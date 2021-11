Adolfo Zaldívar Palma (DC) pide libertad de acción para segunda vuelta y anuncia su voto por Kast: “No tengo dudas que va a hacer de este país un país justo”

Esta tarde Adolfo Zaldívar Palma, militante de la Democracia Cristiana, emitió una carta pidiendo libertad de acción para el balotaje del 19 de diciembre.

En el 2018 Zaldívar fue uno de los demócratas cristianos que renunciaron al partido tras cuestionar el rumbo de la tienda como parte de, en ese entonces, la ex Nueva Mayoría. Meses más tarde retornó a la militancia con el patrocinio de, en ese momento, presidente de la colectividad Fuad Chahín, lo que fue visto con buenos ojos por parte de la mesa del partido.

Además, Zaldívar es hijo del fallecido senador Adolfo Zaldívar Larraín, quien militó en la falange durante 40 años hasta su expulsión en 2007 luego de ser acusado por la directiva de Soledad Alvear de “constituir un pacto con la Alianza”. Además, fue presidente del partido entre el 27 de enero del 2002 y el 8 de mayo del 2006.

“Les envío este mensaje haciendo un llamado a que tomemos el centro, y no nos perdamos. El camino es uno y ahora con más fuerza que nunca, y sin complejos, debemos seguir fieles a nuestros principios”, se lee en la misiva de Zaldívar Palma.

En ese sentido agrega que “como Demócrata Cristiano, siento el deber de instarlos a seguir el Centro Político y lograr concretar una justa corrección al modelo que existe en nuestro país, es por esto, que debemos tener libertad de acción y no aceptar que nos impongan uno u otro candidato”.

En conversación con La Tercera, Zaldívar señaló que lo principal, como partido de centro, es que “nosotros impulsemos y desarrollemos nuestros postulados, matices, principios, los cuales están en el centro, no con el partido comunista. Es más, la DC fue creada para combatir al Partido Comunista, tenemos que ser tajantes en esto, tenemos principios y valores, no los podemos dejar de lado por una coyuntura política. La representación del centro no se va a dar con el partido comunista”, sentenció.

Sobre cuántos militantes se habrían sumado a su petición aseguró que ha conversado con “muchísimos” a nivel regional y que ha recibido un gran respaldo. “No puede una directiva o una Junta Nacional del partido imponer a toda la militancia un candidato, no puede y tiene que bajarse a los principios y a lo que apunta la DC, que es al centro”, añadió.

Luego aseguró que ve con “buenos ojos” las políticas de centro y que apunta a corregir el modelo y no a cambiarlo. “No tenemos por qué cambiar un modelo que nos ha costado tanto, hemos trabajado por este modelo actual tanto, hay que corregirlo. Hay que enfocarlo, hay que hacerlo más justo”.

Pero, si pide libertad de acción ¿tiene ya una preferencia definida? ante la pregunta contestó: “No tengo dudas que la opción del señor José Antonio Kast va a tomar esa política de centro y va a desarrollar esa política de centro que nosotros como demócratas cristianos ya impulsamos y la tenemos tan presente. No tengo duda que el señor Kast va a ser de este país un país más justo”, finalizó.

Con todo, el anuncio del militante se da a un día de que la Junta Nacional de la falange concrete su reunión para definir si es que finalmente apoyarán o no al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, esto tras su triunfo como segunda mayoría en las elecciones del 21 de noviembre, quedando tras el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Si bien son varios los partidos de centroizquierda y de izquierda que durante esta semana han anunciado el respaldo para el diputado frenteamplista, todas las tiendas de Nuevo Pacto Social salieron a apoyar a Boric, excepto la DC.

Sin embargo, Carmen Frei (presidenta de la colectividad), tras una reunión con el parlamentario aseguró que lo propondría en la Junta Nacional “para realizar transformaciones profundas con gradualidad, en paz y en democracia”. Yasna Provoste, excandidata de Nuevo Pacto Social y militante de la DC, sostuvo que la “opción” del parlamentario es “una mejor alternativa para el país”, y Carolina Leitao puntualizó que “obviamente no puedo votar por el otro candidato”.