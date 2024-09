Alcalde Ítalo Bravo (indep.): “Las fuerzas sociales y políticas que apoyan mi candidatura van más allá del oficialismo”

El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, es el candidato del pacto Contigo Chile Mejor, pero en la elección pasada compitió contra quienes ahora lo apoyan, ya que ganó como representante del pacto Dignidad Ahora, conformado por los partidos Humanista e Igualdad.

El jefe comunal ha tenido que hacer frente a la postulación del exdiputado Gabriel Silber, quien ha sido apoyado por algunos personeros del sector.

¿Por qué decidió, a pesar de ser independiente, ser el candidato del pacto oficialista con la DC?

Lo que nosotros decimos es que hay que lograr un arco de alianzas que sea lo suficientemente amplio, y por eso lo hicimos. Aún siendo independientes este gobierno es un gobierno que nos representa en su política social, en su política de reformas sociales y, en ese sentido, nos hacía un contrasentido disputar o que alguien, comillas, oficialista, o más oficialista que nosotros, por decirlo de algún modo, nos disputara la comuna, entendiendo que si íbamos separados podíamos perder la alcaldía.

¿Qué busca con la reelección?

Lo que estamos buscando es reafirmar lo que se ha hecho y de alguna manera continuar el trabajo. Sabemos que falta mucho en conectividad, en seguridad, en salud, en educación y en deporte. En todas las áreas estamos haciendo algo, pero sabemos y estamos conscientes de que falta y que queremos seguir trabajando para seguir esta transformación que nació en Pudahuel.

¿Cuál es la principal necesidad que tiene la comuna en la actualidad?

Son muchas las necesidades, pero por sobre todo, la principal es que los vecinos se sientan seguros en sus comunidades. Y eso para nosotros tiene distintas maneras de abordarse. Por un lado, obviamente, mayor presencia del Estado a través de las policías, pero también mejores espacios públicos, más iluminación, calles limpias y también utilización de los espacios con actividades comunitarias que devuelvan a la gente a la calle.

¿Ha sido suficiente el aporte del gobierno para satisfacer esas necesidades?

Ha sido significativo, creemos que todo aporta a aquello. Lo que nosotros creemos, efectivamente, es que hay políticas que pueden mejorar. Nosotros desde Pudahuel siempre estamos bregando porque la política social le gane a la brújula del Twitter y, en ese sentido, creemos, por ejemplo, que en este momento este país debe avanzar hacia políticas de prevención.

¿Qué opina de los apoyos que está recibiendo su contendor, Gabriel Silber, de personeros oficialistas como el exalcalde de su comuna Johnny Carrasco (PS)?

No es mi contendor, el excandidato de Quilicura, que le fue mal en Quilicura y se vino a Pudahuel. Silber hoy día tiene otras batallas más importantes que la electoral, me parece, con lo que ha surgido el último tiempo respecto del ejercicio libre de su profesión. Pero más allá de eso, a Johnny Carrasco y Mónica Sánchez ya les ganamos a los dos y les vamos a volver a ganar, porque ellos representan un pasado al que la comuna no está dispuesta a volver. Creemos que esos eternos candidatos, con esa conducta de imponer a otros candidatos, lo que hacen solamente es demostrar que para algunos la política es un negocio y lo que provocan finalmente en la gente es un desencanto con ellos mismos.

¿Y qué percepción tiene de Gabriel Silber?

Quiero hablar de Gabriel Silber diputado, que es lo que alcancé a conocer. Propuso, entre otras cosas, que las personas mayores hipotecaran sus casas para subir las pensiones, creo que eso lo grafica de cuerpo entero. Podría decir otras cosas como diputado, como por ejemplo que al parecer copiaba y pegaba informes parlamentarios, podría decir que nunca los vecinos de Pudahuel sintieron que tenían un representante que pudiera defenderlos en el Parlamento. Es una persona que se dedicó a regalar tacitas todo su periodo. Silber entiende la política como que ellos son los señores y la gente de nuestro pueblo los tiene que querer y aplaudir. Creo también que él y otros tendrán que responder, por ejemplo, por el daño que se le hizo a Codelco con $ 25.000 millones, porque cuando se perjudica a Codelco, lo que se hace es perjudicar a todo Chile.

Así como destacan estos apoyos fuera del pacto hacia él, ¿qué figuras políticas lo respaldan a usted?

Las primeras personalidades políticas que nos apoyan a nosotros son los dirigentes sociales, los vecinos y las vecinas de Pudahuel. Pero también nos apoyan, por ejemplo, los tres consejeros regionales, la senadora Claudia Pascual (PC), la senadora Fabiola Campillay (indep.), la diputada Claudia Mix (FA), el diputado Rubén Oyarzo (indep.), Carmen Hertz (PC). También hay ministros y ministras que nos han dado apoyo, obviamente no pueden hacerlo público por el ejercicio del cargo. Las fuerzas sociales y políticas que apoyan mi candidatura van más allá del oficialismo.