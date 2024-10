Alcalde Sharp plantea que “la izquierda terminó de alejarse y de separarse completamente de la clase trabajadora en Chile”.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Ind.), criticó este domingo a la izquierda chilena y en particular al Frente Amplio, partido y excoalición política a la que estuvo ligada hasta el 2019.

En entrevista con The Clinic, Sharp habló de Transformar Chile, movimiento político que fue inscrito por él ante el Servicio Electoral el año pasado para constituirse como partido. “Está llamado, junto a otros movimientos, a construir un nuevo lugar en la política”, explicó.

Al ser consultado sobre su Transformar Chile podría concretar una alianza a futuro con el FA, el jefe comunal respondió que la colectividad “es una fuerza política que no tiene un plan grande para el país. El Frente Amplio cada vez más se parece a la vieja Concertación, en sus formas, en sus discurso”.

“¿No llama la atención que los frenteamplistas hayan sido los más entusiasmados en celebrar en sus redes sociales el cumpleaños de la expresidenta Bachelet para aumentar su popularidad de cara a las elecciones? ¿Qué refleja eso? Hay quienes han osado a decir que la expresidenta Bachelet es más del Frente Amplio que del Partido Socialista. Una cuestión que no se entiende. Es como que se le quiera atribuir a la expresidenta poderes mágicos para poder resolver la crisis institucional”, cuestionó.

En la imagen, la expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Andrés Pérez.

En ese sentido, y a propósito del nuevo aniversario del estallido social y la postura actual del oficialismo respecto de las demandas de la ciudadanía en ese perido, Sharp aseveró: “La izquierda chilena está en una crisis brutal. Es una crisis de sentido, estratégica, de ideas”.

“Me parece que la izquierda terminó de alejarse y de separarse completamente de la clase trabajadora en Chile. Creo que es también esa falta de estrategia, ingenio y creatividad, esa predilección a sobre institucionalizarse, causante de que hoy tengamos en Chile una tremenda crisis política y social. Hoy en Chile existe una crisis más compleja, más grave, profunda, que previo a la del estallido”, añadió.

Asimismo, abordó brevemente su pasado como dirigente estudiantil, y las movilizaciones por la educación del año 2011, en las que participaron el Presidente Gabriel Boric y el exministro Giorgio Jackson. “Fui parte del movimiento estudiantil, pero años antes de ellos. No me tocó participaciones en las movilizaciones de no al lucro en 2011. Mi apuesta siempre ha estado desde la construcción de los territorios”.

En la imagen, Gabriel Boric, Karol Cariola, Camila Vallejo y Giorgion Jackson en 2011.

“Ese movimiento tenía una consigna que iba al corazón del modelo, que era “no al lucro”. Era un movimiento comprometido con un modelo de desarrollo posneoliberal. No sé si así sus líderes. (...) Y lo digo ahora mirando el hecho de que muchos de los exdirigentes estudiantiles son Gobierno hoy. Y me pregunto, en estos tres años: ¿se ha desmercantilizado la educación pública? Pregunta que dejo abierta. Una segunda: ¿Se ha fortalecido la educación pública? Otra pregunta: ¿Los estudiantes en Chile se endeudan menos hoy que antes para poder estudiar?”, sostuvo.

Bajo esa línea, aseguró que “hoy la educación pública está peor que el año 2011. Y eso me parece lo peor, porque la educación pública es la oportunidad que tiene una familia humilde en Chile para soñar que sus hijos sí pueda acceder a la educación superior y poner fin al círculo de la pobreza o de la falta de oportunidades. Hoy la educación no logra aquello, salvo excepciones muy específicas”.

EL jefe comunal -que no irá a la reelección- descartó una futura candidatura presidencial. No obstante, al ser consultado sobre si se presentará como candidato al Senado, respondió: “A mí me atrae mucho más la idea de construir desde la sociedad, por decirlo así, junto a otros un plan grande para el país”.

“Creo que la llegada del Presidente Boric al Gobierno, que fue un hecho político de máxima importancia en la historia de nuestro país, expresa a sí mismo límites. El Presidente Boric y su Gobierno no ha podido mover la aguja de su modelo de desarrollo. No ha podido mover la aguja del neoliberalismo en Chile. El neoliberalismo es un sistema moribundo que tiene hoy día a Chile con una crisis de productividad, crecimiento y desarrollo gigantesca. Es una triple crisis económica tremendamente jodida. A mí me interesa contribuir a eso. Desde donde lo haga, es algo que estamos viendo desde el movimiento y conversando”, cerró.