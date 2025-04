“Amarrarse con cadenas a un cargo es más de Maduro”: Alessandri confía en que Aedo y Rivas renunciarán a vicepresidencias de la Cámara

Una nueva medición de las fuerzas políticas se aloja en el Congreso. Esta vez, se trata de la elección de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, que por ahora están en manos de Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (IND).

Pese a que la renuncia de las vicepresidencias está programada para el 15 de abril, el oficialismo y la Decé ya adelantaron que no se concretará hasta tener resuelta la fórmula de la nueva mesa que acompañará al diputado José Miguel Castro (RN), timonel de la Corporación, quien ya manifestó que prefiere tener a su lado a sus pares de derecha.

A este debate se unió Jorge Alessandri (UDI), uno de los diputados de las filas opositoras que busca llegar a una de las vicepresidencias.

Sebastian Cisternas/Aton SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el gremialista planteó que “la tradición en la Cámara es que, desde el año 90, a usted lo eligen por periodos de un año, luego los tres presentan la renuncia y se elige nuevamente, y por supuesto que a veces ganan todos de un sector y a veces son mesas de consenso”.

“En este caso, yo estoy seguro que Gaspar Rivas y Eric Aedo van a cumplir la palabra, la tradición, lo que ocurrió desde el año 90, a pesar de que no ganó el presidente que ellos querían, porque nos unimos las oposiciones. Por primera vez votamos unidos desde libertarios, republicanos, Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, independientes, y logramos la presidencia de la Cámara para el diputado José Miguel Castro”, sostuvo.

Dicho eso, insistió en que “tienen que renunciar el día que se estipuló. Esto no era una renuncia dependiendo si me gusta el que está en la presidencia o no, tú das la palabra de honor. Karol Cariola, comunista, cumplió la palabra de honor, renunció cuando le tocaba. Vamos a ver si el señor Gaspar Rivas y el señor Aedo tienen el mismo estándar de la palabra empeñada de Karol Cariola”.

“Yo creo que sí, son dos personas honorables, son dos buenos diputados, van a seguir esta tradición y por supuesto que ellos tienen la posibilidad de presentarse de nuevo”, señaló.

Finalmente, Alessandri concluyó: “Yo voy a seguir estando de buena fe, confiando en la honorabilidad de Eric Aedo, del diputado Gaspar Rivas, y les repito, que renuncien el día 15 y el 16 se presenten nuevamente, si tienen la mayoría en la sala, que nunca se sabe, que es posible, que sean vicepresidentes de nuevo, pero esto de amarrarse con cadenas a un cargo y decir ‘que aquí no me mueve nadie’, me suena más a Nicolás Maduro que a dos demócratas como lo son ellos”.