ministra, precisando que “un área marina costera de múltiples usos (como es La Higuera), permite justamente múltiples usos. No prohíbe que haya actividad, sí la restringe para la protección del área marina”.

Por su parte, Mena, quien fuera ministro de Medio Ambiente entre marzo de 2017 y marzo de 2018 (durante la segunda gestión de Bachelet); calificó como “lapsus” las declaraciones emitidas en Duna, respecto a que “solo falta que un decreto se firme” para que La Higuera sea zona protegida.

Explicando las razones para que no se haya concretado tan acción, Mena explicó que “no hubo acuerdo porque el ministerio de Economía quería proteger una fracción menor y no queríamos aprobar algo que no protegiera la zona de verdad”. En respuesta a una pregunta por parte de los diputados, Mena detalló que “hubo una tensión al respecto, pero no guarda relación con presiones empresariales, si no producto de los respectivos ministerios intentando hacer sus trabajos”.

Además declaró que “hay un texto de decreto que se trabajó y que hay que finalizar. No está todo listo, pero de haber voluntad este gobierno ya lo podría haber concretado”.

Un punto clave en el proceso de estudio de la acusación constitucional contra Piñera, considerando que uno de los antecedentes citados en el libelo -específicamente en el apartado “consideraciones generales”-, refieren a la aprobación de tal área marina protegida que “quedó en manos del gobierno entrante de Sebastián Piñera”.

Según detalla el primer párrafo de la página 27 de la acusación constitucional: “(...) es necesario recordar que el 5 de marzo del 2018, la ex Presidenta Michelle Bachelet, a pocos días de terminar su mandato, anunció la aprobación y creación del área marina protegida de múltiples usos en la zona de la Higuera. Aquello no logró concretarse y quedó en manos del gobierno entrante de Sebastián Piñera, quien abandonó toda pretensión de realizar la declaración de área marina, dejando en evidencia su despreocupación en esta materia y su nulo compromiso con una agenda medioambiental que proteja el ecosistema”.