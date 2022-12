Ahumada y crisis del PDG por renuncia de diputados: “Uno hubiese esperado que Parisi se acercara, hizo bastante poco”

Fue en un punto de prensa este martes que la diputada Yovana Ahumada anunció una decisión: renunciar a su militancia en el Partido de la Gente (PDG). Luego de que la tienda fundada por Franco Parisi tuviera discrepancias en la votación del pacto administrativo de la Cámara de Diputadas y Diputados, el comité se dividió en dos bandos.

Discusiones, sanciones y hasta insultos con groserías del diputado Gaspar Rivas se vieron entre los legisladores del PDG, lo que llevó a la decisión de Ahumada, que fue compartida también por los diputados Víctor Pino y Roberto Arroyo. En esta entrevista, la parlamentaria explica sus razones y pide la salida de la directiva liderada por Luis Moreno y el secretario general Emilio Peña.

¿Por qué decidió irse del PDG?

Fue por una suma de situaciones, desde la votación de la mesa, donde vimos una inactividad de la directiva y una falta de neutralidad, porque hubo una banderización de la mesa por un grupo de diputados y dejó de lado a otros.

¿Se refiere a que apoyaron a los diputados díscolos Karen Medina, Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas, a quienes ustedes sancionaron por no apoyar a Miguel Ángel Calisto?

Exactamente. Y eso fue notorio. La directiva no buscó un acercamiento real, siendo que tuvimos en una oportunidad una reunión. No se volvió a generar otro espacio ni nada por el estilo. Lo último ocurrido fueron los insultos a nosotros de Gaspar Rivas. Luego de eso pasaron dos semanas y no pasó nada, aparte de un par de comunicados desde el área de mujer y de la directiva nacional, que si uno lo ve, la verdad es que no dicen mucho. Uno ve que en realidad hay una falta de liderazgo, una falta de toma de decisiones correctas y una falta de apoyo.

Ustedes han criticado a la directiva. ¿A qué lo atribuye?

Perdieron el rumbo, perdieron la real razón de trabajar de manera desinteresada, pensando en la gente y escuchando a la gente para las tomas de decisiones. Aquí falta la capacidad de liderar un partido tan importante y tan representativo como este.

El diputado Pino dijo que la directiva solo trabaja por el PDG por el sueldo que se les paga. ¿Coincide?

No sé si solo por eso, pero a lo mejor hay otros intereses que tengan relación a esta misma línea, donde no solo es económica, sino que de beneficios, de participación, de exposición.

¿Por qué fracasó un partido que se veía como una fuerza emergente?

No creo que haya fracasado, porque las personas están por sobre la institución. Y el PDG, si es que se realizan los cambios necesarios, puede seguir siendo algo histórico. Todavía está a tiempo. Es un partido nacional. Es por lo mismo que era importante, aunque doloroso, esta renuncia, porque significa hacer un golpe que genere los movimientos que las bases exigen.

¿Esto pasa por cambiar a la directiva?

Sí, claro que tiene que haber un cambio de directiva. Principalmente por un tema de liderazgo, de llevar adelante el proyecto y de volver a tener en el centro las bases, que es la gente.

El grupo que se va es el que apoyó a Calisto, los más partidarios de acercarse a Chile Vamos y a los republicanos. ¿Hay algo de ideológico cuando la directiva toma parte por unos diputados y no por otros?

Puede ser, porque ellos quisieron mantener de alguna manera un acuerdo que todos sabemos que se cayó. Sin embargo, nosotros actuábamos de acuerdo a lo que las bases pedían, con un gobierno que no tiene un apoyo ciudadano. Era imposible pensar en apoyar a alguien que los representara para liderar la Cámara, porque era colocar una extensión de ese gobierno liderando la testera. La directiva no debería haber tomado partido por unos diputados. Ese es el peor error que han cometido. Debieron haberse mantenido en la neutralidad.

El diputado Rivas los insultó. ¿Hubo más episodios como ese?

Todas las personas que conocen a Gaspar son conscientes que de repente uno no sabe con qué actitudes va a salir. Debo decir que muchas veces yo asumía sus actitudes y trataba de justificarlas porque él declaró que tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Pero, bueno, las cosas se fueron hacia otro extremo y la verdad es que lo que ocurrió no tiene ninguna justificación.

¿Faltó un rol conciliador de Franco Parisi?

Siempre hemos dicho que Franco es un líder natural que siempre ha estado con nosotros, pero hemos querido separar las aguas. Hemos dicho que el PDG no es el partido de Franco Parisi. Pero que él pudo haber conversado, haberse acercado, haber tratado de generar un punto, un acuerdo, claro que uno lo hubiese esperado. Hizo bastante poco.

¿Qué pasos harán fuera del PDG? Se han acercado al Partido Demócrata.

Hemos recibido algunas propuestas. La opción de ser parte de este nuevo comité que lo conforman ex DC. Los tres diputados. Renunciamos al partido, pero no a la bancada. Estamos recuperando información para ver qué podemos hacer administrativamente.

¿Qué rol tendrán en el proceso constituyente?

Siempre dijimos que era necesario un plebiscito de entrada para este nuevo proceso. Por eso es que no estamos de acuerdo con este tratado constitucional, porque no involucra a la gente. No necesariamente quienes firmaron el acuerdo tienen los votos para que esto se apruebe en la Cámara.

¿Votarán en contra de la reforma?

Lo más probable.