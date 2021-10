Acusación constitucional contra Piñera: oposición cuenta con 76 votos y en la derecha hay más de 10 en reflexión

Con la misiva enviada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, excusándose de asistir a exponer a todas las sesiones, debutó este martes la comisión que revisará la acusación constitucional (AC) contra el Presidente Sebastián Piñera por la compraventa del proyecto Dominga. La instancia deberá evacuar su informe entre el 5 y 8 de noviembre para que la sala de la Cámara de Diputados se pronuncie.

Hasta ahora, los votos están bien líquidos y si bien en la oposición aseguran que tendrán los 78 votos necesarios para que el libelo vaya al Senado, hay unos pocos que aún lo están pensando. Al gobierno, sin duda, le inquieta que la acusación se apruebe en la Cámara de Diputados. Pero le preocupa aún más que eso suceda con votos del oficialismo. Y es que hasta ahora hay una decena de parlamentarios del sector que se han declarado en estado de reflexión o indecisos.

La acusación al Presidente que fue presentada el miércoles pasado por todas las bancadas de la oposición se fundamenta en la vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y haber “comprometido gravemente el honor de la nación”. Ello, tras la difusión de los Pandora Papers, que revelaron las condiciones de venta de la Minera Dominga en 2009 en un contrato en Islas Vírgenes Británicas.

En esa oportunidad, Carlos Alberto Délano -amigo del Mandatario- compró la participación de varios socios, entre los que se incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, por un monto de US$ 152 millones pagadero en tres cuotas. Para la materialización del tercer pago se establecía, según los documentos, que el sector no debía ser declarado zona de exclusión, decisión que dependía del gobierno que entonces encabezaba Piñera. Y aunque la venta de la minera fue investigada en su momento por la fiscalía, y el gobierno ha señalado que es cosa juzgada, los parlamentarios insistieron en su determinación que implicará que esta AC se estará votando justo antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

De acuerdo a los plazos establecidos por la Constitución y considerando que el sábado se notificó al Mandatario, es probable que el viernes 5 o lunes 8 de noviembre los diputados deban resolver este peliagudo tema.

En la sesión en que se ve el libelo primero se vota la cuestión previa -especie de defensa del acusado- que se resuelve por mayoría de los diputados presentes. En ello no habría grandes dificultades -anticipa la oposición- para luego seguir analizando la admisibilidad que requiere de la mayoría absoluta, es decir, la mitad de los parlamentarios en ejercicio, que significa 78 votos.

“En la Cámara sí tenemos los votos”, afirma el subjefe de la bancada del PS y uno de los firmantes del libelo, diputado Jaime Naranjo. Hasta ahora las bancadas de la oposición suman 70 integrantes y se contarían los votos favorables de los diputados que figuran en el comité de los independientes: Florcita Alarcón, René Alinco, Natalia Castillo, Tomás Hirsch, Marcelo Díaz, Raúl Soto, Pablo Vidal y Patricio Rosas.

No obstante, en la DC dos diputados han expresado internamente sus dudas, a pesar de que el diputado José Miguel Ortiz el fin de semana afirmó que estarían los 12 votos de su bancada. Los indecisos son Manuel Antonio Matta, quien no quiso conversar con LT de este tema, y Jorge Sabag, quien apuntó: “Voy a estudiarlo con profundidad. Este es un tema muy delicado y anticipar el voto en uno u otro sentido, a mi juicio, es renunciar al debate, a la deliberación. Creo que me voy a comportar como si fuera un senador y voy a emitir mi juicio en el hemiciclo”.

Otro voto no ratificado es el del diputado Fernando Meza, que volvió a ser parte de la bancada radical que dispone de cinco votos seguros: Marcela Hernando, José Pérez, Cosme Mellado, Alexis Sepúlveda y René Safirio (ind.). “Están confirmados los votos de todos los integrantes de la bancada; no obstante, el diputado Meza no ha asistido al Congreso por problemas personales, por lo tanto, no ha estado en las conversaciones con el resto de la bancada”, admitió la diputada Hernando.

En este conteo no se incluyen dos independientes que han mostrado reticencia ante esta acusación, como el diputado Pepe Auth, quien integra la comisión AC: “Más que indeciso, requiero formarme una convicción. Todos, salvo los acusadores, debiéramos estar en la misma disposición”. El otro es el ex DC Pablo Lorenzini, que en privado ha sostenido que esta AC tiene mucho aroma electoralista.

Dudas en el oficialismo

En el oficialismo el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, asegura: “Nadie va a aprobar la AC”, mientras que en RN prefieren no decir nada, pues si bien esperan que la mayoría rechace esta acusación, saben que hay varios que están estudiando el tema.

Entre ellos, los diputados Cristián Labbé (UDI) y Jorge Durán (RN) admitieron estar indecisos ante este libelo. Así como otros están abiertos a los datos que se vayan añadiendo a la causa, como admite el diputado Hugo Rey (RN): “Estoy evaluando cómo voy a votar, aún no he estudiado en detalle toda la acusación”. También, Andrés Celis: “Quiero escuchar a los invitados y poder hacerles preguntas, tengo dudas y quiero aclararlas”.

O en reflexión, como se autocalificó el diputado Ramón Galleguillos (RN).

Entre los independientes de derecha hay varios que o no quieren referirse al tema, como el diputado Álvaro Carter, o no tienen una opinión definida, como la diputada Erika Olivera: “Como en cada tema, debo estudiar y escuchar lo que vayan exponiendo en la comisión. Así podré tomar una decisión”. Misma respuesta de la diputada Virginia Troncoso, que además es parte de la comisión AC: “Me ubico en los que responsablemente la estamos estudiando”.

A estos nombres se agregan otros diputados que han proferido dudas anteriormente, como Leonidas Romero (RN), Eduardo Durán (RN) e Ignacio Urrutia (Republicano).

Este miércoles continuará la comisión de la AC recibiendo invitados, entre ellos se espera la asistencia de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y los exministros de la misma cartera, Marcelo Mena y Marcela Cubillos; del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar; el exfiscal Manuel Guerra Fuenzalida, quien estuvo a cargo de la primera investigación de la Minera Dominga, entre otros.

En todo caso, en La Moneda dicen que no dan por perdida la votación en la Cámara de Diputados. Si bien en Palacio reconocen que la misión está cuesta arriba debido a que existe una mayor presión al ser periodo electoral y por la investigación que abrió la fiscalía en el tema, aseguran que el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y el subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, están trabajando en un diseño que involucra hablar uno a uno con los diputados del oficialismo.

La meta, dicen las mismas fuentes, es que ningún diputado de Chile Podemos Más vote a favor en el libelo acusatorio.