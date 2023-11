Ad portas de votación de informe de CEI por lío de platas: Castro (RN) dice que fijar “responsabilidad” de Montes será el “principal nudo”

El diputado y presidente de Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso lío de platas de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), abordó la mañana de este lunes la sesión que se llevará a cabo esta tarde -a partir de las 15.00 horas-, en la que se votará el informe de conclusiones.

La comisión se estableció para investigar el Programa de Asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de fiscalizar presuntas irregularidades de las transferencias de dinero desde entidades públicas mediante convenios a fundaciones, cuyo punto de partido fue el caso de Democracia Viva -ligada a Revolución Democrática- en Antofagasta.

La finalidad de la cita de esta tarde es votar todas las conclusiones que se han propuesto por los 13 integrantes de la comisión. Ahí, uno de los principales nudos es sobre qué concluirá la comisión respecto del rol del ministro de la cartera, Carlos Montes (PS).

Ad portas de la votación, el presidente de la comisión señaló que existen cinco propuestas de informe -que luego se trasladan a la sala de la Cámara Baja-, varias de las cuales no dialogan entre sí: “Yo voy a tender a poder unificar la mayor cantidad de cosas. Pero hay cosas muy disímiles, cuando vemos (el informe) de parte del Partido Comunista y del Frente Amplio en comparación de uno que presenté yo con la UDI inmediatamente uno se da cuenta de que hay cosas que no se pueden aunar”.

Es que la oposición -agrupada en Chile Vamos- acordó una redacción que hablara de una “negligencia inexcusable” del ministro. Esa es la propuesta Castro, junto a los diputados Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), basándose en que la derecha ha cuestionado a Montes como líder jerárquico del ministerio, quien aseguró desconocer las irregularidades que ocurrían en su propia cartera.

“Ellos dicen que se actuó muy bien por parte del Ministerio de Vivienda y por otro lado nosotros ponemos serios reparos ante la actuación del Ministerio, la verdad es que eso se va a tener que resolver con una votación”, adelantó el congresista.

Y luego agregó: “Lejos el principal nudo es el ministro Montes. El ministro Montes está siendo flanqueado por el oficialismo obviamente, y eso complica. Yo creo –a nivel personal- que sí hay una responsabilidad política del ministro, porque si esto hubiese pasado en una región yo entendería que le pasó bajo la nariz, que lo hicieron leso, que no se dio cuenta o que simplemente no le comunicaron. Pero todo el tiempo que pasó, toda la gente que sabía y que además haya pasado en 15 regiones distintas, no el mismo caso, pero sí casos que hablan de probidad, yo creo que sí existe lo que se llama una responsabilidad por delegación de firma”.

Castro insistió en que el reproche a la actuación del titular de Vivienda será “el gran nudo que vamos a tener el día de hoy”, y planteó que no hay claridad “si van a estar los votos como para poder decir, sí, el ministerio no actuó bien, el ministro Montes podría haber tomado ciertas consideraciones”.

En esa misma línea, el diputado de RN dijo que, a su juicio, el secretario de Estado “debería haber removido a una serie de seremis, haber removido a una serie de personas que siguen en sus puestos. No es posible que gente que tiene que ver con el control de justamente todos estos mecanismos de entrega de plata siga trabajando en el gobierno”.

Posibles escenarios

A la propuesta de conclusión de Chile Vamos de la instancia fiscalizadora se espera que se sume la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi y la independiente del comité Social Cristiano e Independientes, Yovana Ahumada. Sin embargo, aunque se sumen ellas, a la derecha le faltaría un voto más para lograr los siete sufragios necesarios para que el informe se apruebe.

Según conocedores de las conversaciones, en el oficialismo no están de acuerdo con un reproche tan duro a Montes como el que habla de una “negligencia inexcusable”, que corresponde a la misma figura que fue usada en acusaciones constitucionales como las de Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior).

Ante esto, algunos diputados del sector están dispuestos a ceder en la redacción para que no sea tan dura, siempre y cuando se hable de una responsabilidad política de Montes. Según fuentes de oposición, eso es algo con lo que algunos dirigentes oficialistas podrían estar de acuerdo.

Pero existe otro escenario. En la oposición no están dispuestos a aceptar que se saque a Montes de la conclusión de la comisión. De ocurrir ello, en el sector prefieren que no se apruebe ningún informe y fracase la instancia.