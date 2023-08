Alusiones a Cuba y Venezuela, y críticas a Vallejo: la sesión especial de la Cámara de Diputados por la Comisión contra la Desinformación

A pesar de las críticas a la Comisión contra la Desinformación desde el Congreso, con dos proyectos que apuntan a su revocación, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, el gobierno ha defendido su creación.

El Ejecutivo, en palabras de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y su par de Ciencia, Aisén Etcheverry, que además es la presidenta de la comisión, ha dicho que la iniciativa, integrada por nueve expertos, no va a proponer proyectos de ley, ni realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales y no definirá temas de la coyuntura. Y que tampoco definirá -aseguran- qué es verdad y qué no.

A la vez, han manifestado que el objeto de la comisión es “asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.

Sin embargo, las explicaciones del Ejecutivo no han convencido a los parlamentarios, principalmente de oposición.

Es por esta razón, que la Cámara de Diputados citó para este miércoles a una sesión especial, para analizar “los alcances de la Comisión contra la Desinformación y su impacto en la libertad de expresión, el periodismo plural e independiente y los valores democráticos”.

A la sesión, estuvieron invitadas las ministras Vallejo y Etcheverry, quienes en un inicio escucharon a los diputados de las distintas fuerzas políticas, que entregaron sus opiniones sobre la comisión. Las acompañaron sus pares de Segpres, Álvaro Elizalde, del Trabajo, Jeannette Jara, y de Justicia, Luis Cordero.

Entre las intervenciones de los parlamentarios, destacaron críticas directas a la vocera de Gobierno, y alusiones a Cuba y Venezuela.

La legisladora que tuvo las palabras más duras contra Vallejo fue Gloria Naveillán (Independiente), quien dijo “usted ministra es la reina de la desinformación y se atreve a imponernos una Comisión Asesora contra la Desinformación, con qué cara, cuando por décadas han avalado la desinformación”, pero sin argumentar sus dichos. Aunque agregó que “han eliminado de la historia todo lo anterior a 1973″, en referencia al gobierno de la Unidad Popular.

Por su parte, el diputado Álvaro Carter (Independiente), manifestó que la creación de la comisión se hizo “entre gallos y medianoche”, y además planteó que la iniciativa “se basa en una propuesta que estaba en el programa presidencial de Daniel Jadue”. “Esto tiene un olorcito a Venezuela”, recalcó.

Johannes Kaiser, en tanto, señaló que “esta comisión se supone que fue creada para asesorar al gobierno en materia de desinformación, les tengo una buena noticia, no necesitan la comisión, pedí exactamente el mismo trabajo en la Biblioteca del Congreso (...) porque existe un órgano técnico que puede asesorarlos sin mayor problema y sin mayor conflicto”, y luego el diputado pasó a leer parte del documento al que hacía mención: “Numerosos países del mundo han aprobado -o se han propuesto hacerlo- regulaciones para controlar la difusión de ciertos mensajes en internet, principalmente discurso de odio, difamación, incitaciones a la violencia o al terrorismo. Nuestro Decreto Ley va contra la desinformación y la cibermentira”.

“Esto podría ser de cualquiera de las bocas de aquellos que han aprobado esto, pero es del señor Díaz-Canel, el Presidente dictador de Cuba ¿ustedes van por ese camino? lo sabemos y no lo vamos a permitir”, enfatizó.

Desde el oficialismo se levantaron voces que defendieron la comisión. Juan Santana (PS) se dirigió a la oposición y señaló que “ustedes no quieren combatir las noticias falsas, porque les convienen”. Mientras que Claudia Mix (Comunes), argumentó la importancia de la iniciativa manifestando que “la desinformación es una amenaza a nuestra democracia”.

Por su parte, Gonzalo Winter, apuntó que la comisión es necesaria ya que “existen nuevas tecnologías que antes no”, y que, debido a esto, “la desinformación se ha convertido en una amenaza global, que está siendo combatida sin tanto escándalo en otros lugares”. Y luego lanzó un ataque a quienes están en contra de la iniciativa: “No se preocupen, esta comisión no les va a cuestionar sus mentiras”.

Luego de la discusión de los parlamentarios, las ministras Vallejo y Etcheverry se dirigieron a la Cámara.

“Este es un debate colectivo que es más grande que nosotros, este debate sobre el fenómeno de la desinformación no es sobre el debate que se pueda dar el Congreso Nacional, es un problema de nivel global, es una preocupación de varios países del mundo”, dijo la vocera.

Y destacó que “se ha llegado a la convicción de que la desinformación es una amenaza a las democracias y a los derechos de las personas, no solo a la información, sino también a la libertad de expresión”.

En tanto, la jefa de la cartera de Ciencia explicó que “esta comisión tiene ciertas características que creo que son fundamentales, la primera de ellas es que se basa en ciencias y nuestros expertos tienen todos curriculums impecables en materia científicas”. Y agregó: “Esta característica de la comisión (…) es fundamental porque los protagonistas son ellos, no es el Ministerio de Ciencias y la razón es porque la reputación de esos expertos es la que está detrás de la comisión y esa es la razón por la que la comunidad científica está a disposición del Ministerio de Ciencia”.

Congreso contra la comisión

La Comisión contra la Desinformación ha recibido duras críticas desde la oposición, y de algunos militantes de partidos oficialistas, pero además ha encontrado una férrea resistencia en el Congreso.

Primero fue el Senado, que, en una tensa sesión, el pasado 19 de julio aprobó un proyecto de acuerdo que autoriza a la Corporación solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Comisión contra la Desinformación creada por el gobierno.

Dicha iniciativa fue levantada por senadores de Chile Vamos, Republicanos y Demócratas, con el objetivo de hacer presente al Presidente Boric “la opinión” de la Cámara Alta respecto a que el decreto del Ministerio de Ciencia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.

En concreto, el proyecto “autoriza a esta Corporación a comparecer ante el Tribunal Constitucional, mediante el correspondiente requerimiento de inconstitucionalidad en contra del ya referido Decreto N° 12 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejerciendo todos los derechos que la Constitución y la ley le franquean y alegando los vicios de constitucionalidad que correspondan”.

De hecho, este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) informó que acogió a trámite el requerimiento presentado por el Senado solicitando que el organismo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la polémica comisión.

Votaron por admitirlo a tramitación de los ministros Christian Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Daniela Marzi y Manuel Antonio Núñez. Y solo contó con el voto en contra de la presidenta, Nancy Yáñez.

A esa iniciativa, se sumó un proyecto de resolución presentada por diez parlamentarios de la bancada UDI, y aprobada -por 71 votos a favor, 48 en contra y 12 abstenciones- el pasado martes 25 de julio en la Cámara de Diputados, para solicitar al Mandatario revocar el decreto que creó la Comisión contra la Desinformación.

En el texto del proyecto, la Cámara expresa su “extrema preocupación con respecto a la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación”. Y pide que -si se llega a revocar el decreto- que se ingrese un “proyecto de ley de fortalecimiento y fomento de las organizaciones de verificación de hechos y de la prensa libre e independiente”.