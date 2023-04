Suspenden clases en cuatro establecimientos de Pedro Aguirre Cerda por “funeral narco”

La municipalidad de Pedro Aguirre Cerda comunicó esta tarde la suspensión de clases en cuatro establecimientos para este lunes. En específico, se trata del Centro Educativo Integral para Adultos (CEIA), Escuela Lo Valledor y los jardines infantiles y salas cunas, Mi Trencito de Lo Ovalle y CEIA.

El alcalde de la comuna, Luis Astudillo, confirmó a La Tercera que la suspensión de las actividades escolares se debe al desarrollo de un “funeral narco” y que no hay “garantía de seguridad para poder dictar las clases normalmente”.

“Hay un funeral de alto riesgo y no tenemos ninguna garantía de seguridad para poder dictar las clases normalmente. Acá lo que se quiere evitar es un desastre mayor, hemos visto que en la práctica es muy difícil poder detener o evitar que ocurran estos hechos de violencia”, afirmó el jefe comunal.

Además agregó que “nosotros hemos solicitado el resguardo policial, hemos estado atentos a que se puedan coordinar bien todas las acciones para evitar, pero la verdad es que hemos visto que no hay resultados efectivos que nos garanticen y que nos den la tranquilidad que no va a ocurrir nada más grave”.

“No se está haciendo un trabajo efectivo para poder garantizarnos seguridad”

Asimismo, y sobre la suspensión de las actividades escolares, el jefe comunal lamentó tener que llegar “a estas medidas extremas de suspender el normal funcionamiento de las escuelas y la atención de los consultorios” y aseveró que “estos hechos hablan por si solos, de que no se está haciendo un trabajo efectivo para poder garantizarnos un derecho fundamental, que es la seguridad”.

Consultado por la prevención de estos hechos, el jefe comunal aseguró que es deber del Ministerio del Interior y de la Delegación Presidencial dar las respuestas concretas, dado que los municipios no cuentan con las atribuciones correspondientes para garantizar la seguridad.

“Yo he asumido un rol que no me corresponde. Yo monitoreo, doy aviso a la Prefectura de lo que está ocurriendo, hago el check list para poder contar con todos los elemento, pero esto no es un rol de los alcaldes, este es un rol, en este caso, de la delegada presidencial -Constanza Martínez- y del ministerio del Interior. No por eso me voy a lavar las manos, pero no tengo las atribuciones, no puedo ordenar que se garantice que todo va a estar bien”, señaló el jefe comunal.

Por otro lado, este lunes el Ejecutivo presentará oficialmente el plan Calles sin Violencia, donde Pedro Aguirre Cerda no fue incluida dentro de las primeras comunas a intervenir en la Región Metropolitana.

Al ser consultado por lo anterior, el edil señaló que “lo tomamos con indignación. Nosotros consideramos que Pedro Aguirre Cerda tenía que haber sido incluida por todo lo que hemos tenido que vivir. Esta verdadera situación de terror que viven los vecinos, esta pesadilla de tener que convivir con hechos de violencia extreme -lanzamiento de fuegos artificiales y balaceras-. Entonces, quedar excluidos nos produce mucha rabia y no entendemos por qué se nos excluye de un plan, que nos va a dejar en una desventaja bien grave, porque se va a reforzar la seguridad en otras comunas y hemos visto que el discurso del gobierno ha sido que no hay posibilidad de aumentar la fuerza de trabajo de Carabineros”.