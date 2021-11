Cámara aprueba acusación constitucional a Piñera tras extensa y frenética jornada de debate

Cuando el reloj de la Sala de la Cámara, marcó las 00:00 horas algunos diputados opositores interrumpieron con aplausos el discurso que hasta esa hora mantenía el socialista Jaime Naranjo, quien había logrado extender hasta el martes la sesión para votar la acusación contra el Presidente Sebastián Piñera.

A esa altura Naranjo llevaba 13 horas y media hablando en forma continua. Finalmente el diputado socialista, cuya misión era alargar el debate para permitir que el RD Giorgio Jackson llegase a votar el libelo (pues a la medianoche culminaba su cuarentena preventiva), completó más 15 horas de uso de la palabra. Jackson entró en la Sala a la 1:22 y Naranjo culminó su intervención tres minutos después.

Sin embargo, mientras la oposición celebraba el paso de la medianoche, en las afueras del Congreso la bancada DC efectuaba una insólita “maniobra distractiva” para que el diputado Jorge Sabag, quien en la tarde se había realizado un examen de PCR, pudiese ingresar a la sede del Legislativo, evadiendo la fiscalización de la Seremi de Salud de Valparaíso.

Al final, la presencia de Jackson y Sabag fue decisiva para que se aprobara la acusación contra el Presidente por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones (Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa y Pablo Lorenzini) cerrando una de las jornadas más singulares que ha vivido la Cámara en las últimas décadas.

Con este resultado, el libelo pasará al Senado que debiese discutirlo entre viernes y el lunes. En la Cámara Alta, no obstante, se requiere de 29 votos, en circunstancias que la oposición tiene 24 senadores.

Gestiones frenéticas por Sabag

Hasta ayer por la mañana, los pronósticos de la oposición eran pesimistas. Algunos no creían que Naranjo sería capaz de alargar su discurso.

El cuadro negativo empeoró pasadas las 16:30, cuando Sabag envió un mensaje al chat de la bancada DC. “Estimados, me acabo de tomar un PCR, no me siento bien, no podré asistir”, escribió desde Chillán, junto a una selfie en la que el parlamentario se veía con rostro acongojado.

El mensaje de Sabag desmoronaba todos los pronósticos y estrategias que había desplegado la oposición, donde estaban conscientes de que la mayoría de 78 de votos para aprobar el libelo no estaba asegurada. Cualquier diputado ausente adicional o voto en duda haría fracasar la presentación.

Inmediatamente Gabriel Ascencio, jefe de bancada de la DC, se comunicó con los representantes de los otros comités opositores, donde la noticia fue recibida con desazón.

No obstante, Ascencio, junto al subjefe de bancada DC, Gabriel Silber, llamaron a Sabag para hacerle ver en términos rudos que no podía ausentarse y que viajara sí o sí a Valparaíso.

Tras la llamada, Ascencio y Silber hicieron una rueda de prensa para informar que finalmente Sabag había comprometido su asistencia. Explicaron que el examen se lo hizo en la Plaza de Armas de Chillán aprovechando un puesto móvil, pero que aparte de su cansancio no había otro indicio que hiciera sospechar que tuviera Covid.

Sin embargo, el episodio puso en alerta al gobierno. Inmediatamente el seremi de Salud de Ñuble, Erick Jiménez, cuestionó que el diputado Sabag no cumpliese un aislamiento preventivo a la espera del resultado de su test. Pese a ello, el diputado DC igualmente emprendió su viaje a Valparaíso.

Frente a ello, las autoridades sanitarias hicieron otra jugada y el seremi de Salud de Valparaíso, Georg Hubner, llegó cerca de la medianoche a las afueras del Congreso con el fin de controlar la llegada de Sabag y eventualmente frenar su ingreso al Parlamento.

Alertados de esta situación, Ascencio acordó con Sabag juntarse a cuadras de la sede del Legislativo. La idea era que Sabag ingresara a pie para que no se topara con el control sanitario.

Para distraer a los fiscalizadores, Ascencio y un asesor DC tomaron el vehículo del diputado que venía de Chillán.

“¿Uno de uds. es el diputado Sabag?” fueron interrogados por personal de Salud a la entrada del Congreso sin saber que a esa altura el parlamentario DC ya estaba dentro del edificio.

El distractivo molestó al seremi, quien se reunió con el presidente de la Cámara. No obstante, ya no había forma para impedir el voto de Sabag.

En la oposición creen que aparentemente esa era la última jugada de La Moneda para impedir la mayoría de 78 votos.

Cierto o no, tras la confirmación de la presencia de Sabag, el gobierno decidió que el abogado del Presidente, Jorge Gálvez, se tomara todo su tiempo en la Sala para alargar aún más la sesión. En total, el defensor del Mandatario habló 5 horas y media, por lo que recién (después de una hora adicional por los discursos de los representantes de cada comité) la acusación se pudo votar cerca de 8 de la mañana del martes.

El fin de la cuarentena de Jackson

Ayer en la mañana, el oficialismo también deslizó un cuestionamiento de que Jackson estaría obligado a permanecer en cuarentena hasta la noche del martes, por haber sido contacto estrecho de Gabriel Boric, quien dio positivo de un cuadro de variante delta.

El punto lo hizo el jefe de bancada de la UDI Juan Antonio Coloma, quien insistió en que el RD solo podría ingresar al hemiciclo a las 20 horas del martes 9 de noviembre, dado que estuvo con Boric el martes pasado hasta esa misma hora.

Fuentes del Ministerio de Salud también planteaban fuera de micrófono que la cuarentena del diputado debería ser hasta mañana e, incluso, ponían en duda que su Pase de Movilidad estuviera vigente a las 00:00 horas del martes.

Si bien con esa interpretación no se le podía bloquear el ingreso a Jackson al hemiciclo, durante la jornada se esperaba que el Ministerio de Salud arremetiera por este tema, añadiendo un punto de tensión más a la jornada.

Sin embargo, en horas de la tarde, fuentes de La Moneda comentaron que en el Ejecutivo no eran partidarios de hacer una polémica por ese tema.

En medio de estos ruidos, pasado el mediodía, las bancadas opositoras se reunieron para revisar la estrategia. Incluso algunos plantearon que Jackson llegase antes de la medianoche. Sin embargo, los representantes del Frente Amplio descartaron esa opción.

El récord de Naranjo

Para que Jackson y Sabag alcanzaran a llegar, era clave que el diputado Naranjo pudiese extender su discurso al menos hasta la medianoche.

Inicialmente desde el oficialismo amenazaban que ni siquiera aceptarían que el socialista abandonara su puesto para ir al baño.

Naranjo había comenzado su discurso a las 10:24 de la mañana y su misión era completar al menos 14 horas.

Sin embargo, según admitían parlamentarios opositores, había inquietud por la capacidad de Naranjo. Las bancadas oficialistas habían advertido que si bien el diputado acusador no tenía plazo de tiempo, pedirían votar inmediatamente si Naranjo abandonaba su puesto.

En respuesta, un plan B manejaba la oposición. En caso de que Naranjo comenzase a dar señales de agotamiento abandonarían en bloque la Sala con el fin de obligar a suspender transitoriamente la sesión a la espera que se lograse un quórum de 52 diputados presentes en la Sala.

Esa maniobra táctica hubiera sido suficiente para que Naranjo al menos pudiese ir al baño.

No obstante, cerca de 17 horas, Paulsen, ante la presión de los comités opositores, decidió suspender la sesión por 15 minutos para que Naranjo no recurriera a algún resquicio reglamentario. En la noche del lunes, la mesa le concedió una segunda pausa.

Aún así RN igualmente pasará a la Comisión de Ética al diputado socialista, quien sin percatarse que tenía el micrófono abierto, en un momento le sugirió a su pares que salieran de la Sala para forzar un receso.