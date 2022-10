Agrupación de víctimas de La Araucanía cuestiona nombramiento de César Valenzuela en Interior: “Si no nos apoyó cuando era constituyente, ¿por qué lo haría ahora?”

Luego de que se conociera que el exconvencional César Valenzuela (PS) asumirá esta semana como jefe del programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior, un colectivo de víctimas de la violencia en La Araucanía cuestionó la designación al afirmar que cuando era parte de la Convención Constitucional se mostró en contra de una iniciativa que buscaba reparación para las víctimas de violencia en la zona.

Mediante un comunicado, desde la agrupación “Primero las víctimas”, indicaron que consideran “ofensivo” en nombramiento de Valenzuela, al señalar que, en el marco de la extinta Convención Constitucional, el representante del Colectivo Socialista “se mostró en contra de la iniciativa popular de norma que buscaba instaurar el Derecho a la Seguridad Ciudadana y a una reparación para quienes hemos sufrido la inacción del Estado en dicha materia”.

“Si cuando pudo ayudarnos no lo hizo, ¿por qué debemos creer que lo hará ahora?”, se cuestionaron desde la agrupación, desde donde, además, destacaron que el programa de Apoyo a las Víctimas “busca promover que las personas que han sido víctimas de delito superen las consecuencias negativas del hecho y no sufran victimización secundaria”.

Desde el colectivo indicaron que el nombramiento evidencia la “falta de conexión” del gobierno del Presidente Boric con la realidad que se vive en la Macrozona Sur, y tras indicar que no pueden “seguir soportando” que al estado de excepción sea la “única medida de seguridad vigente” en la zona, llamaron a un mayor “compromiso del gobierno” con las familias afectadas.

Aunque valoraron la reciente visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la zona, criticaron que “han pasado 208 días y el Presidente de nuestro país aún no visita las regiones afectadas y, si no puede ver la realidad en primera persona, si no puede sentarse a oír todo lo que hemos sufrido, ¿cómo podrá sensibilizarse ante este fenómeno?”.

En este sentido, indicaron que “creemos que el nombramiento de Valenzuela es parte de esa desafección que existe con las víctimas de la violencia en el sur de Chile”.

Sobre el tema ahondó Ana María Martínez, viuda de Jorge Maulén, quien fue asesinado a tiros en diciembre de 2018 mientras se desplazaba junto a su esposa en su vehículo por la ruta que une Quidico y Tirúa, en la provincia de Arauco, crimen que hasta la fecha se encuentra sin resolver.

“No entiendo como alguien que rechazó el derecho a la reparación de las víctimas hoy llega a la jefatura de este programa que busca dar acompañamiento a las víctimas de estos delitos tan graves. Si no escuchó cuando era convencional, ¿cómo le vanos a creer ahora que nos va a escuchar?”, indicó.