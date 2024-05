Alejandra Parra (UDI) candidata a alcaldesa de La Florida: “Sería un gran desafío llegar a ser la primera mujer alcaldesa de la comuna”

La candidata al sillón municipal destaca el trabajo “codo a codo” que ha tenido con el actual alcalde Rodolfo Carter. Por lo mismo, asegura, tendrá el “compromiso” de continuar con los proyectos iniciados por el jefe comunal.

Pese a eso, no entra en pugna con el elegido por Carter, el independiente Daniel Reyes. “La competencia siempre es buena, los floridanos van a elegir el 9 de junio, mi mejor encuesta es la calle”, asegura Parra.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de la comuna de La Florida?

Porque en estos años he trabajado como concejala codo a codo con el alcalde Carter y hemos impulsado programas sumamente importantes y he estado cerca de la comunidad y sus necesidades. Sería un gran desafío llegar a ser la primera mujer alcaldesa de La Florida.

¿Cuál es su propuesta para la comuna?

Seguir trabajando en estos proyectos, fortalecer estos proyectos que hemos podido trabajar y aprobar, que he impulsado como concejala, como los balones de gas, el médico a domicilio, el trabajo con emprendedoras, el cuidado al adulto mayor, pero siempre ponerle el sello de mujer, de jefa de hogar, de mamá. Seguir impulsando medidas como un centro integral, más espacios para mujeres, que haya más espacios descentralizados.

¿Está la capacidad para avanzar en todo eso?

Hay dos partes, tenemos un presupuesto de 190 mil millones de pesos, donde hemos crecido mucho, pero además estos proyectos tienen que tener un buen equipo para postular a través de fondos externos.

Pero la batuta la lleva el alcalde.

Pero uno instruye.

¿Cuál es el sello que busca instaurar en su gestión?

El sello de mujer, jefa de hogar, de mamá, seguir trabajando en los programas exitosos y seguir impulsando medidas y proyectos para mejorar la calidad de nuestras mujeres y adultos mayores.

¿No hay un riesgo de perder la comuna porque los contendores sean poco conocidos?

No. La Florida tiene una gran oportunidad de tenerme a mí como una mujer alcaldesa y de implementar las cosas que se han hecho hasta ahora para seguir ganando en seguridad, salud, igualdad y en continuar con que las cosas se sigan haciendo bien. La gente tiene una buena lectura de lo que hemos hecho hasta ahora.

¿Por qué deberían inclinarse por usted por sobre los otros tres contendores?

Fui una de las que más luchó porque se llevaran a cabo las primarias y con estas medidas, donde he sido la concejala más cercana y que ha trabajado codo a codo con el alcalde Carter, donde he apoyado estas medidas, las he impulsado y aprobado.

Pero el elegido del alcalde Carter es Daniel Reyes.

La competencia siempre es buena, los floridanos van a elegir el 9 de junio, mi mejor encuesta es la calle.

¿Y cómo podrían decantarse los floridanos en la primaria?

Mi trabajo lo avala como concejala, haber impulsado todo esto en terreno, mi compromiso está en continuar y fortalecer estos proyectos exitosos iniciados por el alcalde.