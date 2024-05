Ad portas de jornada clave en ley corta de isapres: Ibáñez (CS) advierte que “ser de gobierno y votar en contra es incompatible”

El diputado y timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, se refirió a la votación de la ley corta de isapres que se llevará a cabo durante la jornada de este lunes en el Congreso Nacional.

El informe sobre la iniciativa, emanado de la comisión mixta, será votado primero en una sesión especial del Senado, que se realizará desde las 14.00 a las 16.00 horas. Luego, seguirá con su tramitación en la Cámara Baja, que está citada a las 17.00 horas.

Esto, luego que el miércoles pasado los representantes del oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo, en base a una fórmula patrocinada por el gobierno, para darle viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga a las entidades previsionales a aplicar la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso.

Bajo ese marco, tras salir de una reunión de partidos de gobierno junto con la Democracia Cristiana, el diputado frenteamplista fue consultado sobre si apoyará la medida.

En ese sentido, respondió: “Sabemos que no todo lo que está en esta ley nos gusta, pero pese a ello, como Frente Amplio, todos y todas vamos a aprobar esta ley corta de isapres”.

Así las cosas, lanzó un mensaje a su sector: “Hoy ser del gobierno y votar en contra de esta ley corta es totalmente incompatible”.

“Creemos que hay que respaldar el trabajo que se hizo desde la Ministra de la Salud y el Presidente Boric para tratar de resolver un problema que quedaron las propias isapres”, agregó.

En esa línea, hizo un llamado “a la disciplina, a la lealtad con este propósito del gobierno y a evitar cualquier aventura personal”.

“Aquí lo que está en juego es que el sistema no colapse, y que no colapse significa que no aumenten las listas de espera en el sistema público y que las personas que están hoy afiliadas a isapres finalmente no caigan en la indefensión y que finalmente no puedan ni siquiera cobrar un peso de lo que las isapres les debe a ellos por cobros ilegales”, agregó.

Para cerrar, el diputado reforzó su postura: “Insisto, hacemos un llamado a la disciplina, a aprobar la ley corta, a estar con el gobierno y a tratar de resolver esto porque esta es la última oportunidad, es el último día en el cual podemos resolver algo que se arrastra hace décadas”.