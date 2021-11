Acusación Constitucional contra Presidente Piñera: Leonardo Soto (PS), Gael Yeomans (CS) y Gabriel Silber (DC) presentarán libelo ante el Senado

Tras horas de dudas que no lograron disiparse en una sola jornada, finalmente la oposición llegó a acuerdo para designar a los tres parlamentarios encargados de presentar el libelo acusatorio ante el Senado: Leonardo Soto (PS), Gael Yeomans (CS) y Gabriel Silber (DC).

La Cámara Alta tiene un plazo máximo de entre 4 y 6 días para programar la sesión en la que se deliberará y votará la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Esto, tras la aprobación con 78 votos en la Cámara en una maratónica cita que vio al diputado Jaime Naranjo defendiendo la acción durante 15 horas a la espera de los diputados Giorgio Jackson (RD) y Jorge Sabag (DC).

No fue una tarea fácil dar con los tres diputados/as que acudirán al Senado como acusadores. En un comienzo, fueron propuestos los nombres de Marcelo Díaz (Unir) y el mismo Jaime Naranjo (PS), lo que fue rechazado por el PC por dos factores: que no hubo un acuerdo previo y que no les parecía que se pudieran generar “pequeñas ventajas electorales”.

Desde FA lo interpretaron como un “veto” a Díaz, ya que el exvocero de Michelle Bachelet compite como candidato a senador por la IV Región con el comunista Daniel Núñez.

En el PS, en tanto, sostuvieron que la alta exposición que tuvo Naranjo le servirá para su reelección en el distrito 18, lo que pesó para que algunos pensaran en cambiar su nombre. De allí que se propuso que el diputado Leonardo Soto tomara la posta.

Al interior de Apruebo Dignidad, surgieron otros nombres como las expresidentas de RD Catalina Pérez y de Convergencia Social, Gael Yeomans, los que se discutieron en una reunión de último minuto que comenzó alrededor del mediodía de ayer martes.