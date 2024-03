Alcalde Claudio Castro (Ind): “Los partidos oficialistas no son capaces por sí solos de construir una mayoría”

Con su reelección en la mira el alcalde de Renca, el independiente Claudio Castro, ha tenido una serie de acercamientos con el gobierno del Presidente Gabriel Boric y con los partidos oficialistas. Su intención es que el pacto electoral que se formará de cara a las elecciones de octubre de este año considere a los jefes comunales sin militancia.

En todo caso, los acercamientos no solo responden al corto plazo. Para él, el aporte de los jefes comunales independientes es fundamental para que la alianza de gobierno pueda crecer y superar “el 38%” en que quedó estancada.

En 2021 no tuvo que competir contra nadie del sector. En esta oportunidad, hay algunos partidos que han presentado pretensiones de competir en Renca: CS, PC, PS y PPD. ¿Cómo se lo toma?

Me lo tomo como un proceso natural dentro de una negociación que es compleja y que es nacional. Lo que han hecho los partidos hasta ahora no es poner nombres sobre la mesa, sino intenciones en las comunas. Yo he tenido conversaciones con todos los partidos.

¿Está a favor del criterio de “el que tiene, mantiene”?

Cualquier actor político, especialmente quienes somos alcaldes y hemos ganado una elección, debe estar siempre disponible a competir. Una primaria es un buen ejercicio para poder demostrar que hay un liderazgo y una adhesión importante para poder ser un nombre único a la hora de competir con los sectores más conservadores. Lo importante es que quienes estamos dispuestos a competir, estamos dispuestos a hacerlo en primarias. Estar disponible a competir en primarias es un desde.

¿Qué escenario vislumbra para su reelección?

A mí me gustaría que los partidos precisen la invitación que hicieron el 11 de enero, donde invitaron a la DC y a independiente a poder competir en el marco de la unidad. Hay múltiples fórmulas: juntar nuestras firmas y que los partidos se omitan, que el pacto nos invite a competir como independientes dentro del pacto o que nos inviten a competir en un cupo de independientes vinculados a un partido. Cualquiera de esas alternativas es razonable.

¿Qué gana la alianza al incluir a los independientes en el pacto?

Lo importante es que nosotros superemos este 38%, que es lo que define más o menos el tamaño de la alianza de gobierno. Los partidos oficialistas hoy día no son capaces por sí solos de construir una mayoría que le ofrezca una ruta de transformaciones al país, que gane las próximas elecciones, tanto la municipal como la del próximo año. Dentro de la alianza de gobierno el principal espacio de crecimiento está en el mundo del Socialismo Democrático.

¿Cuáles son las garantías que le podría dar como candidato independiente al oficialismo para que respalden su candidatura?

Una trayectoria vinculada a las ideas progresistas. En segundo lugar, el ingreso a un pacto debe darse en el marco de un programa común. Y tercero: apoyos cruzados. Si es que tenemos un pacto de unidad, donde hay una candidatura única a alcalde que tiene el respaldo de los partidos más independientes, me parece de toda lógica que el respaldo sea recíproco a la hora de apoyar a las listas de concejales de los partidos.

Foto: Municipalidad de Renca.

En la alianza buscan apoyar a los independientes que sean afines a las políticas que ha impulsado el gobierno del Presidente Gabriel Boric. ¿Está de acuerdo con ese principio?

Me parece que sí. Muchas veces nosotros podemos plantear miradas distintas, pero que complementan el objetivo central. Esto no es obsecuencia, es más bien complementar y enriquecer la propuesta del gobierno.

¿Estaría dispuesto a adherir a los ejes programáticos que se puedan plantear en este pacto que va desde la DC hasta el PC?

Sin ninguna duda. Pero no solamente adherir. Yo estaría dispuesto a ofrecer la experiencia de estos años de gobierno comunal al servicio de la construcción de programas municipales que puedan recoger lo mejor del progresismo. Los partidos por sí solos tienen hoy un techo y ese techo tiene que ver con la posibilidad que tienen de representar a la gran mayoría de nuestro país, que muchas veces mira, de forma muy legítima, de un poco más de lejos a los partidos.

¿Se ha encontrado con resistencia por parte de los partidos para respaldar a los independientes?

No. Hemos encontrado en todos los partidos, y también en el gobierno, una acogida muy interesante. Desde una perspectiva política, para que la alianza de gobierno crezca el aporte que pueden hacer independientes del mundo progresista es fundamental. Sin embargo, entiendo que cuando esa discusión se lleva a una dinámica de negociación electoral surgen aprehensiones.

¿Quiénes le han ofrecido respaldo en su caso?

Varios partidos. Prefiero no nombrarlos porque los partidos tienen dinámicas internas. Pero sí puedo confirmar que son varios, tanto del mundo del Socialismo Democrático como de lo que anteriormente era Apruebo Dignidad.

¿No ha pensado volver a militar? Hay alcaldes independientes que ficharon por partidos para allanar el camino electoral.

No. Ayudar a construir fórmulas en la que los partidos de una alianza sean capaces de generar dinámicas que permitan la participación de independientes puede ser la principal riqueza que nosotros podemos aportar en el marco de lograr mayorías. Yo no me considero un llanero solitario. Post estallido, surgieron voces de independientes que hablaban contra los partidos. En mi caso, y en el de muchos, la valoración de los espacios partidarios es absoluta. Queremos contribuir a ese accionar colectivo en política. Los partidos del mundo progresista, desde la DC al PC, se paran desde un piso del 38%. Esperamos que ese piso no sea un techo.

Ustedes intentaron entrar a la conversación en la mesa, como un bloque, pero se les rechazó. ¿Cuál fue la excusa que les dieron?

No es algo que hayamos pedido. Distintos interlocutores sugirieron que podría ser interesante. Pero a las reuniones ya van 33 personas, porque son tres por partido. Es complejo, en la práctica, incorporar más gente a esa conversación. En paralelo a esas mesas, muchos alcaldes e independientes hemos tenido conversaciones muy activas con las colectividades y con el gobierno, respecto de lo que significa la posibilidad de considerarnos en esa mesa.

¿Quiénes han sido sus interlocutores en el gobierno?

El gobierno mantiene una mirada respecto de lo que sucede con la alianza oficialista que se refleja en las reuniones de gabinete que existen los lunes en La Moneda. Ellos son más o menos con quienes hemos interlocutado en distintos momentos. La conversación más permanente ha sido con las estructuras de partidos.

¿Cuánto pesa el tema de la seguridad en este año electoral?

Muchísimo. La tarea más importante a partir del 28 de octubre va a ser la construcción de un programa de gobierno que permita ofrecer una alternativa progresista para continuar conduciendo el gobierno. En esa alternativa, los alcaldes y alcaldesas tenemos mucho que decir en todos los temas, pero particularmente en seguridad.