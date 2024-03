Alcalde de PAC acusa que “a veces hay un sesgo ideológico de la izquierda” que impide tomar ciertas medidas de seguridad

Este martes el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (ind.-exPS), abordó la propuesta de contar con apoyo militar en zonas urbanas para enfrentar la crisis de seguridad, una idea que ha ido tomando fuerza luego de que el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), la solicitara al gobierno del Presidente Gabriel Boric hace algunos días.

“Lo he estado solicitando hace más de un año y hemos perdido mucho tiempo”, señaló Astudillo en diálogo con Radio Pauta, argumentando que el país atraviesa un problema que “nos tiene a todos preocupados trabajando para ver cómo mejoramos esto”.

En ese marco, lanzó una crítica a la izquierda y al propio gobierno por “resistirse” a aplicar ciertas medidas de seguridad por lo que, a su juicio, son “sesgos ideológicos”.

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. Foto: Diego Martín / AgenciaUno.

“Pasó lo mismo, por ejemplo, en el estado de excepción en La Araucanía, que el gobierno se resistió mucho, hablaban de un estado intermedio. Pasó lo mismo cuando se hablaba de poder tener presencia militar en la frontera. Entonces, a veces hay un sesgo ideológico de la izquierda que no permite tomar estas decisiones de manera más oportuna para poder mejorar esta situación”, planteó.

Según el alcalde PAC, “si nos hubiésemos tomado en serio esto hace más de un año, ya tendríamos el marco legal listo y poder regular el uso de la fuerza (RUF)”.

Crisis de confianza en instituciones

Astudillo comentó que pidió apoyo al Ejecutivo cuando tuvieron que suspender clases en cuatro establecimientos de la comuna por un “funeral narco” y no había condiciones de seguridad, ya que “se vio afectado el funcionamiento y dinámica de las poblaciones”.

“Estas cosas me llevaron a ir a La Moneda a solicitar un plan antibalacera. No podemos permitir que esto siga ocurriendo”, sostuvo. Además, indicó que desde la alcaldía no tienen “la posibilidad de combatir a este tipo de delincuencia”, sino que cumplen un rol más preventivo, y que en esos casos “se requiere la actuación del Estado a través de sus policías”.

Asimismo, dijo que “si sumamos esta crisis también lo que está pasando en las instituciones, la verdad es que no estamos ante el mejor panorama, y eso es preocupante”, aludiendo a la situación del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, a quien el Ministerio Público formalizará esta mañana por delitos que apuntan a dar a conocer información reservada de una serie de casos.

Sergio Muñoz y Ricardo Yáñez.

Muñoz se suma al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que también enfrentará a la justicia en mayo por su presunta responsabilidad de mando en eventuales violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social.

“Por supuesto, hay gente que confía y hay gente que desconfía. Siempre es así. Obviamente que esto golpea duramente la confianza, las personas que ya tenían alguna duda van a ser peor. El nivel de desconfianza a ser mayor, la verdad es bien lamentable lo que ha sucedido”, expresó el jefe comunal sobre la situación.